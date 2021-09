Němci ukázali, že i v dnešní době si můžete za míň než 150 tisíc koupit řadu zajímavých ojetin před 4 hodinami | Petr Prokopec

Někdo si vybírá auto podle toho, co od něj očekává, jiný podle toho, kolik na něj má peněz. Pokud patříte mezi ty druhé, už 150 tisíc korun mám dává velký manévrovací prostor - sáhnout lze po tři i skoro třicet let starém voze.

Nejspíše nikomu neuniklo, že nová auta jsou dnes dražší. I na základní Dacii Sandero dnes potřebujete 239 900 Kč, což je takřka o sto tisíc korun více, než jste před zhruba dekádou zaplatili za nejlevnější Logan. Z toho důvodu značná část zákazníků již nemíří do showroomů, nýbrž do autobazarů, což by měl být budíček pro politiky. Je totiž více než jisté, že elektromobily nikdy nezlevní na výše zmíněnou úroveň, ostatně Spring rumunského výrobce je aktuálně k mání od 449 900 Kč. A to je již částka, kterou na koupi nového auta někteří nenašetří nikdy.

Politické snahy o elektrifikaci Evropy tak mohou dopadnout přesně opačně, než si někteří malují. Pokud stále více lidí bude jezdit se stále staršími spalovacími vozy, stěží nás to posune vpřed. Jelikož návrhy EU musí ratifikovat jednotlivé státy, z nichž stále více poukazuje na z nich vyplývající problémy, nemusí být chmurná budoucnost až tak blízko, stále větší aktivita na poli s ojetinami je ale už současný fakt.

Pokud přitom máte rozpočet opravdu napjatý a nejste schopni poskládat dohromady více než 150 tisíc korun, máme tu pro vás pět opravdu různorodých tipů. Nicméně i při jejich případné koupi byste do bazaru či za předchozím majitelem měli dorazit v doprovodu spřáteleného mechanika. Přeci jen se zde totiž bavíme o vozech, které s jedinou výjimkou vznikly všechny před rokem 2010. Za sebou tedy již mají hezkou řádku kilometrů, jenž vedou k nemalému riziku problémů. Přesto jsou zajímavé a stojí za to se o ně zajímat.

Saab 900S

Švédská ikona je prvním a také nejstarším pánem na holení. Za danou sumu totiž můžete pomýšlet na vozy z roku 1993, jenž mají najeto okolo 235 tisíc kilometrů. Znamená to tedy, že konfrontováni budete s interiérem, který vzhledem jen stěží vezme za srdce. Zároveň je také i přes 4,68metrovou délku poněkud stísnění. Na druhou stranu se však nerozpadá, a jakmile uslyšíte hvízdat turbo pod kapotou, bude vám vše jedno. Jen si musíte dát pozor, aby z motorového prostoru šly ty správné zvuky.

Audi A3 8P

Omezený rozpočet vám vystačí také na druhou generaci Audi A3, která se vyráběla v letech 2003 až 2013. Její stáří na ni ovšem není až tak poznat, zvláště ne zvenčí. V interiéru pak sice musíte počítat s řadou tlačítek, architektura je však intuitivní a kvalita nemalá. Nicméně s oněmi 150 tisíci Kč lze pomýšlet v podstatě jen na benzinovou jedna-šestku, s níž asfalt rozhodně trhat nebudete. Navíc ji může trápit únik oleje či poškozené rozvody. Náchylnější na poškození jsou také převodovky DSG.



Mercedes-Benz M W163

První generace stuttgartského SUV neproslula zrovna neprůstřelnou kvalitou, přičemž lidé si stěžují hlavně na velkou míru koroze a kolabující pohonné jednotky. Víceméně se tak doporučují až exempláře z let 2004 a 2005, kdy končila výroba. Ovšem i u nich musíte počítat s problémy, a to nikoliv jen pod kapotou. Jelikož totiž budete již několikátým majitelem, je prakticky jistota, že v kabině narazíte na potrhané kožené čalounění či obroušené plasty. Jejich oprava je přitom dražší než celé auto.



Opel Karl

Máme tu nejmenšího a zároveň také nejmladšího účastníka zájezdu, s daným rozpočtem si totiž můžete dovolit i tři roky starého německého prcka. Nicméně v takovém případě je velký nájezd jistotou. Co vás ovšem zarazí trochu více, to je návrat do minulého století. I přední okna je totiž nutné stahovat s pomocí kličky, zatímco dveře se odemykají klíčkem bez dálkového ovládání. Vše ale naštěstí částečně zlepšuje tříválec pod kapotou, jehož 75 koní si s 939 kily zvládá hravě poradit.



Ford Mondeo Kombi Mk4

Jsme ve finále, a to u vozu, který byl svého času snem mnoha lidí. Dnes již Mondeo takovou ikonou není, i proto, že kvalita nakonec nebyla taková, jak ceny naznačovaly. Mimo to je třeba hlavně u dieselů počítat s velkou prodlevou turbodmychadla. Na druhou stranu tu ovšem máme také nízkou spotřebu spojenou s velkým vnitřními prostorem. I omezený rozpočet vám pak umožní sáhnout po luxusní výbavě Ghia, ovšem v té chvíli je vysoký nájezd či jiný neduh jistotou.



