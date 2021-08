Němci vybrali nejporuchovější oblíbené ojetiny, patří mezi ně i český bestseller před 9 hodinami | Petr Prokopec

Do bazarů se pro ně žene kde kdo a v některých případech snad i může tušit, že riskuje potíže. Ovšem málokoho by napadlo mezi problematickými ojetými auty hledat Škodu Octavia či VW Passat.

V posledních měsících se na ojetiny zaměřujeme ještě častěji než dříve. Právě v této části trhu totiž aktuálně dochází k mnohonásobně většímu ruchu než u prodejců nových aut, jejichž showroomy pomalu zejí prázdnotou. A to hned z několika důvodů. V prvé řadě za tím stojí nedostatek komponentů, a tedy i samotných aut, ve druhé pak soustavné zdražování, které ceny žene do dříve nevídaných výšin. Ostatně si stačí uvědomit, že za takovou Škodu Octavia musíte dát minimálně půl milionu korun, pod kapotu ovšem vyfasujete litrový tříválec a do všech rohů pouhé plecháče. Oproti minulé generaci jde o 50% zdražení během sedmi, osmi let.

Je tedy logické, že lidé mají stále větší zájem o ojetiny. Ty pak ostatně nemusí být přidušené moderními antiemisními systémy nebo nabízet i větší kvalitu kvalitu. Zrovna těmito vozy se ovšem dnes zabývat nebudeme, místo toho si posvítíme právě na ty, jimž byste se měli v bazarech vyhnout. Bude však zapotřebí vaše silná vůle, neboť se jedná o modely, které patří k nejžádanějším, ač statisticky nepředstavují zrovna vrchol spoelhlivosti.

Lze už jen dodat, že nejnovější selekce odpovídá aktuálním výsledkům německých technických kontrol. Těch bylo za poslední rok provedeno přes osm milionů, přičemž v potaz je brán i nájezd jednotlivých exemplářů. Němci nicméně dodávají, že ani TÜV Report není absolutní bernou mincí, neboť řadu problémů, o nichž se zmiňují majitelé prvních vyrobených exemplářů, odstraní svolávací akce. Stejně tak se ovšem posléze třeba v rámci faceliftu objeví problém, který následně ovlivní i reputaci jinak dobrých aut. Důkladná kontrola je tedy třeba vždy.

Fiat 500

Italský prcek je prvním, ale zdaleka ne posledním vozem dnešní sedmičky, který má problémy s praskajícími pružinami. K nim se pak přidává nadměrné opotřebení brzd a vůbec problémy s brzdovým systémem, stejně jako se světly. Ty se objevují i u mladých exemplářů, jakkoliv se špatným hodnocením je Fiat 500 spojován bez ohledu na stáří.

Hyundai Tucson/ix35

Stěžejním neduhem korejského SUV je rovněž brzdový systém, který může potrápit novější i starší kusy. Zkontrolovat musíte rozhodně i světla, kde totiž o tradiční neduh značek Hyundai a Kia. Vyřešen naštěstí může být vcelku levně, zvláště mimo autorizovaný servis. To ale již neplatí o haprujícím řízení.



Renault Twingo

Pokud se rozhodnete pro francouzského zástupce malých aut, rovnou prověřte nápravy a zavěšení. Tedy v případě, že kupujete exemplář s motorem vzadu vyrobený po roce 2014 ve spolupráci s Daimlerem. Je-li ovšem vámi vytipovaný vůz starší, mrkněte rovněž na brzdy, brzdové hadičky, klouby řízení, světla.



Seat Ibiza

Další malý vůz, další nelichotivé renomé. Tentokrát za ním stojí špatné brzdy, výfuk a tlumiče. Kromě toho byste ovšem při prohlídce měli zkontrolovat také olej, neboť jeho únik je u koncernových motorů již známým nešvarem. I proto Ibiza může selhávat bez ohledu na stáří, byť mladší kusy jsou již odolnější.



Škoda Octavia

Octavia třetí generace se těšila a těší nemalému zájmu prakticky všude, kde se objevila. Za tím nestála jen nízká cena, ale i reputace „držáku“. Tu ovšem nyní značně nahlodávají pružiny, které praskají tak často, že jen tento problém stačí na zařazení mezi problémové vozy. Řešení tohoto neduhu navíc pro nového majitele nebývá levné, pročež můžete být rádi, že jde v podstatě o jediný zásadní neduh.



VW Caddy

Sedm sedadel a velký zavazadelník jsou stěžejními důvody ke koupi tohoto vozu. Nicméně také v tomto případě je třeba dávat pozor na sjeté brzdy, zavěšení či únik oleje. Vyplatí se proto sledovat hlavně nájezd - čím je vyšší, tím byste měli zpozornět. Opravy vás totiž snadno mohou vyjít dráže než pořízení samotného vozu.



VW Passat

Stejně jako český bestseller je i ten německý velmi oblíbeným služebním vozem. Spojován je tak s daleko vyšším nájezdem než konkurence. A také s častými problémy s brzdami. Kromě toho si ovšem majitelé často stěžují rovněž na pružiny, které opět mohou praskat, stejně se objevují další problémy na zavěšení.



