Němci vybrali levné dieselové ojetiny, které vás nezruinují ani provozem, je tu i nechtěná verze Škody Octavia III

Možná si říkáte, že něco jako nechtěná ojetá Octavia s motorem TDI nemůže existovat, jenže k verzi s relativně slabým motorem 1,6 TDI se spousta lidí staví odmítavě. Proto nestojí moc a jezdí za hubičku, stejně jako dalších pět aut z tohoto přehledu.

Na nové auto dnes zdaleka nedosáhne každý, ceny už dávno nestartují pod metou 200 tisíc korun. Místo toho dnes i za Škodu Fabia s atmosférickým litrovým tříválcem musíte dát alespoň 369 900 Kč, v případě takové Octavie si pak bez 620 tisíc korun ani neškrtnete. Není tedy divu, že spíše než do showroomů s novými vozy míří stále více lidí do autobazarů. V nich je navíc čeká větší svoboda volba, co se pohonných jednotek týče. Pokud vám to totiž rozpočet dovolí, není třeba setrvávat pouze u prťavých motůrků, relativně dostupné mohou být i vozy s osmi či dvanácti válci.

V té chvíli je nicméně třeba pamatovat na fakt, že co jste ušetřili v rámci pořízení, o to vás připraví provoz a servis. Pro pragmatiky je tedy i nadále prioritou méně objemná jednotka, ideálně pak taková, která zvládá spalovat motorovou naftu. Kolegové z německého Auto Bildu dali právě proto dohromady šest ojetin, se kterými není problém se dostat se spotřebou reálně pod 5 litrů nafty na 100 km. A jelikož výrobci v některých případech neskrblili na objemu palivové nádrže, může se dojezd vyšplhat i nad metu tisíce kilometrů.

Protože se navíc stále více lidí i v bazarech přiklání k SUV všeho druhu, lze každý z oněch šesti doporučovaných vozů (byť jeden z nich SUV je) pořídit vcelku levně. Navíc i s nájezdem pod 100 tisíc kilometrů. A protože možností je opravdu hodně, dopřát si dle chuti můžete dokonce i barvu či výbavu. Mějte však na paměti, že některé kousky mohly být poprvé zaregistrovány před více než deseti lety. Kontrolu tedy rozhodně nepodceňte, ostatně hlavně v autorizovaných servisech se nikdo nebude ptát, kolikátý jste majitel.

BMW 320d F30

Jediný prémiový zástupce v tomto seznamu dostal do vínku dvoulitrový turbodiesel, jenž na zadní kola posílá 163 koní. Mnichovský sedan přitom zvládne jet i tempem 230 km/h, stejně jako lze jeho spotřebu udržet na 4,6 l/100 km. V případě motoru si nicméně dejte pozor na rozvodový řetěz, stejně jako na možný únik oleje. Mimo to BMW 320d trpí také na defektní pružiny, tlumiče a ruční brzdu. Předchozí generace F30 z let 2011 až 2018 dnes v dobrém stavu a s jistou perspektivo přijde nejméně na 275 tisíc Kč.

Citroën C4 (B7) 1,6 HDi

Velkou výhodou též už minulé generace francouzského hatchbacku nejsou pouze vzduchové kapsle chránící karoserii, ale také nízká hmotnost - i se 100koňovým dieselem pod kapotou váží méně než 1,2 tuny. Cactus druhé generace z let 2014 až 2018 lze navíc pořídit i s přijatelným nájezdem docela levně, a to od nějakých 185 tisíc Kč. Je nicméně třeba si posvítit na výfuk, stejně jako na pružiny, tlumiče a dokonce předčasně opotřebené klouby. Kolegům se pak při dlouhodobém testu porouchala převodovka, dojít může i na korozi.



Ford Fiesta VI (B299) 1,6 TDCi

S ohledem na stáří verze 1,6 TDCi Econetic (95 koní, výroba v letech 2010 až 2015) nepřekvapí ceny startující na nějakých 70 až 80 tisících korunách za dál použitelné exempláře. Dieselová jednotka navíc zvládá bez potíží najet i 300 000 km, vše ale záleží na péči předchozího majitele. Sázkou na jistotu jsou nižší úrovně výbavy, neboť typickou slabinou Fiesty je haprující elektronika. Potěší vás dobrá odezva řízení, komfortně nastavený podvozek a spotřeba, jenž může klesnout i pod 4,3 litru na sto kilometrů.



Renault Captur I (J187) 1,5 dCi

Captur první generace z let 2013 až 2019 byl nadmíru populární, hlavně v dvoubarevném laku a s velkými koly. Na kontě nicméně může mít nemalý počet problémů, a to kvůli platformě z Clia, která se hůře vypořádává s vyšší hmotností. Pozor tedy na zavěšení, velké je i riziko výrazné koroze. Špatná je i kvalita onoho laku, vyvarovat byste se měli také automatu. U verze 1,5 dCi s 90 koňmi lze počítat se spotřebou 4,6 l/100 km, koupit ji můžete od asi 180 tisíc korun.



Škoda Octavia III 1,6 TDI

Není divu, že se mladoboleslavský bestseller do této společnosti probojoval - je to jedno auto pro všechno, které v případě liftbacku pobere nejméně 590 litrů zavazadel, v případě kombíku 610 až 1 740 litrů. Většina verzí navíc utáhla až 1,8tunový přívěs, v případě nejúspornější verze 1,6 TDI GreenLine ale počítejte maximálně s 1 000 kg. Jakmile vůz takto zatížíte, 100 koní začne trpět dýchavičností a spotřeba 4,5 l/100 km je minulostí, to je také důvod, proč jde o relativně nechtěnou verzi, zejména v případě kombíku. Cena je tak i s ohledem na stáří (2014 až 2016) relativně nízko, o nějakých 130 tisíc korun můžete vybírat kombíky s perspektivou, zásadním problémem je jen zanášení sacího traktu.



Volkswagen Golf VII 1,6 TDI

Německý bratříček Octavie je překvapivě žíznivější (4,9 l/100 km) a nepřekvapivě také držší, na srovnatelný dál použitelný kousek to bude chtít aspoň 150 tisíc korun. Znovu přitom platí, že jakmile 1,6litrovému turbodieselu šlápnete na krk, rychle dosáhne svých limitů. Kritika mířící na haprující navigaci přitom platí pro celou produkci, nejen pro verzi BlueTDI z let 2013 až 2017. Majitelé si rovněž stěžují na trhavý chod automatu DSG, obtíže ale může způsobit i řazení manuálu. Problémy lze v jeho případě obvykle vyřešit poštelováním kabeláže.



