Oblíbené, ale problémové SUV v bazarech láká cenou, pozor je třeba dát hlavně na motory

Že nějaké auto dobře vypadá a dobře se prodává, pochopitelně ještě neznamená, že je také bůhvíjak kvalitní a spolehlivé. To je i případ toho vozu, který pod pohledným kabátem skrývá nepříliš spolehlivou techniku, Peugeotu 2008.

Peugeot 2008 není v německém TÜV Reportu hodnocen zrovna valně. V případě dvou- a tříletých aut tu máme 6,3procentní míru poruchovosti, zatímco průměr pro celou kategorii činí 5,5 %. V tomto ohledu je sice francouzské SUV na úrovni Škody Octavia, ovšem zatímco problémy se u českého bestselleru objevují za podstatně vyššího průměrného nájezdu a, a i proto po prvních letech vlastnictví zmizí (protože hodně ježděná firemní auta se často stanou soukromými), u od začátku hlavně soukromého Peugeotu s věkem dochází jen ke zvyšování množství komplikací. Z rámci čtyř- a pětiletých aut je totiž již jeho míra poruchovosti na 11 procentech, přičemž průměr činí 9,2 % a u Octavie lze počítat s 8,8 %.

Má tedy smysl uvažovat o koupi Peugeotu 2008 jako ojetiny? To je otázka, na kterou se pokusil odpovědět německý Auto Bild. Ten prozkoumal všechny silné stránky i slabiny, které nyní můžeme sesumírovat, a budete tedy vědět, nač se zaměřit již při samotné koupi. Tedy za předpokladu, že se rozhodnete tuto relativně rizikovou hru hrát. Startovné přitom není nijak zvlášť vysoké, ceny totiž začínají pod 150 tisíci Kč, a to i u exemplářů s nižším nájezdem. Počítat nicméně v té chvíli musíte hlavně s nižším výkonem.

Francouzské SUV ostatně zrovna v tomto ohledu nikdy neexcelovalo, neboť škála výkonů startuje u dieselové jedna-čtyřky na pouhých 68 koních a vrcholí u benzinové jedna-šestky turbo na 173 koních. Většina variant nicméně disponuje dieselovou jedna-šestkou či benzinovým 1,2litrovým tříválcem, pročež se budete pohybovat spíše v pásmu 82 až 130 koní. Méně žíznivý je přitom pochopitelně motor HDi, spíše než na automat však u něj vsaďte na šestistupňový manuál.

Motorový prostor je nicméně přesně tím místem, kde je třeba nemalé ostražitosti. Po pěti letech provozu totiž pohonné jednotky trpí nadměrným únikem oleje a defekty výfuku, jenž jsou 16krát vyšší (!) než průměr. Kromě toho po pěti letech v podstatě již musíte automaticky počítat s koupí nových brzd, jakkoliv třeba brzdovým lankům se naštěstí vyhýbá koroze. Rez pak ostatně není problémem jako taková, stejně jako se nemusíte bát prasklých pružin.

Pomalu jistotou je naopak výměna světel, a to vpředu i vzadu. Stejně tak velmi často odchází moduly ABS a ESP, výrazně poruchová je pak i robotizovaná převodovka ETG5. Zmínit pak mimo to musíme ještě dvě svolávací akce, z nichž jedna řešila vadný senzor teploty vody, jenž spouštěl náhlý poplach, a druhá riziko samovznícení. Vizitku tedy Peugeot 2008 nemá zrovna působivou, byť technici TÜV dodávají, že bezproblémové kusy se najdou - byť je jich málo. Ani to ale vozu na oblíbenosti neubírá, to více je třeba dávat pozor na zmíněné.

První generace Peugeotu 2008 z letech 2013 až 2019 není zrovna vzorem spolehlivosti. Hlavním problémy se týkají motoru, které mohou vyústit v opravdu nákladné opravy. Foto: Peugeot

