Němci vyzkoušeli další auto z poslední generace dobrých Audi jako ojetinu. A zas jednou neměli důvod si stýskat
Petr ProkopecNová Audi zvedají obočí, od pohledu jsou o tolik méně kvalitní a uživatelsky přívětivá, až to bolí. Platí to i o poslední generaci SUV Q5, které se ve svém nejnovějším provedení zdá být za hranicí akceptovatelnosti. Její předchůdce je kvalitativně jinde a čas to jen dokazuje.
8.4.2026 | Petr Prokopec
V roce 2007 se Audi na losangeleském autosalonu pochlubilo konceptem dvoudveřového kabrioletu s prvky SUV. A o dvanáct měsíců později Němci na tomtéž místě odhalili produkční SUV, se kterým, jak se následně ukázalo, trefili bank. Šlo o model Q5.
Zájem o něj byl od začátku silný, v roce 2012 pak tento vůz poprvé pokořil metu 200 tisíc prodaných exemplářů za rok, přičemž pod ní už nikdy neklesnul. Naopak se vydal ještě víc vzhůru a několikrát dokonce překonal i bariéru 300 tisíc ročních prodejů. A musíme říci, že navzdory naší omezené slabosti pro SUV se tomu v tomto případě nedivíme. Auto to nakonec bylo tak dobré, že posloužilo i jako základ jednoho z nejlepších SUV všech dob, první generací Porsche Cayenne.
Osm let po debutu originálu značka přišla s druhou generací, u které došlo na několik zásadních změn. Kromě výchozího SUV byla totiž odhalena také prodloužená varianta určená čínskému trhu. V roce 2021 pak dorazilo provedení Sportback, které bylo odpovědí na BMW X4 či Mercedes-Benz GLC Coupe. Šlo o stylovou variantu, která dostala výrazněji svažující se záď. Praktičnost tím ovšem příliš neutrpěla, neboť na zadní sedadla stále mohli usednout dospělí a zavazadelník pobral 515 litrů, tedy dostatek i v případě rodinné dovolené.
Právě na toto provedení se zaměřili kolegové z německého Auto Bild. Naznačuje to alespoň nadpis jejich článku, ve kterém zmiňují, že „dobrý neznamená dokonalý“. To je trefné, neboť z fotek lze jasně poznat, že místo za volant Sportbacku usedli do kabiny standardního Q5. I samotný text pak ostatně odpovídá popisu klasika, neboť se v něm mluví o zavazadelníku schopném pobrat 550 až 1 550 litrů. Nadpis článku tak spíše než na samotný vůz sedí na kolegy, kteří tak potvrdili pravidlo, že i mistr tesař se někdy utne.
Na druhou stranu, stejně jako standardní Q5 i Sportback sedí na téže platformě MLB Evo, používá identické pohonné jednotky a vyráběl se ve stejné mexické továrně. Co tedy v rámci kvalit a spolehlivosti platí u klasika, lze vztáhnout rovněž na stylovější variantu. Přičemž i v jejím případě byl nejspíše evropskou klientelou vyhledáván hlavně dieselový motor, ať už s dvoulitrovým nebo třílitrovým objemem. Vedle něj pak bylo možné sáhnout také po benzinovém čtyřválci a šestiválci, s těmi je ovšem spojena o 2 až 4 litry vyšší spotřeba.
Jakmile zamíříte do bazaru, spíš než na motorový prostor byste se měli soustředit na podvozek. Už standardní provedení počítající s ocelovými pružinami nabízí dostatek komfortu i stability, vzduchové měchy pak jen umocňují kultivovanost. Jsou ovšem velmi drahé na opravu. Levná pak nejsou ani ramena, načež rozhodně trvejte na testovací jízdě, která by měla ideálně vést i mimo hladký asfalt - jakmile se totiž ozve bouchání, znamená to, že vaši peněženku bude čekat průvan.
Poněkud nepříjemným překvapením je rovněž větší náchylnost vozu ke korozi. Audi dokonce muselo kvůli načatým nápravám a rámu přijít se svolávací akcí, neboť u některých kusů se „oranžový mor“ skutečně vyřádil. Dobrou zprávou ovšem je, že záruka na prorezavění je dvanáctiletá, pročež jsou veškeré exempláře nadále pod tovární garancí. Jakkoli ovšem většina zákazníků volila provedení quattro, do terénu již mířil málokdo, zvláště pak se „silničněji” laděným Sportbackem.
Kromě čistě spalovacích jednotek byla k dispozici také hybridní verze, ovšem té byste se měli spíš vyhnout, a to kvůli problémům s baterií, neboť u ní kvůli přehřívání hrozí samovznícení. Dalšími oblastmi, které vás mohou trochu potrápit, jsou převodovka S tronic a multimediální systém MMI. Audi nicméně tyto problémy řešilo dalšími svolávacími akcemi, načež byste měli zkontrolovat servisní historii. Pokud tak ovšem učiníte a vše bude v pořádku, má Q5 Sportback k dokonalosti velmi blízko.
Zbývá už jen dodat pár slov k cenám. Kolegy testovaný exemplář vyšel na 14 tisíc Eur neboli na 342 tisíc korun, což na pět let staré auto s „plnou polní“ není špatné. Nicméně jak již bylo zmíněno, jde o standardní Q5. Sportback jakožto stylovější provedení stojí vždy o trochu víc, přičemž u aut výrazněji pod půl milionu korun je třeba počítat s nájezdem minimálně 200 tisíc kilometrů. Často vídané vysoké porce najetých kilometrů ale na druhou stranu potvrzují, že toto SUV je skutečně kvalitní a nemá problém s trvanlivostí. U Audi, která přišla na trh do přelomu minulé a této dekády, to ostatně platí skoro beze zbytku, u těch novějších... Marno mluvit.
Q5 Sportback druhé generace dorazil spolu s faceliftem výchozího SUV, vzhledově tak dokáže oslovit i dnes. Navíc jde o velmi kvalitní vůz, jakkoli především kontrola podvozku nezaškodí. Stejně jako u ostatních prémiových značek platí, že servis je dražší, provoz Q5 ale bývá často zcela bezproblémový až do vysokých kilometrových nájezdů. Foto: Audi
Zdroj: Auto Bild
