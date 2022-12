Němci vybrali zajímavé ojetiny do 120 tisíc Kč, i za takové peníze si může vybírat skoro každý před 9 hodinami | Petr Prokopec

Ceny ojetých aut jsou vysoko, neznamená to ale, že si nemůžete vybírat i s relativně omezeným rozpočtem. Smířit se musíte s vyšším nájezdem a dřívějším datem zrodu, ne ale nutně se špatným autem.

Není tajemstvím, že za poslední dva roky došlo na neskutečný nárůst cen ojetých aut. Ta česká letos měnila majitele v průměru za 290 tisíc korun, což je částka, která vám ještě docela nedávno bez problémů stačila na úplně nové auto, navíc nejen to úplně nejlevnější. Dnes za ni nicméně nedostanete ani mezi ojetinami nic až tak výjimečného. Ani to ovšem neznamená, že byste nemohli uzavřít dobrý obchod, vše záleží jen na vašich požadavcích. Pokud jste realisté, můžete uspět i se sumou maximálně 120 tisíc Kč.

Právě takové mantinely stanovili kolegové z německého Auto Bildu, aby dali dohromady pět tipů na dobré a levné ojetiny pro každého motoristu. Je nicméně třeba hned na úvod zmínit, že abyste se vešli do cenového maxima, musíte přistoupit k jednomu stěžejnímu kompromisu. Pokud vás tedy trápí, že průměrné stáří českého vozového parku přesahuje 10 let, ani v jednom případě nepomůžete ke zlepšení. I to nejmladší z doporučovaných aut má totiž na kontě 12 křížků, při daném cenovém limitu je ale zkrátka nezbytné se s tím smířit.

Mercedes-Benz E320 CDI W211

Jako první přichází na řadu Mercedes-Benz E320 CDI generace W211. Anebo spíše S211, neboť kombík je lákavější volbou. Ten stál v roce 2006 nějakých 70 858 Eur (dnes cca 1,72 milionů Kč), za což nabízel nejen výkonný šestiválcový turbodiesel pod kapotou, ale také nemalý prostor a luxus. Počítat totiž bylo možné s dřevem, kůží či vyhřívanými a klimatizovanými sedadly, jenž navíc disponovala také pamětí. Generace W211 navíc proslula svou kvalitou, pročež s ní můžete najet tisíce kilometrů i po nasolených vozovkách a koroze vás přesto trápit nebude.

S ohledem na stáří ale už musíte s nějakým tím neduhem počítat. Zkontrolovat je tedy třeba hlavně přední nápravu, stejně jako třeba elektrické ovládání víka zavazadelníku. Interiér pak asi řadu lidí již neoslní, mimo to je doporučován určitý finanční polštář, s jehož pomocí byste řešili mohli řešit případné nenadálé selhání. Výsledkem je tak 3,5hvězdičkové hodnocení, přičemž pět hvězd je maximem.

Ford C-Max I

Přesunout se můžeme k Fordu C-Max, který pochopitelně jako nový byl nabízen za daleko nižší cenu než třída E. To znamená, že dnes si můžete za oněch maximálně 120 tisíc korun pořídit mladší exemplář s menším nájezdem, rozdíl ale není zase takový, propady hodnoty drahých aut jsou mnohem vyšší. Řešení případných problémů bude levnější, potenciálních neduhů ale není úplně málo. Kritika míří hlavně k ložiskům, jenž mohou být opotřebovaná, či ke korozi. Dále je třeba poukázat na tlumiče a senzory.

Pohonná jednotka vás nicméně až tak trápit nebude. A uvnitř je možné počítat s velkorysým prostorem pro celou rodinu. Zadní lavice počítá nejen se třemi plnohodnotnými místy, ale také se zvýšenou pozicí, která zajišťuje lepší rozhled a tedy méně „otravování“ dospělé posádky. Audiosystém pak podporuje alespoň Bluetooth, díky čemuž můžete využít i svých mobilních telefonů. Kolegové tak vozu udělili čtyři hvězdy.



Peugeot 207

Jsme u Peugeotu 207, a tedy u nejmladšího „účastníka zájezdu“. Ten má na kontě jak relativně nízké stáří, tak relativně nízký nájezd. Řada prodejců k němu tak nabízí i vlastní záruku. Smlouvu si nicméně i přes tuto garanci kvality rozhodně důkladně pročtěte, ať následně nepláčete nad výdělkem. Koneckonců tři hvězdy z pěti možných jsou vůbec tím nejhorším dosaženým hodnocením z tohoto přehledu.

Malý francouzský hatchback si ho vysloužil nižší spolehlivostí, která z vás udělá častějšího návštěvníka servisů než v případě jiných vozů v tomto seznamu. V těch nicméně můžete počítat s nižší cenou náhradních dílů. Zároveň potěší i poměrně bohatá výbava, alespoň v porovnání s pořizovací cenou. Zmínit lze také možnost deaktivace čelního airbagu, díky kterému je možný převoz autosedačky vpředu. Jako druhé auto do rodiny pro vaši druhou polovičku, jenž s ním bude řešit hlavně cesty na nákupy, za doktory či do školky, je tak Peugeot 207 ideální.



Smart ForTwo I

Smart ForTwo nejspíše u řady lidí nebude figurovat na čelních příčkách nákupních seznamů. Stačí však, abyste se s tímto minivozem projeli, a rázem vás zaujme. Jeho rozměry vám totiž umožní proplétat se městskou džunglí s neuvěřitelnou hbitostí. Problémem pak není ani parkování, podélné či dokonce příčné místo najdete v řádu sekund. Stěžovat si pak rozhodně nebudete ani na výbavu, ani na dynamiku či výbavu.

Jakmile se nicméně u Smartu něco porouchá, už budete potřebovat buď známé v servisech nebo naditou peněženku. Rovněž spotřeba není zrovna zanedbatelná, zvláště když provozní náklady můžete rozpočítat jen mezi dvojici cestujících. Zatímco tedy zbytek doporučovaných vozů odpovídá spíše požadavků davů, v tomto případě jde o tip hlavně pro individualisty.



Volkswagen Golf IV

Jsme ve finále, a to u vozu, který nechybí snad v žádném podobném výběru. Řeč je pochopitelně o Volkswagenu Golf, který po dlouhá desetiletí platí za nastavenou laťku v oboru. Jedním z vrcholů jeho evoluce je čtvrtá generace, která stejně jako Smart získala 3,5hvězdičkové ohodnocení. Za tím přitom stojí sice zejména četné problémy s elektronikou, na druhé straně ale vše kompenzuje značná dostupnost náhradních dílů, které se prodávají takříkajíc na kila.

Za 120 tisíc korun si navíc již můžete vybírat, a to nikoli jen barvu či motorizaci, ale také výbavu a nájezd. Se zázraky pochopitelně nelze počítat, ovšem pokud máte šťastnou ruku, nemusíte si nechávat ani peníze bokem na nenadálé výlety do servisů. Či na dokupování tažného zařízení či druhé sady pneumatik, většina lidí obojí dává všanc jako součást ideálního balíčku.



