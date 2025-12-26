Němci vyzkoušeli levné SUV VW chválené za spolehlivost jako ojetinu. Nezklamalo, pár složitých témat se ale přesto najde
Petr ProkopecJe to dnes druhé nejlevnější SUV v celé nabídce Volkswagenu, které se ve statistikách spolehlivosti řadí k těžkému nadprůměru. Jak si reálně vede po 3 letech provozu a 115 tisících km, vyzkoušeli němečtí kolegové a došli k vlastně překvapivému závěru.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Němci vyzkoušeli levné SUV VW chválené za spolehlivost jako ojetinu. Nezklamalo, pár složitých témat se ale přesto najde
včera | Petr Prokopec
Je to dnes druhé nejlevnější SUV v celé nabídce Volkswagenu, které se ve statistikách spolehlivosti řadí k těžkému nadprůměru. Jak si reálně vede po 3 letech provozu a 115 tisících km, vyzkoušeli němečtí kolegové a došli k vlastně překvapivému závěru.
Není tomu dlouho, co německý Auto Bild poklepal na zoubek ojetému Volkswagenu T-Cross. Tímto autem se nicméně zabýval jen teoreticky, a to hlavně na základě výsledků německých technických kontrol. Kolegové si ale zjevně řekli, že na heslu „důvěřuj, ale prověřuj“ něco je. Proto sáhli po tři roky starém exempláři se 115 844 kilometry na kontě, který otestovali fyzicky. A hned na úvod je zarazila poněkud vyšší cena, však T-Cross je jako nový vůz levný, tedy alespoň na poměry toho, co VW nabízí.
Jenže s věkem zjevně roste na ceně právě kvůli své odolnosti. Na tak moc ojetý vůz totiž 16 980 Eur neboli takřka 414 tisíc korun rozhodně není málo. A to i optikou toho, že testované SUV vyšlo na 28 750 Eur, tedy na 700 tisíc korun. Je to příliš malý pokles hodnoty za takový nájezd a čas, navíc v útrobách vůz nemá nic mimořádného, co by se dnes už nedalo koupit nové.
Vůz se totiž dočkal kombinace litrového přeplňovaného tříválce a sedmistupňového automatu DSG. Se 110 koňmi se na stovku dostane za 11,3 sekundy a nejvyšší rychlost činí 189 km/h, o „trhače asfaltu“ tedy opravdu nejde. Na druhou stranu je však toto pohonné ústrojí poměrné úsporné, v reálu si řekne o 6,6 litru benzinu na 100 kilometrů. Při 40litrové nádrži tak lze počítat s dojezdem přes 600 km, což sice není dechberoucí hodnota, ovšem na rozdíl od dobíjení elektromobilů vám tankování nadále zabere jen pár minut včetně placení.
Kolegové nicméně upozorňují hlavně na převodovku DSG, která je typickým problémem koncernových aut a především při rozjezdu se projevuje trhavým řazením. A jakmile má vůz slabší baterii, může začít haprovat také systém start-stop. Oni sami by proto spíše sáhli po kousku osazeném přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi, která je sice taktéž spojena pouze s DSG, ovšem alespoň vám při řízení vykouzlí širší úsměv na tváři. Její reálná spotřeba je přitom jen o chlup vyšší než u tříválce.
Nač dále poukazují, je absence pohonu všech kol v nabídce. To sice někoho může odradit, na druhou stranu však díky tomu jen málokterý T-Cross byl v terénu, jakkoli se může chlubit světlou výškou 19 centimetrů. Auto navíc netrápí koroze, ostatně záruka na prorezavění je 12letá. Čemu je ovšem třeba věnovat vyšší pozornost, to jsou čepy řízení, které při vyšším nájezdu již mohou být opotřebované. Originální díly přitom autorizované servisy VW nedávají lacino, levná není ani práce techniků.
Není tedy od věci najít si spřízněný neoficiální servis, zvlášť pokud kupujete auto, které už nemá tovární garanci - koneckonců standardní záruka je pouze dvouletá. V té chvíli ostatně můžete technikovi přikázat, aby sáhnul po neoriginálních brzdách, neboť standardně dodávané kotouče jsou obecně největší slabinou T-Crossu. Když nicméně kolegové měli vůz jako nový v dlouhodobém testu, po 100 tisících kilometrech jej ohodnotili známkou 1, načež zjevně vždy záleží na konkrétním kusu a zacházení s ním.
S čím též musíte počítat, je u základních úrovní výbavy poměrně strohý standard. Jakmile tedy chcete vyšší komfort, musíte již sáhnout hlouběji do peněženky, což ostatně testovaný vůz jen potvrdil. Většina nabízených exemplářů je přitom osazena benzinovým ústrojím, pro „běžce na dlouhé trati“ je ale daleko větším ideálem dieselové provedení. To je však v bazarech spíše ojedinělé, navíc u něj lze počítat jen s 95 koňmi, pročež je dynamicky nejpomalejší z celé nabídky.
VW T-Cross je jako nový relativně levný, ojetý ale (zvlášť při své délce jen 4,1 metru) není nabízen zrovna levně. To do značné míry kompenzuje svou kvalitou a spolehlivostí. