Němci vybrali ojetá velká luxusní SUV od 130 tisíc, která by vás neměla zruinovat | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Při koupi ojetého auta je vždy třeba obezřetnost a pokud jde o velké, kdysi drahé auto prodávané za zlomek původní ceny, platí to obzvlášť. Přesto Němci našli 10 takových, která by vás při troše štěstí neměla přivést na buben.

Pokud se dnes zeptáte deseti lidí, jaký automobil by si nejraději pořídili, více než polovina dotyčných vám odpoví, že SUV. Důvodů je mnoho a každý může svou volbu ospravedlňovat něčím jiným. Není tedy divu, že auta se zvýšeným podvozkem a vyšší stavbou karoserie začínají převládat v nabídkách výrobců. Ti ovšem na zvýšenou poptávku reagují nejen úpravou svých portfolií, ale také pochopitelně i ověnčením SUV patřičně vysokými cenami. A jelikož ty pro řadu zájemců představují jasnou stopku, přesouvá se část dění na trh s ojetinami.

Pokud daný ústupek musíte udělat rovněž, není třeba hořekovat. Situace již dávno není taková jako před lety, kdy třeba Hondu CR-V třetí generace jste v bazarech nestihli ani zaznamenat. Obvykle byla prodaná ještě předtím, než ji předchozí majitel vůbec stihl přivézt. Dnes si i u aut z druhé ruky můžete vybírat a nikoliv kupovat to, co zrovna má bazar na place, protože další alternativa se delší čas nemusí objevit.

Je nicméně třeba dodat, že ani poměrně široký výběr nemusí být jen dobrou zprávou, neboť zatímco některá SUV odolávají zubu času lépe, jiná hůře. Pomocnou ruku se nicméně zájemcům o velké a luxusní modely podávají kolegové z Auto Bildu, kteří vychází z vlastních zkušeností, dlouhodobých testů i dat TÜV. A tak je skutečně pravděpodobnější, že se jimi doporučované modely ani po mnoha letech služby hned tak nerozpadnou.

Stále pochopitelně platí, že i doporučované vozy mohou selhat, při svém nákupu totiž můžete narazit na problémový kus či sérii. Nicméně šance, že se tak stane, je u této desítky menší než u jiných vozů stejného typu. Jak je naším zvykem, srovnali jsme ji dle abecedního pořadí, ostatně výsledné preference může ovlivnit i vaše náklonost k té či oné značce.

Audi Q7 (2005 - 2015)

Je to možná neuvěřitelné, ale na pořízení první generace SUV se čtyřmi kruhy vám může stačit zhruba 260 tisíc korun. Je však třeba počítat s tím, že v té chvíli dostanete rané exempláře s vyšším nájezdem, u nichž hrozí více problémů. Původní Audi Q7 totiž trpělo značnou nadváhou, což se projevuje vysokým opotřebením pneumatik (déle než 20 tisíc km nevydrží) i brzd (přes 50 tis. km se asi také nedostanete). Kromě toho je třeba prověřit i zavěšení a řízení. Vyhnout byste se také měli vzduchovému podvozku, prosklené střeše či komplikovanějším čelním světlům, neboť vám hrozí drahé opravy. Na druhou stranu, řada lidí zvládla najet více než 300 tisíc kilometrů s původním motorem i převodovkou. Pokud tedy sáhnete po voze s menším nájezdem, víte, nač dávat pozor.

Foto: Audi

BMW X5 (2006 - 2013)

Na bavorského zástupce byste si měli připravit zhruba 335 tisíc korun. V té chvíli nicméně můžete počítat s poměrně schopnou dieselovou verzí 30d, u níž je třeba prověřit hlavně rozvody. V tomto ohledu bohužel nepomůže jen pohled na nájezd, neboť někteří majitelé si hlavně na zuby pohonu řetězu stěžovali až po najetí 150 tisíc kilometrů, zatímco jiní jej měnili již po pětadvaceti tisících. Rozhodně jej však neměňte, pokud to není třeba, jde totiž o velmi drahou položku. Více jistoty přitom můžete mít u benzinových motorů, ty jsou ale pro změnu žíznivější. Prověřit je třeba také motor kvůli těsnosti, stejně jako u vozů vyrobených před rokem 2010 také zadní světla kvůli zatékání vody. A aby toho nebylo málo, vyplatí se hodit okem také po předním zavěšení.



