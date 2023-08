Němci vybrali spolehlivé ojetiny, kterých si v bazarech málokdo všímá, o to levněji je koupíte před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Trh není vždy spravedlivý, zákazníci mají někdy tendenci upřednostnit iracionální faktory před racionálními, a tak bestseller udělají z horšího, ale třeba hezčího auta. Tento trend se přenese i do autobazarů, kde dává prostor k výhodným koupím.

Některá auta mají všechny předpoklady stát se bestsellery, z různých důvodu jimi ale nakonec nestanou. Za příklad si můžeme vzít takové Hyundai i20, jehož druhá generace dorazila do prodeje v roce 2014. O čtyři léta později pak měla po faceliftu, přičemž za verzi s litrovým tříválcem naladěným na 100 koní v prostřední výbavě Family+ bylo třeba zaplatit 354 990 Kč. U takové Škody Fabia bylo třeba na dorovnání daleko víc peněz, přesto se ten rok u nás prodalo 21 053 českých hatchbacků oproti 1 947 korejským. A nebylo to dáno jen náklonností Čechů k domácí značce, i20 se hitem nestala prakticky nikde.

I tento stav ale svědčí pozdější možnosti udělat ještě lepší „kauf” na trhu s ojetými vozy, neboť nezájem většiny publika pramení v nízké ceny, které nemusí reflektovat faktické kvality vozu. Zmiňované Hyundai i20 z onoho roku 2018, tedy pět let starý vůz, totiž pořídíte za méně než 200 tisíc korun s nájezdem v řádu desítek tisíc km. Fabia oproti tomu startuje opět výše, navíc s nižším výkonem, horší výbavou a obvykle i vyšším nájezdem. Pohled do německého TÜV Reportu vám navíc naznačí, že život s korejským vozem bude snazší než se Škodou.

Hyundai i20 přitom nezmiňujeme náhodou, jde o jednu z šesti spolehlivých ojetin, kterých si v bazarech málokdo všímá, podle našich německých kolegů. I s dalšími jej najdete níže a my se všem postupně dle abecedního pořadí podíváme na zoubek v souvislosti s možnými riziky. Ač totiž i20 i Auris v případě čtyř- a pětiletých ojetin figurují na velmi pěkné 43. příčce (z celkových 125), stále to neznamená, že můžete nakráčet do bazaru a prstem ukázat na cokoli, co uvidíte.

Honda Civic (2011 až 2017)

Osmé generaci Hondy Civic řada lidí kvůli vzhledu přezdívala UFO, její nástupce byl tak značně umírněn. Oblibu to na někdejší úroveň již nenakoplo, mimo jiné i proto, že ve hře nadále zůstal omezený výhled vzad. Kritika míří také k 1,4- a 1,8litrovému atmosférickému motoru, jenž nedisponují dostatečným výkonem, zatímco technici poukazují hlavně na slabé a rychle opotřebované brzdy. Problémem je také skutečnost, že Civic ve velkém používal vadné airbagy firmy Takata.

Foto: Honda

Hyundai i20 (2014 až 2020)

Co se Korejců týče, vyvarovat byste se měli původního čtyřstupňového automatu, který navyšuje spotřebu a zhoršuje dynamiku. U manuální převodovky pro změnu často odchází ložisko spojky. Nejlepší pak není ani kvalita laku. Jinak je i20 chváleno zejména na úkor Volkswagenu Polo, což je překvapivé, nicméně i Němci přiznávají, že korejský soupeř je vhodnější na delší trasy díky lepšímu odhlučnění a komfortně nastavenému podvozku. Snesitelný pak je i litrový tříválec, třebaže naše doporučení nemá.



Foto: Hyundai

Kia Venga (2010 až 2019)

Když tento minivan postavený na platformě modelu Soul poprvé zamířil ke crash testům, na pět hvězd od Euro NCAP nedosáhl. Kia proto bezpečnost okamžitě vylepšila. Stejně tak si Korejci získali publikum nadmíru variabilním interiérem či inovacemi, mezi které patřila zpětná kamera ve zpětném zrcátku. Jejich snahy nicméně poněkud hatila slabší kvalita materiálů v interiéru projevující se praskáním středových konzolí. Výtky pak míří i k tlumičům, pružinám a benzinovým motorům.



Foto: Kia

Mitsubishi ASX (2010 až 2021)

Modelu ASX nadělilo Mitsubishi velmi dlouhý životní cyklus během kterého přišly dvě výrazné revize (2012 a 2019). Jakkoli kvalita šla pokaždé nahoru, hlavní stinná stránka, tedy brzké podléhání korozi, zůstala nezměněna. Kromě toho mělo japonské SUV také problémy s brzdami, kvůli čemuž automobilka v letech 2018 a 2021 přistoupila ke svolávacím akcím. Těšit vás pak může, že většina majitelů sahala po výkonných dieselech a pohonu všech kol, to ale ceny žene výše.



Foto: Mitsubishi

Suzuki Swift (2017 až současnost)

Japonský „svišť“ sice oproti Škodě Fabia nenabídne tak prostornou kabinu, na rozdíl od drtivé většiny malých aut však je k mání také jako čtyřkolka. I přes jeho přítomnost ovšem nemusíte vlastnit čerpací stanici, spotřeba je díky zhruba tunové hmotnosti příznivá. Zvláště pokud zvolíte mild-hybridní ústrojí produkující až 129 koní. Verze s automatem či CVT však nevzbudí mnoho nadšení, také v tomto případě by pak ochrana proti korozi mohla být lepší. Stejně jako odhlučnění kabiny.



Foto: Suzuki

Toyota Auris (2013 až 2019)

Ač se říká „Japonec až na konec“, u Toyoty to platí jen v případě tohoto abecedního seznamu. Po stránce kvalitativní jde o další lákavou volbou. Byť jsou Aurisu vytýkány třeba nečistoty v sacím traktu, které by se tam neměly dostat. Přeplňované benzinové motory pak mají problém se svíčkami, příliš rychle navíc může odejít vysokonapěťová baterie hybridních jednotek, jejíž náhrada není levná. Na druhou stranu je možné měnit pouze jednotlivé články, což je více než vítaný krok. Kromě hatchbacku je možné zvolit i kombík Touring Sports, který byl o podstatných 30 cm delší.



Foto: Toyota

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.