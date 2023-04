Němci vyzkoušeli, jak daleko dojedou elektromobily při dálniční jízdě, už při stálých 130 km/h je to tristní před 3 hodinami | Petr Prokopec

Možná si říkáte, že 130 km/h je maximální rychlost, kterou lze legálně jezdit ve většině zemí světa, jenže dálniční přesun nikdy nevypadá tak, že cvaknete tempomat na 130 a o nic se nestaráte. Přesto se už při takto nereálném scénáři z dálniční jízdy z Prahy do Brna zpět stává téměř nesplnitelný sen.

Přirozený zájem o elektromobily zůstává minimální, třeba u nás letos oslovily jen 2,34 % kupců. A to je třeba se ptát, jak moc je byť takový (ne)zájem „přirozený” v momentě nekonečných tlaků v jeho prospěch a ohromné přerozdělovací mašinérie na pozadí vývoje, výroby a prodeje takových vozů z popudu Evropské unie.

Po chvíli zamyšlení se tomu nelze divit, s elektrickým pohonem je spojena řada aktuálně neřešitelných problémů. V prvé řadě tu máme vysokou cenu a nejasných dlouhodobých nákladů spojených vlastnictvím. Příběhů o elektromobilech zralých leda na odpis už po osmi či deseti letech jsme slyšeli tolik, že riziko odepsání takřka 100 procent kupní ceny po tak krátké době je značné. Ještě horší je to ale v případě dojezdu a možnosti jeho rychlého doplnění, tato kombinace vlastností činí elektrická auta pro spoustu lidí naprosto nepoužitelnými.

Z pohledu bohatého Pražana, který je majitelem nemovitosti s vlastní dobíječkou schopnou pracovat alespoň s 11 nebo 22 kW, to nemusí být až takový problém. Jenže takové možnosti má málokdo. Daleko více lidí žije v činžácích, kde přístup k domácí dobíječce padá, pro takové elektromobily obvykle nejsou. A lidé žijící s malých městech, kteří musí dojíždět denně za prací do vzdálenějších velkých měst? Pro ty už je to jen utopie.

Nelze se tedy divit tomu, že většina lidí elektromobily odmítá jako nepoužitelné řešení, neboť pro ně použitelné skutečně není. A opravdu to není to jen neopodstatněný strach z neznámého, jak zjistili kolegové z Auto Bildu. Ti postupně doplňují svůj přehled dojezdu elektromobilů ve skutečném světě a aktuálně vyzkoušeli už 50 aut s elektrickým pohonem na dálnici, kde se pohybovali ustálenou stotřicítkou. To pořád není reprezentativní srovnání, neboť konstantních 130 km/h nikdo dlouhodobě není schopen jet, to provoz dovolí možná ve tři hodiny ráno. A v Německu se můžete na většině úseků pohybovat neomezenou rychlostí. Pořád je to ale aspoň 130 km/h a už ty stačí na to, aby výsledky byly pro elektromobily tragické.

Jak praví kolegové, už při překročení rychlosti 80 km/h spotřeba energie dramaticky roste. A při jízdě onou stotřicítkou dojezd mizí před očima. To je nepříjemné hned ze dvou důvodů, přičemž jen jeden je jasně patrný - samotný malý dojezd. Jde tu ale i o zhoršující se jízdní dynamiku. Výkon elektromobilů totiž určuje napětí, které se však v závislosti na nabití baterií snižuje i zvyšuje, což znamená, že čím rychleji jedete, tím méně koní máte postupně k dispozici. Na ostrou akceleraci tak s pár desítkami procent zbývající kapacity baterek můžete zapomenout.

Tím neříkáme, že pro vás elektromobilita nemůže být vyhovujícím řešením. Ovšem není tomu tak pro každého, což by si politici, kteří je tlačí jako jedinou cestu, měli uvědomit. Zejména při pohledu na výsledky testu Auto Bildu, které opravdu nejsou fascinující. Z Brna do Prahy a zpátky totiž (teoreticky) dojedete pouze s pěti vozy z padesáti, což je vzhledem k nerealističnosti jízdy jen a pouze 130 km/h neskutečně málo. A pokud se rozhodnete trochu projet po cílové destinaci, zpět už nedojedete ani tak.

