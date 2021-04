Němci vybrali spolehlivé ojetiny do 50 tisíc Kč, kterých si ale v bazarech málokdo všímá před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Doba je složitá a do velkých investic se mnozí lidé nechtějí pouštět, auto je ale přesto třeba. Co v takovém případě? Slušné auto lze mít i za dva měsíční platy, jen je třeba dobře vybrat.

Ceny aut neustále rostou. Nejde už jen o ta nová, v jejich případě už ani Dacia nestartuje pod 200 tisíci korunami, ale i o ojetiny. Průměrné částky, za které mění majitele, totiž v Německu letos v březnu poprvé v historii překonaly metu 22 tisíc Eur (cca 571 tisíc korun). To už vskutku není žádná láce, která silně kontrastuje s dobou před deseti patnácti lety, kdy se zdálo, že nové auto si bude moci dovolit pomalu kdokoliv, kdo alespoň půl roku pracuje.

Ceny se zkrátka zvýšily, dostupné a kvalitní ojetiny ale pořád existují. Právě na takové se nejnověji zaměřili kolegové z německého Auto Bildu, kteří našli čtyři tipy na ojetá auta, kterých si v bazarech lidé příliš nevšímají. Díky tomu byste s nimi neměli finančně vykrvácet nejen při pořízení a protože jde o relativně spolehlivé vozy, nemělo by se tak stát ani během dalšího provozu.

Limitem byla psychologicky hraniční částka 2 tisíc Eur, tedy asi 50 tisíc korun, což vskutku není závratná suma. Nicméně na druhou stranu je v případě ojetiny již tak malá, že oprávněně vzbuzuje obavy. Povětšinou se totiž lidé zbavují levně aut jen ve chvíli, kdy jsou s nimi spojené nějaké vady. To by v však v případě těch dále zmíněných mělo hrozit méně než v případě jakýchkoli jiných, naopak dávají naději na další bezproblémový provoz.

Suzuki Splash

Japonský prcek přichází na řadu jako první, se Zemí vycházejícího slunce však má společné jen logo. Na vývoji Suzuki spolupracovalo s Opelem a Splash ve výsledku není ničím jiným než lehce přepracovanou Agilou. To ale lze ve výsledku brát jako výhodu, neboť přes pouhou 3,7metrovou délku můžete uvnitř počítat s dostatečným prostorem. Palivová nádrž vám pak vystačí na takřka 800 kilometrů, neboť tříválce i čtyřválce nejsou příliš žíznivé. Trápit vás pak nebude ani nedostačující výbava, ani typické neduhy ojetých aut, možná i proto, že Splash je z celé trojice nejmladší - na trh přišel v roce 2008.

Foto: Suzuki

Volkswagen Lupo

V době, kdy malé Suzuki dorazilo na trh, byl Volkswagen Lupo již tři léta minulostí. Z toho důvodu jej pořídíte doslova za pakatel, zvláště pokud sáhnete po základních motorech. S těmi ovšem není spojena zrovna působivá dynamika, a to i v případě podtunové hmotnosti vozu. Pokud se ovšem rozhodnete, že chcete nadmíru zábavný exemplář, pak zvolte Lupo GTI s jedna-šestkou naladěnou na 125 koní. Do zvoleného finančního limitu se však v té chvíli nevejdete ani náhodou. Ve všech příkladech lze ale počítat s podprůměrným množstvím typických defektů, jako jsou sjeté brzdy, nesvítící světla či netěsnící motory.



Foto: Volkswagen

Honda Civic

Sedmá generace Hondy Civic oproti předchůdci razantně změnila styl. Když tedy v roce 2000 dorazila na trh, řada lidí ji brala spíše za zástupce MPV než pravověrný hatchback. Jakmile nicméně zákazníci nahlédli dovnitř, veškeré námitky vzali zpět, neboť vnitřním prostorem dokáže Civic ohromit i nyní, a to i když do něj přesednete z limuzíny. Pokud se navíc budete držet na uzdě i pod kapotou, nemusíte nakonec za Civic utratit více než zhruba 20 tisíc korun. Za to přitom dostanete vůz, který se bude „sypat“ jen výjimečně, a pokud již na nějakou závadu dojde, vyřešíte ji poměrně levně.



Foto: Honda

Mercedes-Benz C220 W202

Vůbec nejstarší zástupce na tomto seznamu se světu představil již v roce 1993. Ve srovnání s konkurenty od Audi a BMW působila třícípá hvězda draze, nedynamicky, těžkopádně a její motory byly žíznivější. O takřka tři dekády později však veškerá tato negativa vyznívají ve váš prospěch, neboť s třídou C je možné najet stovky tisíc kilometrů. Ona vyšší spotřeba sice zůstala, stejně tak je ovšem možné počítat také s příkladným komfortem. I proto Němci doporučují spíše variantu s automatem, společnost by jí ale měl dělat raději benzinový motor, neboť s dieselem je spojen typický chraplák.



Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec