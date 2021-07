Němci vybrali největší držáky mezi ojetými auty, vydrží prý vše, i když jsou levná před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nová auta se dnes kolikrát rozumně koupit nedají, i kdybyste je chtěli, na dodání se leckdy čeká i rok. Volit ojetý vůz je tak někdy nutnost, toto jsou ty, které podle Němců vydrží skoro všechno.

Ojetá auta představují stále větší lákadlo. Na ta nová se nyní čeká velmi dlouho, s letošním dodáním už dnes nekoupíte prakticky cokoli žádanější. Nabídka nedostačující poptávce pak logicky žene ceny vzhůru, a tak auta výrazně podražila. Třeba Škodu Octavia dnes pod půl milionu korun v podstatě nekoupíte, a to přesto, že pod kapotou se nachází už jen titěrný litrový tříválec a základní výbava nemá čím oslnit. Když přitom mladoboleslavský liftback vstupoval na trh v roce 2013, byl k mání od 334 900 Kč, a to s objemnější, i když nikoliv výkonnější čtyřválcovou jedna-dvojkou. Právě redukce v nabídce pohonných jednotek nejdoucí ruku v ruce s představami zákazníků je pak dalším z důvodů, proč lidé spíše než do showroomů míří do autobazarů nebo zasedají k inzerci ojetin.

S auty z druhé druhy pak sice jsou spojené nižší ceny a pestřejší nabídka nejen pohonný jednotek, pochopitelně však narůstá riziko selhání. Toho se motoristé obávají jako čert kříže, zvláště pokud cílí na vozy prémiových značek. Pokud totiž sáhnou vedle, mohou namísto výhodné koupě počítat s tím, že jejich vůz bude spíše u servisních techniků než na silnici. V té chvíli ovšem začne být stejně drahý či dokonce dražší než ten nový, neboť klesla pouze jeho cena, nikoliv cena náhradních dílů a servisních služeb.

O to cennější jsou data z německého TÜV Reportu, na jejichž základě a za pomoci vlastních zkušeností vybrali kolegové z německého Auto Bildu ojetiny, u nichž slovní spojení „pevné jako skála“ měli jejich tvůrci vytesáno na stěně. Němci o nich dokonce tvrdí, že vydrží navěky, a to i když mohou být už dost staré a ve srovnání s novými vozy velmi levné.

Neznamená to samozřejmě, že by byly zcela bez chyb, ovšem povětšinou se jedná o drobnosti, které vyřeší menší opravy za nevýznamné sumy. Je pak sice možné, že měnit budete muset i dražší komponenty jako výfuk, brzdy nebo tlumiče, nicméně dít se tak bude u aut, která přišla na svět ve stejné době jako dnešní puberťáci.

Audi Q5

Německé SUV přišlo na svět již v roce 2008, ovšem i rané exempláře mění majitele za vysoké sumy. Za tím stojí jejich působivá reputace založená na robustní kvalitě. Na té se navíc nepodepsal ani vyšší nájezd než u konkurence. Němečtí technici tak chválí i podvozek, který je jinak u těžkých aut spíše kritizován.

Foto: Audi

Audi TT

U německého kupé (nebo roadsteru) je třeba počítat s jedním stěžejním negativem, za nímž stojí ona kvalita, a to s vyššími cenami. Pokud totiž budete trvat na prvotřídním stavu, musíte i u ranných exemplářů druhé generace z roku 2006 sáhnout do kapsy alespoň pro 150 000 Kč. Třetí generace je pak třikrát dražší.



Foto: Audi

BMW X1

Stejný problém jako sporťák se čtyřmi kruhy ve znaku má i BMW X1. Pokud tedy toužíte po první generaci postavené na zadokolkové platformě (ovšem systém xDrive je k mání), váš rozpočet by měl činit minimálně 200 000 Kč. Novější verze užívající techniku Mini je při ceně 460 000 Kč méně žádaná.



Foto: BMW

Mercedes-Benz třídy A

U desetiletých a starších exemplářů nejmenší třícípé hvězdy je již třeba dávat pozor na brzdy. Jde nicméně o jediné výrazné negativum, ve všech ostatních případech již nebudete mít důvod k hlasité kritice či k drahým opravám. A vzhledem novějších generací třída A oslní mladé i starší publikum.



Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLC/GLK

Máme tu několikanásobného vítěze TÜV Reportu, o problémech se světly, brzdami nebo s únikem oleje tak nemůže být ani řeč. Místo toho tu máme vysoké ceny, GLK totiž startuje na 245 000 Kč a GLC takřka na trojnásobku. Když ovšem SUV Mercedesu zvolíte, nebudete se trápit ani kvůli korozi.



Foto: Mercedes-Benz

Mini Coutryman

Mini je nadmíru stylové, při 4,1metrové délce pak Countryman dokáže být i praktický. Stejně jako jeho kratší sourozenec je pak i nadmíru kvalitní, byť jednu oblast byste při nákupu rozhodně zkontrolovat měli - navzdory ceně startující na dvou stech tisících korun je třeba počítat s možným únikem oleje.



Foto: Mini

Porsche 911

Pokud za nějakou desetiletou ojetinu máte zaplatit zhruba 870 tisíc korun, je vlastně tak nějak automatické, že počítáte s nemalou spolehlivostí. Té vám ikonický sporťák nabídne plnou náruč, načež je jeho jediným problematickým místem skutečně jen cena. Ta totiž u novější generace 991 narůstá na 1,5 mil. Kč.



Foto: Porsche

Toyota Avensis

Japonské vozy jsou povětšinou kvalitní, a o těch s logem Toyoty to platí obzvlášť. Nicméně i tak má Avensis jednu slabinu, a to světlomety, zvláště u aut vyrobených před rokem 2018. Tím ale veškerá kritika končí, dále tu již máme pouze chvalozpěvy, které jsou tentokrát spojené i s cenou.



Foto: Toyota

VW Golf

Jelikož na osmou generaci nahlížejí zákazníci spíše kriticky, není divu, že se zájem soustředí spíše na předchozí šestku či sedmičku. U první zmíněné je víceméně třeba prověřit hlavně brzdy, kotouče totiž mohou zreznout. Nástupce je pak spolehlivější, byť vše závisí na péči předchozího majitele.



Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

VW Golf Plus/Sportsvan

Praktičtější verze evropského bestselleru se zvýšenou střešní linií je jedním z nejkvalitnějších Volkswagenů historie. U osmiletých a starších aut tak nejspíše jen budete muset vyměnit žárovky, tím ale vaše údržba v podstatě skončí. Jelikož však těchto aut se neprodalo tolik, trápit vás bude spíše dostupnost.



Foto: Volkswagen

