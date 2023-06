Němci srovnali celkové náklady na provoz „levného” elektromobilu a skutečně levného benzinu, jsou to jiné světy včera | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Různí lidé mohou tvrdit různé věci, pokud si ale vezmete do ruky tužku, papír a kalkulačku, prostor pro pohádky se o poznání zmenší. Tu o nízkých nákladech na provoz elektrických aut už stěží někdo někomu zbaští.

O nedostatcích elektromobilů bychom mohli psát celé dny, spoustu z nich by ale lidé jistě byli ochotni více nebo méně akceptovat v momentě, kdy by šlo o levná auta. Jenže nejde. Cena elektrického auta je snadno dvojnásobná oproti srovnatelnému spalovacímu modelu, přičemž za peníze navíc dostanete muziky v klíčových ohledech méně, nikoli naopak.

Někteří měli dříve tendenci tvrdit, že vyšší počáteční investici časem vyrovnají nižší provozní náklady hlavně díky levnější elektřině. To bylo ošidné jednak kvůli tomu, že ji levnější činila jen nižší daňová zátěž, teď už není levnější ani bez ní. A podobné kalkulace zcela pomíjely nesrovnatelně vyšší ztrátu hodnoty elektrických modelů, která je nyní nevyvratitelným faktem. Provozovat elektromobil bude prostě dražší z jakéhokoli pohledu.

Pokud vám ale nestačí takováto reflexe reality, můžeme si k ruce vzít počty kolegů z německého Auto Bildu, kteří vedle sebe postavili dvě levná auta se spalovacím a elektrickým pohonem. Tedy spíše jedno „levné” a jedno skutečně levné - elektrickou Dacii Spring, která je sotva plnohodnotným automobilem, přesto stojí od 538 400 Kč. A benzinové Mitsubishi Space Star, které stojí od 296 000 Kč. A plnohodnotné malé auto to je.

Pokud se orientujete v oboru, nemá smysl říkat více, rozdíl v ceně a použitelnosti je tak obrovský, že Mitsubishi Dacii prostě musí rozválcovat. Německou optikou se věci jeví trochu jinak, neboť odlišné jsou pořizovací ceny samotných aut, paliva i elektřiny, jinak drahé je pojištění, zdanění... Ale i tak stojí za zmínku dát si tato čísla před sebe.

Němci si řekli, že si každé z aut koupí na čtyři roky, během kterých najedou 60 tisíc kilometrů. Podle toho spočítali náklady na palivo, údržbu, pojištění nebo předpokládanou ztrátu hodnoty, která je mimochodem sama o sobě u Mitsu o 4 tisíce euro menší. Dacii navíc fandili relativně levným pomalým dobíjením doma, což v praxi spíše nebude realitou (kdo s vlastním domem jezdí primitivní Dacií?), ale budiž, necháme to tak. Jediné, co Němcům z jejich počtů škrtneme, je započítání dotace na Spring - jednak je to nesmysl sám o sobě, především ale platí, že u nás žádnou nedostanete a nedostanete ji ani v Německu, takže pro náš pohled na toto srovnání optikou německých cen je zcela irelevantní.

Nebudeme probírat jednotlivé počty a řekneme rovnou výsledek. Těmito počty přijdou čtyři roky ježdění s elektrickou Dacií na 19 470,88, tedy asi 461 500 Kč, tedy asi 7,70 korun na kilometr. V případě Space Staru jde o 17 408 Eur, tedy asi 412 000 Kč, tedy asi 6,80 Kč na km. Že to není až tak velký rozdíl? Vlastně není, malým ho dělá hlavně ono levné a praxi obtížně realizovatelné dobíjení, jenže pořád vedle sebe nemáme srovnatelná auta.

Jak praví o Dacii sami Němci: „Nehodí se pro cestování na dlouhé vzdálenosti a právě tam ukazuje Mitsubishi Space Star své přednosti. Zvládne dlouhé túry lépe než elektromobil.” Jsou to prostě dva jiné světy, kdy v jednom pořád platíte více za méně. Platí to dnes, ať se na věc podíváte jakkoli.

Dacia Spring je nejlevnějším elektromobilem na trhu, je to ale v podstatě městská nákupní taška na kolech, za kterou dáte přes půl milionu. Foto: Dacia



Hlavně proto přijde provoz Springu dráž než u podstatně lépe využitelného Mitsubishi Space Star. Foto: Mistubishi

Zdroj: Auto Bild

Petr Miler

