Němci proklepli nejspolehlivější dostupné auto podle svých vlastních STK, kladů má na rozdávání

/ Foto: Honda

Bývalo ještě dostupnější, když už ale nic jiného, udrželo si svou flexibilitu, za níž stojí hlavně zadní „magická sedadla“. A také spolehlivost, která je Hondě Jazz vlastní i v době hybridních pohonů.

Čtvrtá generace Hondy Jazz přišla na trh již v roce 2020. O žhavou novinku tedy rozhodně nejde, ostatně čtyřmetrový Japonec působící jako kombinace hatchbacku a MPV se již objevil v německém TÜV Reportu. A nezabodoval pouze mezi dvou- a tříletými ojetinami, nýbrž celkově, neboť podle techniků dnes ani neexistuje spolehlivější vůz. To je opravdu velký klad, pročež se kolega Sebastian Viehmann z německého Focus rozhodl zjistit, zda Jazz disponuje i nějakými dalšími pozitivy.

Jak zmiňuje hned na úvod, vzhled opravdu není silnou stránkou tohoto vozu. Zvláště v testované šedé barvě vypadá spíše nepřitažlivě, na druhou stranu vám však Honda nabídne i pár odstínů, s nimiž Jazz vypadá lákavěji. Díky kompaktním rozměrům s ním navíc snadno zaparkujete, přičemž po každém usednutí za volant budete obdivovat neskutečný vnitřní prostor. A pochopitelně i variabilitu, neboť vzadu stále figurují Magic Seats, tedy sedadla, jejichž sedáky jsou vzhůru výklopné.

Jak kdysi prozradil projektový manažer značky Kohei Hitomi, zaměstnanci Hondy kdysi trávili celé dny u supermarketů, kde pozorovali zákazníky, jak a co nakládají do svých aut. Právě to je přimělo vyrukovat s unikátní konstrukcí, která z malého auta dělá pomalu náklaďák. Aby nicméně mohli k danému kroku přistoupit, bylo zapotřebí přesunout palivovou nádrž pod přední sedadla a upravit tvar karoserie. Zjevně ale šlo o správné řešení, neboť jej značka používá dodnes.

Zatímco ovšem na jednom konci vozu si můžete vybírat, zda sedadla vyklopíte či sklopíte, čímž se objem zavazadelníku zvedne ze 304 na 1 205 litrů, pod kapotou jste v Evropě omezeni pouze na jedno ústrojí, a to hybridní. Honda se přitom rozhodla zvolit kombinaci jedna-pětky a dvou elektromotorů, kdy celá soustava produkuje poměrně skromných 122 koní. Jelikož je navíc doplněna převodovkou CVT, vážně nejde o „trhače asfaltu“, jak dokládá i 9,4sekundový sprint.

Dané ústrojí je totiž zaměřené na spotřebu, přičemž umožňuje jízdu v benzinovém, hybridním i čistě elektrickém režimu. Kolegovi se povedlo dostat na 5,2litrový průměr, jak ale dodává, ve městě, kde lze využít režim rekuperace, více tak zásobovat baterii a následně více využívat elektrickou energii, však není problém jezdit i za méně než čtyři litry. Pokud tedy hledáte auto, které je úsporné, spolehlivé a uvnitř prostorné a flexibilní, vlastně už nemusíte číst dál.

Jazz dostal do vínku také volič jízdních režimů, dle kolegy ale sportovní mód ani nezkoušejte - více koní z hybridní soustavy zkrátka nevykřešete, podvozek je pak nastaven především komfortně a řízení je lehké, což sice oceníte ve městech, ale ne ve snaze napodobit jezdce rallye. K této Hondě se tedy daleko více hodí uvolněný styl, při kterém můžete obdivovat kvalitu vnitřních materiálů i další praktická řešení jako třeba dvojitou schránku před spolujezdcem.

Že opravdu není co dodávat? Ještě než zamíříte k nejbližšímu dealerovi Hondy, musíme poukázat na jednu stránku Jazzu, která není až tak přívětivá. Japonci si totiž za nemalé kvality nechávají řádně zaplatit, načež tu máme ceny standardně začínající nad 600 tisíci korunami. Čeští dealeři přišli pod taktovkou Hondy s bonusy, které vám umožní dostat se na 559 000 Kč, přesto ale stále nejde o žádnou láci. I proto vlastně mnoho „jazzíků“ na tuzemských silnicích nevidíte - loni se u nás prodalo jen 44 aut tohoto typu.

Jazz čtvrté generace sice venkovním stylem neosloví, jeho kvality se však skrývají uvnitř či pod kapotou. A co je podstatné, užívat si jich budete opravdu hodně dlouho. Problém spojený s tímto autem je vlastně jen jeden - cena. Foto: Honda

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

