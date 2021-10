Němci varují před ojetou Dacií Duster, zdánlivě výhodná koupě je podle nich hazard před 4 hodinami | Petr Miler

Vzhledem k aktuální situaci na trhu vypadá jako cesta, jak se za malé peníze dostat ke skutečně univerzálnímu autu. Jenže zdánlivě nízké ceny jsou vlastně vysoké a auto trápí spousta problémů.

Z rumunské z nouze ctnosti se během pouhých 10 let stal fenomén, který nejenže udělal známou entitu z automobilky Dacia, ale zastává dnes i roli jednoho ze stěžejních modelů mateřského Renaultu. Kolik Dusterů se dnes na světě prodává, je otázkou, na kterou není snadné odpovědět, jen v zemích Evropské unie ale jde až o statistíce aut za rok. K tomu je ovšem třeba přidat také evropské prodeje s logem Renaultu, neevropské prodeje s logem Renaultu a existují rovněž trhy, kde se vůz prodává jako Nissan. Uvážíme-li, že třeba v Rusku je Duster za prvních letošních 9 měsíců nejprodávanějším Renaultem vůbec, půjde jistě o vysoké stovky tisíc prodaných automobilů každý rok.

Takže zkrátka úspěch a auto, které lze jen obdivovat? Bohužel nikoli, neboť současně s rostoucí oblibou mezi kupci nových aut se z Dusteru stává noční můra druhých a dalších majitelů. A někdy i těch prvních, pokud si vůz nechají až příliš dlouho, jak jsme ostatně kdysi probírali. Kolegům z Auto Bildu leží Duster obzvláště v žaludku a neprováhají jedinou příležitost, aby připomněli, že tohle auto není zase taková „rána”, jak se na první pohled může zdát. A tentokrát si na paškál vzali ojeté Dustery první generace vyráběné mezi léty 2010 a 2018.

Začněme ale u toho pozitivního. Duster byl, je a podle všeho ještě nějakou chvíli bude zajímavou volbou na trhu nových aut. I přesto, že stojí na technických základech Renaultu Clio z druhé poloviny 90. let, dokáže velmi dobře fungovat i s mnohem větší karoserií skýtající prostor menšího auta střední třídy. Je to auto designově jednoduché zvenčí i zevnitř, to ale má své kouzlo a pohyb po silnici mu problémy nedělá. A mimo ni teprve ne - jak Němci správně podotýkají, čím horší je povrch pod vámi, tím lépe budete Duster vnímat. S pohonem 4x4 se s ním můžete vydat opravdu kde kam.

Některé nedokonalosti velmi snadno omlouvá extrémně nízkou cenou, která mezi podobně velkými SUV na trhu nemá obdoby. Navíc nejde jen o to, navzdory dále zmíněnému trpí malou ztrátou hodnoty už proto, že je tak levný, že i neoslnivý pokles ceny v procentech znamená obvykle nejnižší možný pokles ceny v korunách. Když si k tomu přidáme, že vůz pořád můžete mít i s dieselem a pohonem na LPG, je to skoro sen šetřivých kupců. Jenže jen těch prvních.

Jakmile autu začnou přibývat roky i kilometry, jeho obraz se hroutí. Lidé mají tendenci svádět to na šetřivost prvních majitelů až za hrob, kteří nedopřávají Dusterům řádnou péči a jistě to též bude faktor. Sám Auto Bild ale Duster dlouhodobě testoval, nijak na něm nešetřil a vůz je stejně dodnes se známkou 4 tím úplně nejhorším dříve zkoušeným SUV. Problémem je zkrátka i auto samo, ať děláte co děláte.

Obavy potvrzují výsledky německých kontrol, kde je mezi 2- až 3letými auty Duster tím nejhorším ze všech s více jak dvojnásobnou četností problémů oproti průměru a skoro čtyřnásobkem oproti nejlepším SUV za ne o tolik vyšší ceny. Nic podstatného na tom navíc nemění ani generační změna, z extrémně špatného je tak jen velmi špatný výsledek.

S čím jsou potíže? Motorům, zejména pak 1,2 TCe a 1,5 dCi, uniká olej, problémy jsou s turby, vstřikovači i palivovými čerpadly. Kvůli výše zmíněnému jsou problémy se svíčkami i emisemi a olej uniká i z převodovek, které se též porouchávají jako celek. Plasty v interiéru neodolávají dobře vysokým teplotám a přes některé silné stránky, jako jsou odolnost podvozku, poloos či brzd se i v těchto oblastech vyskytují problémy násobně častěji, než je běžné.

Němci tak konstatují, že ojetý Duster sice nestojí mnoho, ale levný jednoduše není - problémů může být u některých kusů tolik, že vás z delší perspektivy levněji vyjde nové auto se zárukou. Ze zdánlivě výhodné ojetiny se pak snadno stane past, ze které bude těžké se dostat bez finanční pohromy a jeho volba je nevyhnutelně hazardem. Přesto ojeté SUV Dacie nezavrhují zcela, je ale třeba dát si bedlivý pozor na všechno výše zmíněné a riziko alespoň minimalizovat. Pokud to zanedbáte, snadno můžete skončit jako už zmiňovaný majitel - buď budete muset investovat do drahých oprav, nebo auto prodáte pod cenou. Ani jedno z toho není něco, co byste chtěli zažít.

Dacia Duster je i jako ojetina lákavou nabídkou, před kterou je ale třeba mít se na pozoru. Nové auto se zárukou problém není, při koupi ojetiny ale nového vlastníka může čekat řada drahých potíží, které z levné koupě udělají drahý problém. Ilustrační Foto: Dacia

