Němci vyzkoušeli jedno z nejlevnějších moderních SUV VW jako ojetinu, před vzhledem radí upřednostnit pohodlí
Petr ProkopecTohle auto není drahé ani jako nové, a tak je jako ojetina jen levnější. Vzhledem k cenám nových vozů a současné situaci na trhu jeho hodnota ale zase tak neklesá, což lze v kůži kupujícího ojetiny brát jako plus i minus - záleží na úhlu pohledu.
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Němci vyzkoušeli jedno z nejlevnějších moderních SUV VW jako ojetinu, před vzhledem radí upřednostnit pohodlí
včera | Petr Prokopec
Tohle auto není drahé ani jako nové, a tak je jako ojetina jen levnější. Vzhledem k cenám nových vozů a současné situaci na trhu jeho hodnota ale zase tak neklesá, což lze v kůži kupujícího ojetiny brát jako plus i minus - záleží na úhlu pohledu.
Volkswagen T-Cross dnes platí za jeden ze statisticky nejspolehlivějších a modelů německé automobilky. Dáno je to i tím, že nebyl ukuchtěn podle čínského receptu, jak dnes u VW s oblibou postupují, a rychlost vývoje nebyla upřednostněna před jeho důsledností. Místo toho se příběh tohoto modelu začal psát opravdu dlouho před premiérou.
Němci své malé SUV představili nejprve jako koncept v roce 2012 na autosalonu v Sao Paulu. Tehdy přitom ještě předpokládali, že produkční verze ponese název Taigun a bude založena na 3,6metrovém hatchbacku up!, oproti kterému se délka protáhne o zhruba 30 centimetrů. V roce 2012 pak projekt dostal zelenou, přičemž o čtyři léta později měl VW začít s prodejem novinky, a to v Evropě, Brazílii a Indii. Jenže místo toho přišla v roce 2016 velmi studená sprcha, neboť značka po řadě průzkumů dospěla k názoru, že zvažovaný vůz by byl až příliš malý.
Proto se nakonec VW rozhodl, že Taigun nechá spát a místo něj dosavadní vývoj zužitkuje ve prospěch většího modelu, který by vycházel z Pola. Ten se nakonec jako T-Cross v sériovém provedení skutečně ukázal, přičemž dostal i prodlouženou verzi pojmenovanou Taigun, čímž bylo původnímu záměru aspoň trochu učiněno zadost.
Právě zdvojený vývoj a fakt, že VW začal na tomto SUV pracovat ještě předtím, než jeho vedení postihlo zelené šílenství, dělá z T-Crossu „starý dobrý Volkswagen“. Tedy auto, které vedle nemalých kvalit vyniká také uživatelskou přívětivostí. Jediným problémem byla jeho multimédia, se kterými měli Němci v uplynulých pár letech značné potíže, soustavná modernizace ovšem dokázala vymazat i tuto pihu na kráse. S faceliftem z roku 2023 pak značka přihodila ještě trochu kvalitnějších materiálů v interiéru.
Naši kolegové z Auto Bildu nicméně otestovali verzi vyrobenou ještě před touto modernizací, konkrétně T-Cross 1,0 TSI DSG Style z roku 2022. Jedním z důvodů byla cena, která není až tak nízká - za kousek se 115 844 najetými kilometry dnes totiž prodejce požaduje 16 980 Eur, tedy skoro 412 tisíc korun. Za čtyři léta provozu tak 4,15metrové SUV ztratilo na hodnotě zhruba 270 tisíc korun, za vyloženě levné ho ale ani tak považovat nelze, když dnes i zcela nový T-Cross startuje na 499 000 Kč. Zdánlivě nevýhodný obchod ale nemusí být zase tak marný - cena tohoto modelu klesala pomalu i dosud, a tak se dá čekat, že bude pomalu klesat i dál. Jinými slovy víc při koupi zaplatíte, víc ale také v budoucnu při prodeji dostanete.
Navíc se tento vůz skutečná zdá být potvrzením pořekadla, že za kvalitu se platí. A nejde tu jen o to, že vnitřní dekory drží na svém místě a lak se neodlupuje. Díky tomu, že VW nepřišel s jakoukoli elektrifikací, což je krok, na který si kolegové u ojetiny trochu nepochopitelně stěžují, totiž T-Cross osazený litrovým tříválcem váží jen 1,3 tuny. A hlavně mu na zoubek dokáže poklepat prakticky kdokoli, kdo se vyzná v mechanice a má přístup ke koncernovým dílům. Díly ani opravy tak nejsou drahé.
Pokud navíc sáhnete po kousku, o který se jeho majitel dobře staral, nebudete mít k častějším návštěvám mechaniků ani důvod. Pozor si dejte hlavně na systém start-stop, který umí být nespolehlivý a může vám startovací baterii „vymlátit“ jedna dvě (vypnout?), a automatickou převodovkou DSG. Ta je ve svých levnějších verzích ostatně dlouholetým koncernovým trnem v patě. Zatímco však v prvním případě vám právě neuatorizovaný servis pomůže trvalou deaktivací, manuální verze nejsou k dostání úplně snadno.
Ještě náročnější bude vaše mise, pokud zatoužíte po velmi dobře fungujícím dieselu. Ovšem i benzinový tříválec není špatnou volbou. A není to ani žrout, kolegům se v testu povedlo dosáhnout 6,6litrového průměru. Dodávají však, že základní verze motoru s 95 koňmi není zrovna svižná. U silnějších variant naladěných na 110 či 115 kobyl si ale už stěžovat nebudete. Spojeny by ovšem měly být ideálně se 17palcovými ráfky, o číslo větší velikost je upřednostnění vzhledu před komfortem, které kolegové důrazně nedoporučují. Nakonec se „sedmnáctkami” ušetříte i při koupi pneumatik.
VW T-Cross i jako ojetina dokazuje, že za kvalitu se platí. Vyvarovat byste se u něj přitom měli velkých kol a automatické převodovky DSG. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
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