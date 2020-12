Nejvíce problematické ojetiny současnosti, kterým je podle Němců lepší se vyhnout před 10 hodinami | Petr Miler

S koncem roku se sluší bilancovat a Němci se s tímto úkolem vypořádali po svém. Jmenovali 9 ojetých aut, která jsou podle nich těmi nejhoršími na současném trhu s použitými vozy.

Pokud si z jakéhokoli důvodu nechcete a nebo nemůžete koupit nové auto a jezdit stejně potřebujete, koupě ojetiny je rozumnou alternativou. Taková koupě se ale pochopitelně nikdy neobejde bez rizika, neboť obvykle nemůžete počítat s žádnou zárukou a ekonomická únosnost provozu pro vás nového auta bude dána péčí předchozího majitele a náchylnosti konkrétního vozu k poruchám.

To první lze leda pečlivě zkoumat před koupí, s druhým faktorem jde dělat mnohem více a pokusit se vyhnout autům, které majitele trápí více než jiné. Kolegové z německé Auto Bildu dali na základě dat z tamních stanic technické kontroly i vlastních zkušeností aktualizovaný seznam ojetých aut, jejichž pořízení slibuje až příliš velké dobrodružství. Nejproblematičtější ojetiny napříč segmenty a věkovými kategoriemi představují vozy, od kterých bude lepší dát preventivně ruce pryč, i když se vám jinak mohou zamlouvat.

V níže uvedeném přehledu tedy nejde o konkrétní auta, ale o jejich modely jako takové a jejich typické poruchy. Některé zmiňované závady nejsou neobvyklé, jenže statisticky se jich i ty dotýkají podstatně častěji než jiných vozů stejné třídy a stáří. Navíc jsou tu i problémy, které jsou vážnější a jejichž odstranění není ani snadné, ani levné. U některých aut je to koroze, jejíž řešení obtížné a drahé, pokud je vůbec ještě rozumně možné.

Nebudeme vás dále zatěžovat obecnými řečmi, pojďme se rovnou podívat, o jaká auta jde a co přesně je trápí - pro letošek jde o 9 vozů. Pokud po některém z nich stejně toužíte, budete nyní alespoň vědět, na co si dát pozor.

1. Citroën Berlingo

Obě generace Berlinga bývají považována za dobrá rodinná auto kvůli své prostornosti a praktičnosti, vysoké náklady na údržbu a opravy z nich ale nedělají dobré volby. Největší potíže jsou se ztrátami oleje a poruchami elektroniky a závažné nedostatky přibývají s věkem - u starších vozů se objevuje i opotřebované řízením a problémy s brzdami.

2. Dacia Duster

Po léta velmi populární rumunské SUV neprožívá zrovna nejlepší rok a zhoršující se pověst co do spolehlivosti a trvanlivosti je jistě jedním z důvodů. Slyšeli jsme už docela dost hororových příběhů majitelů a data technických kontrol nenaznačují, že by šlo o výjimky či náhody. Podle Němců je Duster už při první STK velmi problematickým autem, které trpí na problémy se zavěšením pětkrát častěji, než je průměr stejně starých aut. Časté jsou potíže se světly a úniky provozních kapalin. A čím je auto starší, tím je situace horší. Co na tom, že část problému mohou být šetřiví majitelé škudlící na servisu, ojeté Dustery prostě obvykle nejsou fit. Vzhledem k relativně vysokým cenám ojetých exemplářů říkají Němci tomuto Rumunovi jako ojetině jasné „ne”.



3. Dacia Logan

Také Dacia Logan představuje postrach kupců ojetých aut bez ohledu na stáří. Nejvíce problémů s autem připadá na výfukový systém, která má mizernou protikorozní ochranu, a na podvozek, kde trpí samotná ramena náprav, tlumiče i pružiny, které mají tendenci praskat. Za slabý bod je označováno i řízení, které je též nadměrně poruchové. Starší exempláře trápí i koroze karoserie. Obě dosud prodávané generace Loganu patří mezi nejproblematičtější vozy od první kontroly na STK, i přes absolutně nízké kupní ceny se tak volba této ojetiny podle Němců z dlouhodobého hlediska nevyplatí.



4. Fiat Panda

Italský medvídek je podle Auto Bildu další auto, které se z dlouhodobého pohledu stane dražším, než se při koupi může zdát. I třetí generace vyráběná od roku 2012 je průšvih, slabiny má zejména na podvozku, obvyklé jsou i prorezivělé části výfuku. V průběhu let se vyskytly rovněž problémy s pružinami a tlumiči, Panda dostává pověsti Fiatů skoro dokonale, bohužel



5. Fiat Punto

Páté problematické auto a teprve třetí značka, i Fiat si po Dacii připisuje double. Černý Petr vedle Pandy zůstal v rukou i už nevyráběnému Puntu, které šlo jako nové koupit až do roku 2018. Potíže jsou spojené hlavně s úbytkem provozních kapalin, zejména pak oleje, pružinami i tlumiči, výfukovým systémem a brzdami. U starších aut se objevují i potíže s korozí - znovu nic, co by si Italové mohli dát za rámeček.



7. Ford Galaxy

Jméno Fiatu Němci škodolibě rozepisují jako „Fehler In Allen Teilen”, tedy „Chyba v každém dílu”, u Fordu lze posloužit anglickým „Fix Or Repair Daily”, „Opravujte či spravujte denně”. Pro Galaxy to ale není důvod k pousmání - potíže s brzdami má čtyřikrát častěji než průměrný vůz téhož stáří, kazí se podvozky, výfuk i světla. Je jedno, po jaké generaci sáhnete, velké MPV Fordu je mezi nejhoršími jako doma pokaždé a s věkem se opravdu nelepší.



8. Renault Kangoo

Ve statistikách TÜV se Kangoo objevuje na nízkých příčkách pravidelně, a to už od konce minulé dekády, kdy začala jeho výroba. Nejčastěji má problémy se světly a elektronikou, postupem času přibývají závady na poloosách a řízení, se slabšími tlumiči a pružinami a také s korozí. A ani brzdy statistikami neprochází bez povšimnutí. Tento Renault je dalším autem, kterému se Němci doporučují vyhnout v obou generacích.



9. Volkswagen Sharan

Sharan již od roku 1995 nabízel dostatek možností pro početnou posádku, za spolehlivé a trvanlivé auto ale navzdory svému německému původu neplatil nikdy. Problémy má zejména s korozí, podvozkem a brzdami, což nepůsobí zrovna jako banální nedostatky. Přidejme si různé problémy z výroby, které si postupem času vyžádaly svolávací akce, a nejde dojít k jinému závěru, než že po velkém SUV bude lepší sáhnout jinam.