Foto: BMW

BMW X6 (2008 - 2014)

Nezasvěcení by možná řekli, že u stylového SUV platí totéž, co u klasika. Nicméně BMW X6 má své vlastní klady i zápory. Připravit byste si na něj navíc měli alespoň 438 tisíc korun, na kterých startují modely s třílitrovým šestiválcovým turbodieselem, ovšem i přes takovou sumu mohou vyvstat problémy. Častější budou hlavně u exemplářů s velkými koly, neboť kvůli nim více trpělo řízení i zavěšení. V případě řízení navíc může docházet také k úniku oleje. Vyplatí se vám rovněž kontrola pneumatik a brzd, jakkoliv ve většině případů budete muset minimálně obutí kupovat nové. A znovu platí, že čím větší jsou kola, tím více se prohnete. Většina ostatní problémů však byla v průběhu let vychytána, i díky tomu, že BMW vyrukovalo se třemi svolávacími akcemi.



Foto: BMW

Jeep Grand Cherokee (2010 - dnes)

Jediný americký zástupce v nabídce vás vyjde na zhruba 360 tisíc korun, za které lze počítat s exemplářem, jenž nenajel více než 150 tisíc kilometrů. Také v tomto případě přitom můžete počítat s dieselovým motorem, věnujte mu ale pozornost při testovací jízdě, neboť jednotka může mít potíže s turbodmychadlem. Pokud navíc zvolíte vůz vyrobený do roku 2013, dostanete pětistupňový automat od Mercedesu, který v případě, že jeho dosavadní majitel často tahal přívěs nebo výrazně šlapal na plyn, je nejspíše těsně před kolapsem. Zajímavé také je, že u aut vyrobených po roce 2013, kdy došlo na modernizaci multimédií, zejména rádio a navigace již nezvládají spolupracovat s vylepšeným software. Může se vám tak stát, že hudbu budete poslouchat jen přes telefon.



Foto: Jeep

Mercedes-Benz GL (2006 - 2012)

Třícípá hvězda taktéž startuje na 260 tisících Kč jako Audi Q7, ovšem jen pokud jde o exempláře před faceliftem, jenž přišel v roce 2009. Poté je totiž třeba zapátrat v kapse ještě po dalších 155 000 Kč. Rozhodně byste tak ale měli učinit, neboť vůz původně vznikal jen s ohledem na americký trh. Řada materiálů tak byla horší kvality, stejně jako zpracování. Modernizace pak sice přinesla jistou nápravu, ovšem nikoliv kompletní. Navíc s vysokou hmotností nic udělat nemohla, načež je třeba počítat s nadměrným opotřebením brzd. A především je jistotou vskutku šílená spotřeba, neboť i osmiválcový diesel si řekne v průměru o 13,8 l/100 km. Netřeba pak zmiňovat, kde asi budou benzinové modely, přičemž na hrubě řadící automat trpí veškeré exempláře.



Foto: Mercedes-Benz

Porsche Cayenne (2002 - 2010)

Od debutu prvního SUV značky zakrátko uběhne dvacet let. Není tak překvapivé, že i takové Turbo lze dnes pořídit od 200 tisíc korun. Nicméně v té chvíli nejspíše budete Cayenne považovat za Danajský dar. Provozní náklady jsou pomalu astronomické, ať již jde o dvoucifernou spotřebu nebo rychlé opotřebení brzd, pneumatik a podvozku. V tomto ohledu byste měli volit ideálně provedení s ocelovými pružinami, zvláště pokud chcete čas od času zamířit i do terénu. Sledovat je třeba stav hadiček chladicího okruhu, stejně jako je třeba vybírat dle země původu. Exempláře z Ameriky mají zpravidla stočený tachometr. U nich přitom nenajdete diesel, který je nadmíru doporučován kvůli svým kvalitám. Ovšem právě proto vozy s ním startují na 460 tisících korunách.



