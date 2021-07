Němci vybrali nejporuchovější ojetiny posledních 11 let, i řadě oblíbených radí se vyhnout před 6 hodinami | Mirek Mazal

Existují ojetá auta lepší i horší, toto jsou ale prý taková, na která v případě jejich koupě hned tak nezapomenete. A v dobrém to nebude. Do některých byste to snad ani neřekli.

České ekonomice se v poslední době bůhvíjak nedaří a s ohledem na aktuální dění se nezdá, že by nás čekaly zlaté časy. Podle toho vypadají prodejní statistiky - prodej nových aut nadále klesá na úroveň poloviny minulé dekády, zatímco ojetinám se dál daří. Je to pochopitelná alternativa - použitý vůz dokáže nabídnout za stejnou cenu trochu více muziky nebo stejně muziky za méně peněz, ať už kupujete Škodu Fabia nebo BMW řady 7. Ale stejně pochopitelně to není bez rizika.

Abyste ono riziko minimalizovali, vyplatí se sledovat, jaké problémy s tím či oním autem jsou. A buď se mu zcela vyhnuli, nebo si dali větší pozor na části, které se typicky porouchávají. Dobrým vodítkem k takovým závěrům jsou data z německých stanic technické kontroly provozovaných tamním TÜV, které rok co rok zpracovává rozsáhlé statistiky spolehlivosti a také jmenuje nejproblematičtější ojetiny, které jsou napříč zkoumanými vozy posledních 11 let úplně nejproblematičtější a bude lepší se jim v bazarech vyhnout.

Nemusí to být nutně vozy s nejhoršími statistickými výsledky, jakkoli k nim vždy mají blízko. Jejich poruchy ale bývají vážné a drahé a nejčastěji jde o vozy značek Dacia, Peugeot, Chevrolet a Renault. Právě od nich také pochází podstatná část nejhorší desítky, kterou vám nyní přiblížíme auto za autem. Ke každému vozu uvádíme „věkovou kategorii”, do které problematické exempláře spadají, jakou míru závad technici objevili a kolik a průměrný nájezd kilometrů - neboť ne každé generace toho kterého modelu se zařazení na „černou listinu” týká. A pochopitelně přidáváme detaily k tomu, co tyto vozy trápí především, tady jsou.

Dacia Logan

2-3leté: 10,4 % závad, 56 000 kilometrů

4-5leté: 19,2 % závad, 72 000 kilometrů

6-7leté: 30,9 % závad, 102 000 kilometrů

8-9leté: 34,4 % závad, 117 000 kilometrů

10-11leté: 36,2 % závad, 134 000 kilometrů

Největší automobilová ostuda posledních dekád je z Rumunska. Dacia Logan „zabodovala” ve všech sledovaných kategoriích a problém představuje bez ohledu na stáří - vždy se řadí mezi ta úplně nejméně spolehlivá auta na trhu. Koupit ojetý kus musí být chvilková slabost pro budoucího majitele a velká výhra pro prodejce. Nejvíce problémů s autem připadá na výfukový systém, která má mizernou protikorozní ochranu, a na podvozek, kde trpí samotná ramena náprav, tlumiče i pružiny, které mají tendenci praskat. Za slabý bod je označováno i řízení, které je též nadměrně poruchové. Starší exempláře už trápí i koroze karoserie.

Renault Kangoo

2-3leté: 9,9 % závad, 47 000 kilometrů

4-5leté: 15,5 % závad, 78 000 kilometrů

6-7leté: 27,1 % závad, 97 000 kilometrů

8-9leté: 34,1 % závad, 119 000 kilometrů

10-11leté: 37,5 % závad, 137 000 kilometrů

Jediný, kdo dokáže Dacii konkurovat, je Renault Kangoo. Hranatá konstrukce uveze rozměrný náklad, už po ár letech či ataku padesátky tisíc kilometrů na tachometru se z příjemného společníka aktivní rodiny může stát zdroj nechtěných vrásek na čele. Auto trápí závady na poloosách a řízení, slabší tlumiče a pružiny a také koroze, to zejména u aut starších sedmi let. Brzdy se často sjíždějí více z vnitřní strany, což ukazuje na zatuhlé tyčinky v brzdových třmenech.



