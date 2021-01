Němci vybrali nejspolehlivější dostupné auto pro každého, může si ho dovolit kde kdo před 7 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Toyota

Němci se rozhodli najít ideální auto do těžkých časů, které je velmi dostupné a přitom velmi spolehlivé a svým zaměřením vyhoví širokému spektru zákazníků. A kupodivu našli něco velmi neněmeckého.

Hledat „nejspolehlivější dostupné auto pro každého” je trochu ošemetná věc, protože každý od auta očekává něco trochu jiného. Němci ale s takovými úkoly tradičně nemají problém, protože do tabulek se dá dostat všechno a jako vítěz z nich může vyjít jen jeden vůz. Zadání německého Focusu bylo jasné - najít auto, které udělá co nejlepší službu v době, kdy mnoho lidí zažívá těžší časy než dříve. Vůz se tedy s cenou musel vejít do 4 000 Eur (asi 104 tisíc Kč) ve velmi dobrém stavu, být maximálně spolehlivý a přitom svým charakterem vyhovět co nejširšímu spektru zákazníků. Němci takový našli a kupodivu nevylovili nic z německého rybníka.

Vítězem se stala Toyota Corolla deváté generace z let 2001 až 2007. Rozhodně nejde o nejvíce vzrušující vůz na trhu, a to ani na poměry Toyoty. Jenže emoce jsou to poslední, co vás zajímá, když si chcete koupit dobrou „holku pro všechno” za co nejmenší peníze. Z hlediska spolehlivosti je to stále jeden z milníků v historii japonské automobilky. Současná data TÜV už ji neevidují, na to je moc stará, dobové statistik nejvíce a nejméně spolehlivých aut ji ale i v kategorii nad deset let pasovaly za Corollu Verso, Mazdu 2 a Porsche 911 na čtvrtou pozici. Ostatní auta kolem jsou buď úžeji zaměřená nebo drahá, a tak i touto optikou dává volba Corolly smysl.

S délkou 4,18 metru je tento vůz téměř o deset centimetrů kratší než aktuální etalon stejné třídy, VW Golf 8. Vizuálně se Toyota svého času snažila Corollu přizpůsobit evropskému vkusu, spíše než to ale stvořila znovu něco velmi usedlého. Vedle třídveřového a pětidveřového hatchbacku měla japonská automobilka v nabídce i kombi a sedan. Devátá generace byla po nějaký čas poslední štací pro hatchback tohoto jména, pak jeho místo převzal Auris, který se ovšem nyní zase vzdává vlády - nová generace kompaktní Toyoty bude je i v Evropě zase Corolla.

Z uživatelského hlediska kritika upozorňuje jen na nepřesné řízení a uvnitř není - zvlášť z dnešního pohledu - místa na rozdávání. Těsná jsou také sedadla. Zpracování interiéru nepatří mezi nejlepší, ale materiály působí odolně, podvozky jsou považovány za vyvážené a spolehlivé. Zavazadlový prostor Corolly deváté generace potvrzuje skromnější dimenze - hatchback má jen 290 litrů, kombi odveze 400 litrů nákladu.

Motorový prostor vyplňovala řada různě výkonných agregátů. Během výroby se nabízely v rozmezí od 66 kW (90 koní) do 165 kW (224 koní) ve vrcholném modelu deváté generace T-Sport s kompresorem. Obecně platí, že motory jsou méně pružné a nedoporučit lze dvoulitrovou naftovou jednotku, která trpí problémy s vysokotlakým naftovým čerpadlem. Naopak spolehlivý držák je benzínový čtyřválec s rozvodovým řetězem dodávaný po faceliftu v roce 2004. Následkem nízkých cen se často kupují zážehové motory o objemu 1,4 a 1,6 litru o výkonu 71 kW (97 koní), respektive 81 kW (110 koní). Slabší varianta občas trpí opotřebovanou spojkou, jedna-šestka je zřejmě nejlepším kompromisem.

Nárazové zkoušky Euro NCAP proběhly v roce 2002 Corolla IX vybojovala 4 hvězdy. Za další dva roky Toyota přidala do sériové výbavy ESP, kontrolu trakce, boční přední i zadní airbagy. Na tu dobu slušné základní vybavení obsahovalo rádio, klimatizaci a elektricky ovládaná okna.

Na evropském trhu dnes ceny ještě použitelných ojetých exemplářů startují kousek pod 2 000 Eur (52 000 Kč) a šplhají až k 8 000 Eur (210 000 Kč) za relativně exotické T-Sporty. Němci konstatují, že jako ojetina je Corolla díky své jednoduchosti a tím i trvanlivosti zajímavější než kdysi nové auto a asi mají pravdu - z konkurentů té doby se řada z nich stala nezajímavými kvůli menší spolehlivosti a trvanlivosti, což jsou přesně ty aspekty, které vás u levné ojetiny budou zajímat více než naprostá většina ostatních.

Němci se rozhodli jmenovat nejspolehlivější dostupné auto pro každého. A vybrali Toyotu Corolla z poloviny minulé dekády - je cenově dostupná, mezi dobovými vozy patří k nejspolehlivějším a z nich je nejspolehlivější. Člověk tak možná snáze pochopí, proč je po celém světě tak populární. Foto: Toyota

Zdroj: Focus Auto

