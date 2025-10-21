Němci postavili ojetý VW Passat proti dalšímu miláčkovi mezi domácími služebáky. A vysvětlili, proč „pašík” táhne jako nic jiného
Petr ProkopecMíří na stejnou klientelu podobnými zbraněmi, z tohoto dua ale u zákazníků dramaticky víc boduje právě Passat. Na první pohled to může být překvapivé, neboť na technických kontrolách si lépe vede Opel Insignia, ale hned na ten druhý...
Za posledních deset let si Opel příliš nepolepšil, místo toho německá automobilka klesla ze zhruba milionu prodaných aut ročně na polovinu. A ro přesto, že ceny jeho auta jsou o něco nižší než u konkurence. Zákazníci ale showroomy ztečí neberou a klientela ve finále otálí i u vstupu do autobazarů, kde taktéž může očekávat o poznání nižší částky. Skoro se tak zdá, že na Opelu ulpělo nějaké stigma, kvůli kterému se lidé jeho aut bojí. Jako na zavolanou tak přichází kolegové z Auto Bildu, kteří proklepli Insignii B a rovnou ji srovnali s Volkswagen Passat osmé generace.
Němci hned na úvod zmiňují, že oba tyto modely jsou v jejich domovině (a samozřejmě nejen tam) velmi oblíbenými služebáky. To se projevuje na jejich vyšším nájezdu, neboť kde se průměr po třech letech pohybuje okolo 42 tisíc kilometrů a po pěti okolo 62 tisíc kilometrů, tam má Insignia na kontě 60 a 84 tisíc kilometrů, zatímco u Passatu lze počítat se 70 a 93 tisíci kilometry. Něco takového se pochopitelně podepisuje také na vyšší míře poruchovosti, jakkoli se u služebních aut dá s pravidelnými návštěvami autorizovaných servisů.
Co se přitom týče menších defektů, má po třech letech navrch Passat s 3,5procentní poruchovostí, zatímco u Insignie daná míra dosahuje 3,8 procent. Po dalších dvou je však již Opel na 7 procentech, zatímco u VW je stále možné počítat jen se 4,3 procenty. V případě vážnějších problémů je nicméně situace zpočátku opačná, neboť Insigie je spojena s 8,4procentní a Passat s 10,1procentní poruchovostí. Ovšem ta se u VW po dalších dvou letech zvedá pouze na 10,3 procenta, zatímco v případě Opelu je třeba počítat s 13,6 procenty.
Passat se tak z dlouhodobého hlediska jeví jako auto, které vám vydrží déle, což je nepochybně jedna z klíčových vlastností, které klientela u ojetin hledá. Jeho slabinou jsou po prvních třech letech provozu hlavně brzdy, stejně jako je třeba počítat s výraznějším únikem oleje. Zajímavé nicméně je, že čím starší vůz je, tím méně vás tento problém trápí. Kritika výfukového systému se oproti tomu objevuje jen ojediněle, podobně jako neprší mnoho stížností na řízení.
Insignia má taktéž potíže s olejem, jen jsou vážnější a četnější. Po třech letech je na tom třikrát hůř než průměr celé branže a po pěti letech dokonce čtyřikrát. Koroze je pak sice ojedinělá, ovšem objevit se může již u tříletých aut. U Passatu si na něco takového nebudete stěžovat ani po pěti letech. I proto ovšem takto staré kousky se 125 tisíci najetými kilometry stojí 18 tisíc Eur neboli 438 tisíc korun, zatímco stejná Insignia je k mání za 12 000 Eur (292 tisíc Kč).
Tím se vlastně jen vysvětluje, proč po Opelu není taková poptávka jak v showroomech s novými vozy, tak v bazarech s těmi ojetými. Insignia byla vlajkovou lodí značky, přesto však ani tu nelze považovat za kvalitativní ikonu. Bez problémů dokáže sloužit hlavně první tři roky, poté už musíte peněženku otevírat poměrně často a doširoka. K tomu ovšem hlavně kupci ojetin nejsou až tak ochotni, proto v případě zájmu požadují, aby cena klesla co nejníže.
Je lepší koupit ojetou Isigniii či naopak Passat? Němci mají jasno. Foto: Opel/Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
