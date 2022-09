Němci jsou stále u vytržení ze Škody Yeti, doporučují i dodnes sotva jeté kusy ze samého konce výroby včera | Petr Prokopec

Ne snad, že by Škoda dnes nenabízela dost jiných SUV, Yeti byl ale tak specifický, že jej žádný z pozdějších modelů přímo nenahradil. Zánovní kusy z konce výroby ale pořád koupit lze, kolegové z Auto Bildu na nich mohou oči nechat.

Mladoboleslavská automobilka dala už dávno jasně najevo, že páteří její nabídky jsou a budou SUV, ovšem na takové, jakým byla Škoda Yeti, už v jejím portfoliu nenarazíte. A ani Yeti samotný se u dealerů dávno koupit nedá. To může leckoho nemile překvapit, neboť čtyřkolový sněžný muž se stal skoro stejnou legendou jako ten dvounohý. Stojí za tím nejen slavná recenze Jeremyho Clarksona, který kdysi v Top Gearu nechal na českém SUV přistát i vrtulník, ale i skutečnost, že Yeti je v podstatě ztělesněním firemního sloganu Simply Clever.

Stačí si ostatně jen uvědomit, že první SUV značky bylo stejně velké jako VW Golf, ovšem nabízelo podobnou praktičnost jako užitkové Caddy. Přitom bylo k dispozici ve stylovější podobě za rozumný peníz. Jeho vábení ale Evropa celkem dobře odolávala, ostatně Yeti přišel na trh ve chvílí, kdy se největší vlna popularity SUV teprve blížila. Na starém kontinentu se tak nikdy neprodalo víc jak 64 tisíc „yeťáků”, to není zrovna ohromující číslo.

Momentálně se tak zájem přesunul na trh s ojetinami, kde sněžný muž válí více než jako novinka v showroomech. Důvody jsou v zásadě dva - jednak je to velmi praktické auto moderního typu, jednak je na poměry SUV velmi levné. Ceny předfaceliftových verzí klesly až k hranici 100 tisíc Kč, což je vedle až brutálních 638 900 Kč, které dnes Škoda požaduje za nepřímo nástupnický Karoq s litrovým motorem, skoro pakatel. Populární jsou ale i zánovní pofaceliftová provedení, třebaže levná už pochopitelně nejsou, tím spíše ale představují alternativu k novému autu.

Upozorňují na to kolegové z německého Auto Bildu s tím, že Yeti je autem výhodně spojujícím robustnost s praktičností v balení, které dnes Škoda nedokáže napodobit. Doporučují tak i stříbrně lakovaný exemplář na fotkách níže, který pochází až z roku 2014 a najel jen 31 764 km. Je to přitom relativně skromná verze s motorem 1,4 TSI a manuální převodovkou, která maximálně 125 koní motoru posílá jen na přední kola. Průměrná výbava provedení Drive je vyšperkovaná o pár zajímavých prvků typu přídavné topení, přesto se cena 19 420 Eur (pravda, s možností odpočtu DPH, pořád je to ale asi 476 tisíc Kč) nezdá být nízká.

Němci to ale vidí jinak a vůz přes relativně malý pokles ceny (nový stál 25 tisíc Eur) doporučují jako výhodnou alternativu ke Karoqu, který dnes v podobném provedení vyjde nejméně na 750 tisíc Kč, spíše ještě o něco dráž. Jestli to vidíte stejně, posuďte sami, my už jen dodáme, že Yeti platí za spolehlivý vůz, od kterého lze - zvlášť má-li najeto takto málo - oprávněně čekat téměř bezproblémový provoz.

A pokud by vám rozpočet nestačil na tak zánovní kousek, v rozmezí 100 až 500 tisíc Kč lze vybírat z řady exemplářů různých specifikací a stáří, nevyjímaje zřejmě ideální dvoulitrové turbodiesely s pohonem všech kol. Při koupi si pak nechte rezervu leda na nové brzdy, neboť ty jsou dle dat německého TÜV nejčastější a vlastně jedinou zásadní slabinou sněžného muže.

Tato Škoda Yeti za asi 476 tisíc korun není zrovna levná, Němci ale doporučují i takovou jako alternativu k novému Karoqu. Pokud váš rozpočet není tak velký, Yeti může být váš i skoro za pětinové sumy, stačí jít dále do minulosti s dobou výroby či výše se stavem počítadla kilometrů. Foto: Autohaus Wolter - Volkswagen Center Uelzen, publikováno se souhlasem