Jak nakonec diplomaticky praví sami Němci, kteří by měli být k elektromobilitě velmi vstřícní: „Pokroky bateriových technologií jsou nepochybné, k dosažení cestovních dojezdů plně vhodných pro každodenní použití ve všech třídách vede ale ještě dlouhá cesta.” Za takové situace je skutečně fascinujícím nápadem nutit elektromobily všem, skutečně fascinujícím.

Dojezd elektromobilů při stálé rychlosti 130 km/h dle Auto Bildu

50. Mazda MX-30 - 140 km

49. Honda e - 153 km

48. Peugeot e-Rifter - 164 km

47. Opel Combo e-Life - 171 km

46. MG 5 - 178 km

45. Mercedes EQB 350 - 200 km

44. SsangYong Korando e-motion - 203 km

43. VW ID.3 Pro 150 kW - 216 km

42. Toyota bZ4X - 217 km

41. Mercedes EQA 250 - 222 km

40. Cupra Born 170 kW - 226 km

39. Volvo XC-40 Recharge - 227 km

38. Subaru Solterra - 244 km

37. Opel Zafira-e Life M - 250 km

36. Polestar 2 DM LR - 258 km

35. Hyundai Ioniq 5 - 261 km

34. Aiways U5 - 266 km

33. Renault Megane E-Tech EV60 - 268 km

32. MG ZS EV - 272 km

31. Mercedes EQV 300 - 273 km

30. Kia e-Soul - 280 km

29. Hyundai Ioniq 5 AWD - 290 km

28. Renault Zoe E-Tech EV50 - 292 km

27. BMW i4 M50 - 299 km

26. VW ID.Buzz Pro - 301 km

25. Kia EV6 - 305 km

24. Skoda Enyaq iV80 - 318 km

23. Audi Q4 e-tron 40 - 326 km

22. Kia Niro EV - 326 km

21. VW ID.4 Pro - 328 km

20. Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ - 328 km

19. Genesis GV60 AWD Dual Motor Sport Plus - 330 km

18. VW ID.4 GTX - 332 km

17. Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo - 336 km

16. Hyundai Kona Electric 150 kW - 336 km

15. Ford Mustang Mach-E GT - 337 km

14. VW ID.5 Pro Performance - 340 km

13. Nio ET7 - 345 km

12. Tesla Model Y LR - 361 km (dříve 304 km)

11. Tesla Model 3 - 363 km

10. Audi RS e-tron GT - 367 km

9. Polestar 2 SM LR - 374 km

8. Nissan Ariya 2WD 178 kW - 378 km

7. Skoda Enyaq Coupe iV RS - 380 km

6. BMW i7 - 388 km

5. Mercedes EQE 350+ - 423 km

4. Genesis Electrified G80 - 427 km

3. BMW iX M60 xDrive: 430 km

2. BMW iX xDrive 50 - 434 km

1. Mercedes EQS 450+ - 482 km

Honda e je (mimo jiné) německým autem roku, i když jeho dojezd při konstantní rychlosti 130 km/h je pouhých 153 km. To si Max Verstappen moc nepošušňá. Foto: Honda



Ještě tristněji vyznívá bilance rodinně-cestovní Škody Enyaq s 82kilowatthodinovými bateriemi. Ta má na jedno nabití zvládat až 534 km, už při dálniční stotřicítce se ale dojezd scvrkává jen na 318 km. Foto: Škoda Auto



Audi RS e-tron GT je už podle svého jména předurčeno k rychlému zdolávání dlouhých štrek. Je navíc jedním z přeborníků testu Němců (10. místo), ani tak nedojede dál než 367 km při konstantních 130 km/h, udávaných je 487 km. Co teprve při jakkoli vyšší rychlosti? Foto: Audi

