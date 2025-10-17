Němci otestovali 18 typů pneumatik pro zimu i léto, ty nejlepší z nich prý šetří peníze bez vrásek
Petr ProkopecJeště před pár léty se sázka na toto řešení zdála být příliš velkým kompromisem, okolnosti se ale mění, preference zákazníků též a vývoj míří vpřed. Výsledky nejnovějšího testu Němců to dokazují.
Už párkrát jsem zmínil, že na výběr pneumatik kladu neskutečný důraz. Ostatně styčná plocha auta se silnicí odpovídá zhruba čtyřem dopisním obálkám a postarat se musí o to, aby klidně dvoutunový vůz dělal v nejvyšší možné míře přesně to, co si přejete. A když nedělá, pokus ušetřit pár korun při koupi nového obutí v může vyjít hodně draho. I proto ostatně dlouhodobě kupují vždy jednou za pár let hned dvě sady, jednu letní a druhou zimní. Protože ráfky mám ale jen jedny, je zapotřebí vždy na podzim a na jaře zamířit do pneuservisu. Tam sice neplatím mnoho, s veškerými souvisejícími úkony ale i to stačilo k zamyšlení, zda lepší volbou nebudou celoroční pneu.
Co byl dřív jasný kompromis, který sice obstojně fungoval za každého ročního období, ovšem ani v jednom neexceloval, z toho se pozvolna začíná stávat oblíbená volba nejen šetřílků. Celoroční pneumatiky totiž díky soustavnému pokroku začínají dokonce v některých ohledech porážet i letní či zimní obutí. Před dvěma lety to ostatně prokázal Jonathan Benson, expert z Tyre Reviews, který otestoval 11 zimních plášťů. A jen tak pro zábavu k tomu přihodil jedny letní a jedny celoroční gumy.
Poslední zmíněné byly nejhorší na sněhu, nicméně na suchu s nimi byla spojena nejkratší brzdná dráha a za mokra jedna z nejkratších. Mimo to dosáhly dobrých výsledků také při aquaplaningu a v rámci ovladatelnosti. V celkovém hodnocení tak nakonec skončily na čtvrtém místě. Pouze trojice klasických zimních plášťů tak byla lepší, zatímco v osmi případech Benson i ke svému překvapení vyhlásil drtivou porážku. Pokud by vás pak zajímal typ celoročních plášťů, šlo o Hankook Kinergy 4S2.
Toto obutí se objevilo také v čerstvém testu německého Auto Bildu, který byl zaměřen právě pouze na pneumatiky pro zimu i léto současně. A skončilo na pátém místě z osmnácti, kdy mu byla vytknuta hlavně o trochu delší brzdná dráha, a to na suchu i mokru. Jakkoli ale naměřených 41,3 a 49,2 metru může působit tragicky, je třeba si uvědomit, že s letními gumami jste za stejných okolností zhruba o 20 až 30 metrů dál. V případě nejlepších zimáků pak můžete počítat s přibližně 6metrovým zlepšením.
Na prvním místě testu Auto Bildu skončilo obutí Pirelli Cinturauto All Season SF3, které má k zimnímu obutí ještě blíž, chlubit se může brzdnou dráhou 38 a 46,3 metru. Dle kolegů tento typ na sněhu vykazuje nemalou trakci, zatímco na mokru dokáže velmi dlouho odolávat aquaplaningu a na suchých vozovkách ohromí ovladatelností. Jedinou jejich slabinou je tak trochu vyšší opotřebení, vydržet totiž mají zhruba 44 450 km, tedy tři až čtyři obvyklé sezóny.
Kolegové celoroční obutí testovali v rozměru 225/40 R18, přičemž pláště s logem Pirelli vás vyjdou na 3 až 4 tisíce korun. To jednou za pár let není až taková finanční zátěž, ovšem pokud hodláte šetřit ještě více, mohl by vás okouzlit typ Michelin CrossClimate 3, u kterého se předpokládá celkový nájezd až 64 050 km. Brzdná dráha je na úrovni Hankooku, mimo to Auto Bild vyzdvihuje také ovladatelnost. Ceny pak startují okolo zhruba 4 000 Kč.
S lepší známkou než dvojkou pak bylo v rámci testu spojeno hned šest typů celoročních pneumatik, kromě již zmíněných také Continental AllSeasonContact 2, Vredestein Quatrac a Bridgestone Turanza All Season 6. Poslední zmíněné přitom mají po Pirellkách nejkratší brzdnou dráhu na suchu, s 38,1 metry se pak blíží dokonce i nejlepším zimákům. Vredestein oproti tomu vede na mokru, jeho 43,9 metrům se pak ostatně nezvládají přiblížit ani některé zimní gumy.
Chcete nejlepší celoroční pneumatiky v 18palcovém rozměru? Dle Auto Bildu jsou to Pirelli Cinturauto All Season SF3. Foto: Pirelli, tiskové materiály
Zdroj: Auto Bild
