Němci jmenovali nejúspornější auta v reálném provozu. Spalovací vozy rozdrtily modernu tak, že jí museli udělat vlastní třídu před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Výsledek tohoto srovnání je pro elektrifikované vozy taková potupa, že kdyby jim Němci neudělali vlastní kategorii postavenou jen kolem plug-in hybridních pohonů, vůbec by si neškrtly. I v té ale ukazují hlavně to, jak ohýbají realitu.

Velmi dobře si vzpomínám na chvíli, kdy jsem vracel klíčky od jednoho novinářského SUV japonské značky osazeného dobíjecím hybridním pohonem. Při řeči se zástupcem automobilky jsme totiž zmínil až nehoráznou spotřebu, která neměla pranic společného s tou udávanou. Tehdy mi bylo vysvětleno, že vina je hlavně na mé straně, protože jsem toto SUV používal tak, jak jsem byl zvyklý užívat jakékoli jiné auto.

Co ale automobilky od zákazníků čekají? Produkty podobné automobilům není možné dělat způsobem, aby se zákazníci učili s nimi zacházet tak, aby byly úsporné, je třeba, aby dokázaly efektivně fungovat při běžném používání běžnými lidmi. Právě to nezvládají plug-in hybridy už notoricky, neboť jsou šité na míru laboratorním testům, které s reálným světem nemají co do činění. V testech se tedy chlubí úžasnými výsledky, v realitě ukazují hlavně to, jak se po většinu času musí spalovací motor vypořádat s nadváhou baterií a elektromotoru.

Že nejde o ničím nepodložené teorie, dokládají i kolegové z Německa. Magazín Auto Bild totiž ročně otestuje zhruba 300 aut, a to za vyrovnaných, předem definovaných podmínek. Jezdí se tedy neustále po tomtéž 155kilometrovém okruhu, kdy 61 km připadá na okresky, 40 na město a 54 na dálnici. Zatímco pak v prvních dvou oblastech je dodržován rychlostní limit, na Autobahnu mohou řidiči po 20 kilometrů naplno zkoušet potenciál hnacího ústrojí.

Při testu na počátku dochází k naplnění palivové nádrže až po okraj, zatímco po dojezdu do cíle je měřen úbytek. Jakmile přitom dochází k výraznému rozdílu mezi údajem na palubním počítači a skutečnou hodnotou, dochází k opakování testu. Během něj jsou pokaždé zapnutá světla a klimatizace nastavena na příjemných 21 stupňů Celsia. V podstatě tak jedinou variabilní veličinou je venkovní teplota, jejíž vliv je zohledněn v závěrečném hodnocení. Právě tak je možné dát vedle sebe spotřebu bezpočtu různých aut říci, které si reálně vede nejlépe.

Němci v poslední době rozšířili okruh svého působení i na plug-in hybridy, pochopitelně, prodává se jich spousta. Aby u nich ovšem mohli deklarovat skutečnou žíznivost spalovacího ústrojí, nejprve vždy zcela vybili baterie. Jedině tak nedochází ke zkreslení dat, neboť v reálném světě ujedete jen prvních pár kilometrů či desítek kilometrů s nabitými bateriemi, po další stovky už vám ale v ničem nepomohou. A i kdyby vybité nebyly, energie z nich se pořád nebere z ničeho, je třeba ji vyrobit, přenést, dobít...

Právě tak se snadno ukáže, že plug-in hybridní pohon nemá s efektivitou nic společného. V případě takové Kie Niro 1,6 GDI PHEV totiž Němci dosáhli průměrné spotřeby 5,8 l/100 km. To sice nezní špatný výsledek, je ale třeba říci, že to je absolutně nejúspornější dobíjecí hybrid, který kdy zkoušeli. A nikdy by se v přehledu neobjevil, kdyby mu nevytvořili specifickou kategorii jen pro takto poháněné vozy, protože jeho výsledek by jinak na vítězství nestačil v žádné třídě. A to je třeba dodat, že v technických parametrech vozu svítí spotřeba 1,3 litru benzinu na 100 km...

Vavříny tak brali jiní, paradoxně to nejčastěji byla auta, která z trhu zmizí coby vozy upozaďované jako nějak problematické. Jde tedy hlavně o diesely a malé vozy jako (v jejím případě už nevyráběnou) Škodu Citigo 1,0 MPI GreenTec totiž reálně spotřebuje 4,4 litru paliva (udávaných je 4,1 l). Český hatchback osazený atmosférickou benzinovou jednotkou se tak dostal na úroveň nejúspornějších dieselů, jimiž jsou Renault Clio Grandtour dCi 90 (reálná spotřeba 4,3 l, udávaná 3,6 l) a Mercedes-Benz A380 CDI (reálná spotřeba 4,6 l, udávaná 3,6 l).

Úspornější než plug-in hybridní Niro je nicméně i Audi A6 2,0 TDI ultra (reálná spotřeba 5,4 l, udávaná 4,2 l), stejně jako VW T-Cross 1,6 TDI (reálná spotřeba 4,9 l, udávaná 4,2 l). A dokonce i nejméně žíznivé MPV, tedy Mercedes-Benz B180d (reálná spotřeba 5,0 l, udávaná 4,1 l) je na tom lépe. Jenže o realitu politikům bohužel nikdy nešlo. Podívejte se na premianty všech tříd níže, je to skutečně defilé starších spalovacích, hlavně pak naftových vozů.

Reálně nejúspornější auta 10 tříd podle testů Auto Bildu v běžném provozu

Mini auta

Škoda Citigo 1,0 MPI Green tec Active (60 koní, benzin)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,4 l/100 km

Malá auta

Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 3,6 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,3 l/100 km

Auta nižší střední třídy

Mercedes A 180 CDI BlueEfficiency Edition Style (109 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 3,6 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,6 l/100 km

Auta střední třídy

BMW 320d Efficient Dynamic Edition (163 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,6 l/100 km

Auta vyšší střední třídy

Audi A6 2,0 TDI ultra S tronic (190 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,4 l/100 km

Auta luxusní třídy

Audi A7 3,0 TDI ultra S tronic (218 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,7 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 6,7 l/100 km

Kompaktní SUV

VW T-Cross 1,6 TDI SCR Life (95 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 4,9 l/100 km

Středně velká SUV

Mercedes GLC 250d 4Matic Coupé (204 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 6,2 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 6,5 l/100 km

MPV

Mercedes B 180 d (109 koní, diesel)

Udávaná spotřeba paliva: 4,1 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,0 l/100 km

Plug-in hybridy

Kia Niro 1,6 GDI PHEV Spirit (183 koní, benzinový dobíjecí hybrid)

Udávaná spotřeba paliva: 1,3 l/100 km

Naměřená spotřeba paliva v testu: 5,8 l/100 km

Citigo je jedním z reálně nejúspornějších a tedy nejčistších aut, jaké aktuálně jezdí po silnicích. EU se nicméně rozhodla, že bude protežovat elektrifikaci a s ní spojená kila navíc, zatímco malé lehké spalovací vozy musí z trhu pryč. Foto: Škoda Auto



Z podobného ranku jsou i další premianti jako Renault Clio kombi dCi 90... Foto: Renault



...nebo Mercedes A 180 CDI. Foto: Mercedes-Benz



Přehled nejlepších je také defilé dieselů, hlavně pak starších. Takové BMW 320d F30 v provedení EfficientDynamics Edition nemá dodnes sobě rovného. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.