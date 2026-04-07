Němci najeli 100 tisíc km se současným BMW M3 a rozebrali ho na díly. Z toho, co zjistili, zůstali štajf
včera | Petr Prokopec
Současná M3 nemá nejlepší pověst, z pohledu nadšeného řidiče patří rozhodně mezi ty horší em-trojky, které si šlo od BMW koupit. Jako auto pro každý den ale prochází lépe než většina předchůdců. A závěry dlouhodobého testu jdou ruku v ruce s tím.
Když se v roce 2019, tedy hezkých pár měsíců před oficiální premiérou, provalilo, že nové BMW M3 dostane obří, vertikálně orientované čelní ledvinky, mnoho fanoušků mnichovské automobilky včetně nás začaly obestírat mrákoty. „Bobří zuby“, jak se jim kvůli jejich tvaru začalo ihned přezdívat, totiž zrovna vábně nevypadaly a dodnes nevypadají. Značka je navíc doprovodila „pouťovými“ výdechy za předními koly či až přehnaným difuzorem ubrala na kvalitě, přidala na šetření a vybodla se na snahu udržet hmotnost vozu co nejníž. Žádný bouřlivý potlesk tedy pozdější oficiální odhalení tohoto vozu neprovázel.
Jak už to ale bývá, čas hraje v tomto případě pro BMW. Po šesti letech prodejů už design M3 G80 (či kombíku G81 nebo M4 G82 a G83) tolik nedráždí a rostoucí akcie zbytku se postarala konkurence. Tragikomický Mercedes-AMG C63 s čtyřválcovým hybridem a hmotností daleko přes 2 tuny nikdo nemohl brát vážně, dobové Audi RS4 bylo výborné, ale příliš každodenní a pro nadšence nezajímavé. A tristní nová RS5 je tak absurdní, že vedle ní i „bobr” vypadá jako hvězda večírku.
Navíc si ponechal některé přednosti, které soupeřům od začátku chyběly. Vedle ryze spalovacího řadového šestiválce se dvěma turby lze pořád mít k ruce šestistupňový manuál. Bohužel jen v kombinaci s nejslabší verzí, ta silnější ale aspoň mohou mít pohon všech kol xDrive, ke kterému se ostatně vždy také váže osmistupňový automat.
BMW tedy u tohoto modelu zůstává aspoň vzdáleně věrné jeho kořenům. Charakter vozu je bohužel o dost mdlejší, než bývalo u M3 zvykem (i rozdíl proti přeplňované F80 je propastný), ale zase jde o auto více vyhovující požadavkům na každodenní provoz. A co víc, o stávající M3 lze s odstupem času hovořit jako o jednom z nejspolehlivějších aut, jaká si lze v této třídě koupit.
Jeden exemplář ostatně od října 2021 testoval německý Auto Bild, který s ním najel 100 tisíc kilometrů. Poté sedan lakovaný stejnou zelenou, jakou vidíte na fotkách, tradičně rozebrali na díly. A z toho, co zjistili, zůstali jedním slovem štajf. U výkonných modelů není neobvyklé, když už je na tato porce kilometrů na jejich stavu znát, tohle auto ale jako by nejezdilo. A za svůj stav dostal známku 1+.
Kolegové tak M3 G80 ve svém seznamu dlouhodobě testovaných aut zařadili na druhou příčku za Audi A3 Sportback g-tron. Zástupce čtyř kruhů je přitom kromě špičkové kvality, díky které nedošlo za oněch 100 tisíc kilometrů na jedinou poruchu, oslovil hlavně levným provozem, za kterým stála schopnost jeho 1,4litrového ústrojí spalovat CNG. M3 oproti tomu zůstala jen u benzinu, přičemž reálně si řekla o nějakých 10 l/100 km.
Pokud ovšem máte pod pravou nohou 480 koní, nedá se ani předpokládat, že byste se pohybovali za 5 litrů paliva na tisíc kilometrů. O to překvapivější může být, že M3 veškerou náročnou práci zvládla bez ztráty květinky. Rozmontování vozu do posledního šroubku totiž neodhalilo znatelné opotřebení ani na vnitřnostech motorů. Lehce „načatá“ byla jen spojka, i ta ovšem dle expertů Dekry před sebou měla ještě minimálně 30 tisíc kilometrů.
Navzdory opakovaným návštěvám závodních okruhů byly v pořádku i brzdy a podvozek, stejně jako vůz netrápily potíže elektronického rázu. Vlastně tak jediné, nač kolegové po dvou letech narazili, byly „vrásky“ na koženém čalounění sedadel. „Žádné z takřka 200 aut, která prošla dlouhodobým testem Auto Bildu v průběhu posledních 30 let, jej nezvládlo tak bezchybně a spolehlivě,“ uvádí kolegové.
M3 se tak ukázala být spolehlivějším vozem než třeba BMW 320d xDrive Touring, které si 100 tisíc kilometrů v rukou Němců střihlo rovněž. A Auto Bild otestoval i zmíněné konkurenty, tedy jak Audi RS4, tak Mercedes-AMG C63. Ani jeden ale zdaleka nedosáhl úrovně sportovního sedanu z Mnichova. Pokud tedy toužíte po rychlém, každodenním a spolehlivém voze, možná si rovnou vymalujte garáž na modrobílo.
Stávající M3 mnohé pořád dráždí svým vzhledem. A charakterové to není nejvýraznější em-trojka. Svým naladěním ale zvládá každodenní provoz velmi dobře. A zjevně i vydrží. Foto: BMW
Zdroj: Auto Bild
