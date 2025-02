Němci vyzkoušeli jeden z nejspolehlivějších moderních VW, i s takovou pověstí ho koupíte od 250 tisíc Kč včera | Petr Prokopec

Zatím vznikl v jediné generaci, a tak nemusíte moc přemýšlet nad tím, po jaké verzi sáhnout. A fakt, že se blíží jeho nová iterace, znamená jak dost starších a levných exemplářů na výběr, tak tlak na cenu z titulu právě mezigenerační výměny. To vše dnes představuje VW T-Roc.

První generace Volkswagenu T-Roc přišla na svět v roce 2017. Od té doby se stala jedním z klíčových vozů značky, ostatně i loni bylo jen v Evropě prodáno 203 611 exemplářů tohoto modelu. To stačilo na celkovou pátou příčku v pořadí, přičemž spřízněný Golf na tom byl jen o 13 tisíc aut lépe. A vyloženě v nedohlednu nebyla se svými 270 111 prodanými vozy ani Dacia Sandero, která skončila na první příčce. T-Roc byl nicméně spojen s lehčím 1,5procentním meziročním propadem, načež není překvapivé, že Němci ještě letos přijdou s nástupcem.

Příchod novinky by mohl vést k poklesu cen už tak dostupných ojetin. Právě na ty se aktuálně zaměřili kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali kousek z roku 2020, který měl najeto 85 124 kilometrů. O jeho pohon se starala přeplňovaná jedna-pětka posílající 150 koní na přední kola. V kombinaci s šestistupňovým manuálem reálně jezdí za 7 litrů na sto kilometrů, což není špatné na SUV, které zvládá stovku za 8,4 sekundy, dosahuje maximálky 204 km/h a do zavazadelníku pobere až 1 290 litrů.

Jak ale kolegové upozorňují, v případě zájmu je lepší sáhnout spíš po vozech, které přišly až po faceliftu v roce 2022. Do té doby je totiž třeba počítat nejen s lacinějšími materiály, ale také s horší kvalitou zpracování, za kterou nese plnou odpovědnost portugalská továrna, která zásobovala starý kontinent. Vyjma toho se pak sice T-Roc vyráběl i v německém Osnabrücku, ovšem jen ve verzi Cabrio. Ta se v druhé generaci již nevrátí, zájemci o ni by tedy neměli s koupí otálet, byť pár let ještě mít mají - současné provedení otevřené verze se bude prodávat po boku nové generace s pevnou střechou.

Pokud ovšem máte napjatý rozpočet, nezbude vám nic jiného, než sáhnout po kouscích, které startují okolo 10 tisíc Eur, tedy na přibližně 250 tisících korun. V té chvíli je třeba počítat s vyšším nájezdem i přes 250 tisíc km, stejně jako se základním litrovým tříválcem nebo dieselem 1,6 TDI. Základní litr vás sice dokáže dostat do cíle, ovšem kolegové raději doporučují onu jedna-pětku, se kterou jste nejen rychlejší, ale reálně můžete jezdit také úsporněji. Jakkoli v tomto ohledu nic nepřekonává dieselové varianty, které bychom volili my. Už základní jedna-šestka a funguje navzdory výkonu jen 116 koní velmi obstojně a je mimořádně efektivní.

T-Roc byl a je k mání také s pohonem všech kol, stejně jako s tažným zařízením, za které lze připojit až 1,8tunový přívěs. To je na jeho třídu působivá hodnota, která si ovšem mohla vybrat nemalou daň na podvozku. Navíc je u toho povětšinou již automatická převodovka DSG, se kterou nebývá spojeno vyloženě hladké řazení či příslovečná německá kvalita. Daleko větší skvrnou na kráse tohoto 4,2metrového SUV jsou ovšem asistenční systémy.

Je ale třeba dodat, že T-Roc je jednou ze statisticky nejspolehlivějších ojetin, jaké si můžete pořídit, a to nikoli jen z řad VW, ale vůbec. Nepřekvapí tak vlastně, že na výše zmíněné si mnoho lidí nestěžuje a kolegové žádné významné problémy u testovaného kousku nezaznamenali. Při ceně 16 780 Eur (421 tisíc korun) je tak nabízen vcelku levně, vozy s nájezdem i 200 tisíc kilometrů a stejným 1,5litrovým motorem pod 300 tisíc korun nekoupíte.

