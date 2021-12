Němci mění pravidla pro prodej ojetých aut, přinese to zdražování a více rizika i Čechům před 3 hodinami | Petr Prokopec

Snad dobře míněná snaha se v praxi mine účinkem stejně jako většina podobných kroků. Místo ochrany některých to přinese zdražení všem a je třeba se ptát, kde skončí auta, která už si v Německu prodávat netroufnou. Část nepochybně zamíří k nám.

V posledních měsících se řada zákazníků v důsledku nedostatku nových aut či kvůli jejich výraznému zdražení přesunula k ojetinám. S těmi jsou pak sice spojené nižší ceny, ovšem zároveň i vyšší rizika. Spousta lidí přitom ani netuší, že v případě koupě vozu z autobazaru může počítat se zárukou 24 měsíců na skryté vady. Vše má ovšem limit v podobě tzv. prokazovací povinnosti - mezníkem je v tomto ohledu šest měsíců, přičemž pokud se problém objeví dříve, je to autobazar, kdo musí dokázat, že vada na voze v době prodeje nebyla. Po šesti měsících je to ale kupující, kdo musí dokázat, že problém existoval už před koupí.

O trochu jiná je situace v případě koupě ojetiny od soukromé osoby. Záruka na skryté vady totiž činí jen oněch šest měsíců, přičemž prokazovací povinnost leží vždy na kupujícím. Zejména v tomto případě je proto velmi důležité projít kupní smlouvu, neboť dobře postavené formulace prodávajícího mohou zbavit úplné odpovědnosti. Následně pak už nemusí pomoci ani právník či soud.

Kupující se přesto nachází ve velmi komfortní pozici, kdy může v případě koupě v bazaru prodávajícího celkem snadno i šikanovat, politicky vděčné je ale pochopitelně „chránit spotřebitele”, i kdyby byly pozice obou stran obchodu dávno velmi nerovné. Proto se v Německu rozhodli pozici kupujícího ještě vylepšit a onu lhůtu prokazovací povinnosti na straně prodávajícího prodloužit ze šesti na dvanáct měsíců. A je otázkou, zda jde o krok správným směrem.

Spolkové sdružení nezávislých prodejců motorových vozidel BVfK totiž uvádí, že dané opatření povede ke zvýšení cen ojetin o 10 až 20 procent, neboť to na jejich straně logicky zvýší riziko dodatečných nákladů spojených s prodejem. A ať už se toto riziko rozhodnou nést sami, nebo nechají sebe či klienty krýt pojištěním, bude je to stát peníze, které někde musí získat. Problémy s nepoctivci to přitom stěží vyřeší.

Takoví mohou auta v pochybném stavu nabízet skrze komisní prodej - kupec jej tím pádem bere od soukromé osoby a nová pravidla tento obchod minou. Mimo to Němci poukazují na zvýšenou byrokracii a s tím spojené papírování. Prodejci nově přijdou se smlouvami, které budou plné kliček, načež pro zákazníky bude těžší se v nich vyznat. Pokud si přitom uvědomíme, že již dnes je málokdo čte, pak do budoucna mnozí raději zvěční svůj podpis na čemkoliv, jen aby si vyhlédnuté auto mohli odvézt. I na trhu s ojetými vozy dnes poptávka často převyšuje nabídku, a tak si lidé někdy nedovolí odmítnout ani věci, které by odmítnout měli.

Lze pak už jen dodat, že český trh je s tím německým velmi úzce spojen, neboť jde o jasně největší zdroj ojetých aut dovážených do ČR. Jakkoliv je tedy nový zákon, který začne platit 1. ledna 2022, omezen hranicemi, tak jako tak se nás dotkne. Obecně vyšší ceny se budou týkat všech kupujících, tedy až na jednu výjimku - aut určených výlučně pro export, která si Němci za nových podmínek v Německu prodávat netroufnou. K nám tak za zdánlivě výhodných podmínek zamíří ještě problematičtější vozy. Pokud tedy příští rok zamíříte do bazarů, obezřetnost by měla být na místě.

Auta jako Škoda Octavia III mohou v případě dovozu z Německa citelně zdražit, a to kvůli novelizaci německých zákonů. Navíc hrozí, že se kvůli prodloužení prokazovací povinnosti na skryté vady mohou do Česka dostat ve větší míře nekvalitní vozy. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

