Němci vybrali nejlepší letní pneumatiky pro rok 2023, ani špička nabídky vás nemusí přijít draho včera | Petr Prokopec

/ Foto: Goodyear

Pokud na letošní letní sezónu potřebujete nové obutí v tom nejobvyklejším rozměru, nemusíte se nutně obávat vysoké ceny ani tehdy, pokud se chcete vydat cestou jednoho z těch nejlepších na trhu. Tak aspoň vyznívá test německého Auto Bildu.

Co jsme před pár dny nakousli, to dnes musíme dojíst. Německý Auto Bild totiž publikoval kompletní výsledky testu letních pneumatik pro letošní rok. Toho se původně zúčastnilo 50 různých typů, deset však po prvním kole zaměřeném na brzdnou dráhu dostalo okamžitého padáka. Asi nemusíme dodávat, že šlo o to nejhorší obutí. Nejlepší dvacítka pak pro změnu zamířila do kola druhého, ve kterém již došlo také na aquaplaning, ovladatelnost či opotřebení. V potaz pak byla brána i cena, stejně jako hlučnost.

Než se ovšem posuneme dále, jen v rychlosti připomeneme, že nejkratší brzdná dráha je spojena s pneumatikami Hankook Ventus S1 evo3. Asi největším překvapením prvního kola nicméně bylo čínské obutí Linglong Sport Master, jenž za vítězným typem zaostalo o pouhé dva metry. To je opravdu působivý výsledek, zvláště při pohledu na cenu. Sadu osmnáctek o rozměru 225/45 totiž můžete pořídit za zhruba 8 tisíc korun. Oproti vítězi prvního kola tak ušetříte minimálně 2 000 Kč.

Po kole druhém však již čínské obutí tak působivě nevypadá. Zvláště kvůli výdrži, jenž za celkovým vítězem zaostává o polovinu. S pneumatikami Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 totiž zvládnete ujet neskutečných 63 tisíc kilometrů, než se dostanete na minimální povolenou výšku vzorku, tedy 1,6 milimetru. Tento typ přitom exceluje i po stránce cenové, neboť stojí méně než obutí značky Hankook. Nejlepší je pak i v rámci ovladatelnosti na suchu.

Kde Goodyear lehce zaostává, to je aquaplaning, ve kterém pro změnu exceluje typ Pirelli P Zero PZ4. Na toto obutí nicméně připadá celkově až jedenácté místo, hlavně kvůli příliš vysoké ceně. Mezi všemi dvaceti typy jde nicméně o nejtišší pneumatiky. Pokud tedy kladete komfort na první místo a nehodláte se v provozu pohybovat jako šílenci, jde možná o váš ideál. Zvláště když horší ve všech ohledech kromě oné brzdné dráhy je i vítěz prvního kola Hankook.

Celkově přitom jako výjimečné byly vyhodnoceny pouze tři typy, a to kromě vítězných „goodyearek“ také obutí Michelin Pilot Sport 5 a Continental PremiumContact 7. Zajímavé přitom je, že první zmíněné pneumatiky jsou horší při brzdění i v rámci ceny, zatímco na suchu a na mokru disponují stejným hodnocením jako ty druhé. Ovšem i tak se je kolegové rozhodli prezentovat jako lepší volbu. Zda za tím stál tiskařský šotek, prozatím neupřesnili.

Pojďme tedy dále, a sice ke čtvrtému místu, kde najdeme spíše neznámý typ GT Radial Sport Active 2. Ten by z fleku mohl být vyhlášen ideálem pro české motoristy, z nichž většina klade důraz na cenu. Toto obutí totiž pořídíte dokonce ještě levněji než čínský Linglong. Je také tišší než celé pódium, na první až třetí místo nicméně ztráci na suchu a mokru. Brzdná dráha za sucha i mokra však již v rámci nejlepší dvacítky patří mezi ty nejhorší.

Za kompletními výsledky vás odkážeme na Auto Bild, za nás už jen dodáme pohled do zákulisí testů. Ty zaměřené na výdrž proběhly v rámci dynamometru, což vlastně nikoho neudiví - pokud by totiž kolegové měli s každým typem najíždět desítky tisíc kilometrů, příšli by s výsledky pro letošní sezónu až příští rok. Hlučnost pak byla měřena na běžném asfaltovém povrchu, zatímco ovladatelnost na suchém okruhu.

Co se pak aquaplaningu týče, v rámci Česka lze od března do října počítat v průměru se 64 deštivými dny z celkových 245. Hned pětačtyřicet pak připadá na měsíce s průměrnou teplotou vyšší než 18 stupňů Celsia. Zda ovšem na základě toho chování na mokru upozadíte vůči ovladatelnosti na suchu, necháme pouze na vašem rozhodnutí. Stejně jako to, jak velkou váhu pro vás mají náklady na pořízení.

Nejlepšími letními pneumatikami pro letošní rok je obutí Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6. V osmnáctipalcovém rozměru vás nicméně sada vyjde na zhruba 10 tisíc korun. Ne zase o tolik horší obutí lze ale pořídit i výrazně levněji. Foto: Goodyear

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.