Foto: Porsche

Range Rover (2002 - 2012)

Britská automobilka není zrovna známa spolehlivostí, je proto překvapivé, že je Němci doporučována. Za tím ovšem stojí skutečnost, že třetí generace byla nabita technikou BMW, jež značku krátce předtím prodalo Fordu. Zajímavé nicméně je, že třeba převodovka pochází od GM, přičemž zrovna ta může po najetí 130 tisíc kilometrů kvůli vysokému točivému momentu motorů zcela odejít. U vzduchových podvozků se pak nejspíše musíte připravit na nákup nového kompresoru, s příšernou kvalitou jsou navíc spojené některé plasty chladicího systému. Ten pak následně může začít protékat. Jinak vás ovšem čeká luxusní a prostorný interiér a nadmíru působivé schopnosti mimo asfalt, za které je třeba zaplatit alespoň 260 tisíc korun.



Foto: Land Rover

Volkswagen Touareg I (2002 - 2010)

Pokud toužíte po SUV za babku, Touareg bude jednoznačně vaší první a jedinou volbou. K mání je již od 130 tisíc korun, jakkoliv v té chvíli je třeba počítat s nemalým nájezdem. Pokud nicméně zvolíte provedení R5 TDI, můžete mnohé obavy hodit za hlavu. Na rozdíl od následného šestiválce totiž jednotku není třeba kvůli opravám plně vyjímat z motorového prostoru, což redukuje účty ze servisu. Agregát je navíc hospodárný a vcelku bezproblémový. To již nelze říci o motoru V10 TDI, jenž vysokým krouťákem popravuje převodovky jak na běžícím pásu. Mimo to má Touareg problémy s vodní pumpou, stejně jako s elektronikou. Standardně dodávaná redukce pak sice potěší v terénu, ovšem již méně v rámci oprav, neboť její skříň je náchylná k prasknutí.



Foto: Volkswagen

Volkswagen Touareg II (2010 - 2018)

Druhá generace „lidového vozu“ je pochopitelně mladší a tedy dražší, ceny dobrých kousků startují okolo 386 tisíc korun. Zajímavé je, že za více peněz nedostanete jen pohlednější exteriér či komfortnější a kvalitnější interiér, ale rovněž více problémů s mechanikou. Pokud uslyšíte zpod kapoty rachtavý zvuk, nejspíše jde o rozvody, jejichž náhrada není levná. Rychleji než by mělo pak odchází i řízení, hlavně u vozů s velkými koly. V případě šestiválcového turbodieselu je pro změnu třeba počítat s únikem oleje, a to klidně i u exemplářů s velmi nízkým nájezdem. Vyvarovat byste se měli také verzí s vyšší výbavou, či se snažit stlačit jejich cenu, neboť právě ty ztrácí svou hodnotu rychle a hrozivě. U hybridního provedení pak víceméně počítejte s takřka nulovým dojezdem na elektřinu.



Foto: Volkswagen

Volvo XC90 (2002 - 2014)

Švédská legenda odolává zubu času jako žádné jiné SUV, i proto její ceny startují u takových desetiletých kousků na 283 tisících Kč. V té chvíli můžete počítat s dieselem o výkonu 185 koní, který však i díky zastaralému automatu připomíná spíše šneka než sprintera. Na druhou stranu, jakákoliv benzinová jednotka oproti tomu není citelně rychlejší, je však bezesporu žíznivější. Ve všech případech je přitom negativem velký poloměr otáčení, stejně jako je třeba dát pozor na tlumiče. A rovněž na zásuvky pro připojení přívěsu, které již nemusí plnit svou funkci. S ohledem na letošní zimní počasí vás pak jistě bude zajímat i to, že přídavné topení hlavně v zimě často odchází. A pokud majitel neměnil každých 60 tisíc kilometrů také olej v převodovce, bude problémů ještě o trochu více.



Foto: Volvo

Zdroj: Auto Bild

