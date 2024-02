Němci po testu jmenovali nejvíc nebezpečné typy pneumatik na léto, mezi „smetánkou” jsou i Češi a Slováci včera | Petr Prokopec

„Ty nejhorší pneumatiky selhávají už při brzdění na mokré a suché silnici,” uvádí po testu víc jak 200 typů pro letošní léto německý Auto Bild a jmenuje desítky nebezpečných vzorků. Mezi těmi, které neprošly ani k dalšímu zkoušení, se řadí i české a slovenské obutí od Tomketu a Matadoru.

Je zvláštní, jak moc velký důraz lidé někdy kladou na věci, které pro ně nejsou až tak podstatné. V případě aut se často jedná o výkon, který samozřejmě není bezvýznamný - naznačuje, s jak moc velkou dynamikou můžete u toho či onoho vozu počítat. To je příjemná vlastnost, který někdy může pomoci vyřešit i krizovou situaci, neříká ale vše.

Pokud vysoký výkon doprovází příliš vysoká hmotnost, pak najednou první zmíněné až takovou váhu nemá. Daleko spíše se projevuje to druhé, neboť to ovlivňuje nejen dynamiku, ale i chování auta při jakémkoli manévru, jeho provozní efektivitu i brzdnou dráhu. Patrné je to v poslední době hlavně u elektromobilů, které rády okouzlují stovkami koní. Proti nim ale často stojí tuny hmotnosti a u některých aut i zakročují brzdové kotouče o velikosti pivních tácků.

Brzdná dráha nicméně nezávisí pouze na hmotnosti či brzdách, velký vliv na ni mají také pneumatiky. Pokud se ty nezvládnou takříkajíc zahryznout do vozovky, nemusí vám ve výsledku pomoci ani nízká hmotnost a dokonalé karbon-keramické brzdy. Automobil bude zkrátka po sešlápnutí prostředního (u automatů toho levého) pedálu fungovat jako sáňky poháněné setrvačností. A čím vyšší je pak ona hmotnost, tím hůře se vám bude zastavovat.

Německý Auto Bild proto při testech pneumatiky před každou zimou a létem rozděluje v rámci zkoušených typů zrno od plev ve dvou kolech zkoušek. A možná už z minulostí víte, že o tom, jaký typ postoupí či nepostoupí, rozhodne v pevním kole právě brzdná dráha na suché (ze 100 km/h) i mokré vozovce (z 80 km/h). Nejinak tomu bylo i při letošním testu pneumatik na léto, kdy kolegové proklepli pryže o velikosti 205/55 R16, která patří k těm nejběžnějším.

Hned 22 typů pneumatik (13 letních a 9 celoročních) ovšem označili za nebezpečné a obrazně řečeno je posadili na trestnou lavici, Neboť zatímco vítězi testu stačilo za sucha 38,5 metru a za mokra 45 metru na zastavení ze stovky, konkurence na tom byla v součtu až o víc jak 20 metrů hůř. A na suchu nejhorší pneumatiky za jinak stejných podmínek znamenají až o 13,9 metru (!) delší brzdnou dráhu než ty nejlepší. To je skutečně neakceptovatelné.

Však během takto uražených metrů můžete s oněmi „propadlíky“ můžete srazit chodce, i když jste zvládli včas zareagovat na jeho náhlé vstoupení do vozovky. V té chvíli ovšem čelíte doživotním následkům za tragédii - ať už formálně zaviněnou nebo ne -, která by se s jiným obutím vůbec nemusela odehrát. A i když vás soud osvobodí a formálním viníkem bude někdo jiný, vás asi stěží někdy přestane trápit otázka, zda skutečně mělo smysl snažit se ušetřit pár stokorun na jedné koupené „gumě”. Tyto snahy navíc mohou skončit hned dvojnásobným nezdarem, horší pneumatiky se totiž někdy i rychleji sjíždí, a tak nevydrží dlouho.

Nač si tedy dát pozor? V prvé řadě musíme, byť s notnou dávkou smutku, poukázat na české a slovenské pneumatiky. Mezi typy, které selhaly, totiž patří obutí Matador Hectorra 5 a Tomket Allyear 3. V prvním případě jde o letní pneumatiky, kdy k těm nejhorším se řadí také Firemax FM601, Radar RPX800, Ceat SecuraDrive, Fortuna Ecoplus HP, Lassa Driveways, Atlas Green HP, Superia Tires Ecoblue HP, Nordexx NS9000, Berlin Tires Summer HP 1, Arivo Premio Arzero, DoubleCoin DC-99 a Triangle AdvanteX TC101.

V tom druhém jde pak o celoroční, kdy Auto Bild dále odrazuje od koupě typů Hifly All-Turi 221, Leao I-Green All Season, Uniroyal AllseasonExpert 2, Imperial All Season Drive a Kenda Kenetica 4S SUV KR609. Zajímavé přitom je, že zejména levné čínské značky propadají v testech brzdné dráhy opakovaně, a to celou poslední dekádu.

Přehled konkrétních výsledků nejhorších testovaných letních „gum” najdete v přiložené tabulce, ze které jsou patrné také jejich konkrétní parametry. Tolik pro tuto chvíli. K letním pneumatikám, které tímto sítem prošly a jsou doporučované i po pozdějších komplexních testech, se budeme věnovat až po zveřejnění výsledků v následujících týdnech. Ostatně čas bezpečného přezutí na letní podle všeho ještě nepřisel.

Nebezpečné letní pneu pro rok 2024 podle testu Auto Bildu

(pneumatiky s nejdelší brzdnou dráhou na suchu a mokru)

Grafika: Autoforum.cz, Zdroj dat: Auto Bild



Nad pneumatikami Matador Hectorra 5 či Tomket Allyear 3 byste dle Auto Bildu neměli příliš přemýšlet. Němci je označují za nebezpečné, spojena je s nimi až příliš dlouhá brzdná dráha na suchu i mokru. Foto: Matador/Tomket, tiskové materiály

