Němci srovnali spolehlivost luxusních domácích cesťáků Audi, BMW a Mercedesu, našli jasného poraženého

Petr ProkopecPokažený poražený, takový rým se sluší navléci na výsledek tohoto srovnání, který má pro některé možná překvapivého, ale jinak vlastně tradičního „vítěze”. Zatímco Audi A6 a zejména Mercedes třídy E platí za „držáky”, BMW řady 5 se statisticky dlouhodobě jeví jako vůz, který stejný zápřah se ctí nezvládne.
včera | Petr Prokopec
Pokažený poražený, takový rým se sluší navléci na výsledek tohoto srovnání, který má pro některé možná překvapivého, ale jinak vlastně tradičního „vítěze”. Zatímco Audi A6 a zejména Mercedes třídy E platí za „držáky”, BMW řady 5 se statisticky dlouhodobě jeví jako vůz, který stejný zápřah se ctí nezvládne.
BMW řady 5 se nechlubí zrovna pověstí spolehlivého vozu, zatímco takový Mercedes třídy E naopak těží z reputace svých předchůdců a je vnímán jako velký držák. Je tomu ale skutečně tak? Také to nově proklepnul německý Auto Bild, který si vzal na pomoc data tamního TUV, tedy německých stanic technické kontroly. Aby pak situaci na poli luxusních značek zmapoval zcela, postavilo se na tutéž startovní čáru jako mnichovská a stuttgartská konkurence také Audi A6.
Zástupce čtyř kruhů je z dané trojice nejmladší, generace C8 totiž na trh dorazila v roce 2018. Nejstarší kousky tedy za sebou mají pouze dvě technické kontroly, zatímco u BMW 5 G30 a Mercedesu E W213 již došlo na tři. První zmíněný vůz se totiž začal prodávat před osmi lety, druhý dokonce před devíti. Dat je ovšem natolik velké množství, že jasně vypovídající obrázek lze seskládat u každého ze soupeřů. A pro BMW to opět nevypadá dobře.
V kategorii dvou- a tříletých vozů totiž více než 92 procent vozů Audi a Mercedesu prochází kontrolou bez závady, zatímco u řady 5 jde o 88,7 procenta. U čtyř- a pětiletých aut je pak BMW dokonce pouze na 78,9 procentech, zatímco u A6 stále nedošlo na pád pod 90 procent. Je sice pravdou, že Audi má na kontě o trochu nižší nájezd, ovšem Mercedes s průměrnými 103 tisíci km BMW dalece překonává, a přitom je stále na působivých 87,4 procentech.
Vyšší nájezd se u Mercedesu projevuje na vyšší úrovni menších defektů, u čtyř- a pětiletých aut je třícípá hvězda na 5,1 procentech, zatímco BMW má na kontě 2,4 procenta. Jakmile ale přijde řeč na ty závažné, řada 5 srovnání prohrává na celé čáře. Kde jsou Audi a Mercedes po dvou až třech letech na 4,6 a 4,9 procentech, tam má BMW na kontě 8,2 procenta. U čtyř- a pětiletých vozů už jde o 11,2 procenta, u šesti- a sedmiletých pak dokonce o 18,7 procenta.
Nelichotivá reputace BMW je tedy zjevně plně oprávněná, řada 5 totiž s grácií rozhodně nestárne. Technici přitom poukazují hlavně na pohonné ústrojí, které je její největší slabinou - prakticky u všech motorů dochází na úniky oleje, kvůli čemuž neprojdete emisní kontrolou a ještě vás čeká drahá oprava. Čím víc let a kilometrů pak má pětka na kontě, tím více je třeba počítat také s výměnou tlumičů a pružin. Brzdy ovšem mohou být problém již při první kontrole.
Své chyby pochopitelně mají i zástupci Audi a Mercedesu. Tak jako u BMW se jejich vyšší hmotnost projevuje hlavně na nápravách, pružinách a tlumičích. U A6 navíc podobně jako u řady 5 dochází na úniky oleje, což je i problém třídy E. Děje se tak ovšem v daleko menší míře, v případě Mercedesu navíc v kombinaci s citelně vyšším nájezdem. Platí tedy i druhá v úvodu zmíněná skutečnost, tedy že třícípá hvězda je nadále výrobcem držáků.
Celkově nicméně v rámci spolehlivosti vítězí Audi, neboť A6 má na kontě jak nízkou míru defektů, tak dlouholetou spolehlivost. Zajímavé přitom je, že ceny v autobazarech to příliš nereflektují, vozy se čtyřmi kruhy ve znaku lze zpravidla pořídit o poznání levněji než ty od Mercedesu, který skončil druhý. U pětkového BMW se pak můžete spolehnout hlavně na to, že pokud je nějaký kus nabízen až podezřele levně, technickou kontrolou s ním hned bez dalších investic neprojdete.
Audi A6 generace C8 je na tom se spolehlivostí statisticky nejlépe, ... Foto: Audi
...zatímco třída E W213 získala stříbrnou příčku. Foto: Mercedes-Benz
Řada 5 si i v generaci G30 musela vypít svůj tradiční kalich hořkosti. Foto: BMW
Zdroj: Auto Bild