Fiat Punto

2-3leté: 10,5 % závad, 40 000 kilometrů

4-5leté: 15,2 % závad, 54 000 kilometrů

6-7leté: 23,6 % závad, 78 000 kilometrů

8-9leté: 29,0 % závad, 99 000 kilometrů

10-11leté: 30,9 % závad, 116 000 kilometrů

Koupě Fiatu Punto nevyjde draho, připomíná ale sázku do loterie - malá investice se může rychle proměnit ve sponzoring autoservisu. Fiat s Puntem patří mezi velmi populární, ale také velmi problematickou volbu prakticky po celou dobu, co se vyráběl. Provoz nezvládají zejména tlumiče s pružinami, světlomety a brzdy.



Ford Ka/Ka+

2-3leté: 6,6 % závad, 27 000 kilometrů

4-5leté: 15,9 % závad, 50 000 kilometrů

6-7leté: 19,0 % závad, 64 000 kilometrů

10-11leté: 26,9 % závad, 95 000 kilometrů

Na nejmenšího zástupce Fordu už jste možná zapomněli, u TÜV jej ale nemohou vyhnat z hlavy. Už u prakticky zánovního, čtyřletého vozu s 50 tisíci km je míra závad 15,9 % a v dalších letech se situace jen zhoršuje. Hlavní potíž je koroze, která u starších exemplářů trápí všechny plechové díly. Nejhorší to je v prazích, na podlaze, na všech třech dveřích a okolo hrdla palivové nádrže. Pokulhává kvalita výfukového systému, je nutné dolévat olej, mohou se zlomit pružiny na přední nápravě a problematické bývá i brzdové vedení.



Renault Mégane

4-5leté: 12,4 % závad, 78 000 kilometrů

6-7leté: 20,2 % závad, 99 000 kilometrů

8-9leté: 26,1 % závad, 116 000 kilometrů

Renault je z hlediska německých STK obecně problematická značka, nejnovější kusy si ale vedou slušně. Ty starší ne - potíže jsou s elektronikou, např. zámkem řízení a dálkovým zamykání na kódové kartě. Diesely mají problémy s turbodmychadly, benzínové motory zase údajně se startéry a palivovými čerpadly. Všechny motorizace prý trápí alternátory, přetržené gumové držáky výfukového potrubí a klouby a čepy náprav a řízení.



Nissan Qashqai

6-7leté: 18,6 % závad, 97 000 kilometrů

8-9leté: 25,6 % závad, 116 000 kilometrů

10-11eté: 32,9 % závad, 136 000 kilometrů

Jedno z nejprodávanějších SUV Evropy si drží vysokou úroveň popularity, zejména jeho první generace ale nepatří mezi ojetými vozy k těm, které bychom vám mohli doporučit. Qashqai mívá problémy s korozí a brzdovým systémem, motory i převodovky trápí úniky oleje a rychlejším opotřebením podvozku, zejména tlumiče a pružiny vydrží méně než u jiných aut.



Renault Clio

8-9leté: 29,2 % závad, 95 000 kilometrů

10-11leté: 31,3 % závad, 110 000 kilometrů

Do třetice všeho dobrého se říká, ale automobilka s kosočtvercem ve znaku nebude nad výběrem TÜV plesat. Nejnovější Clio prochází, starší modely ale končí na úplném chvostu. Nejčastější jsou problémy s elektronikou a brzdami, ani mechanika v podobě motoru a zavěšení kol ale neprochází s čistým štítem.



Peugeot 207

8-9leté: 27,6 % závad, 91 000 kilometrů

10-11leté: 31,9 % závad, 107 000 kilometrů

Francouzi u Němců obecně moc nebodují. Zpráva TÜV upozorňuje na starší Peugeoty 207, které si sice podle ujetých kilometrů lidé pořizují spíše na kratší dojíždění, přesto majitelé musejí být na pozoru před možnými nedostatky od čtvrtého roku vlastnictví nového exempláře. Auto trápí leccos, nejtypičtěji je nefunkční centrální zamykání, vůz má potíže se zatékáním do interiéru a následnou korozí a bez poskvrnky neprochází ani benzinové a naftové motory. Novější 208 je na tom mnohem lépe.



Kia Sportage

4-5leté: 14,5 % závad, 67 000 kilometrů

Korejec uzavírá dnešní přehlídku nejproblematičtějších ojetin. SUV aktuálně vyráběné v Žilině proti ostatním vykázalo větší množství poruch po čtyřech až pěti letech na cestách. Průměrný nájezd 67 tisíc stačí na to, aby se objevily první nedostatky. Slabinou jsou světlomety a brzdy, problémů je ale víc. Je to celkově nepovedený „ročník”, jinak Kia ani Sportage zase tak často na chvostu statistik nejsou.



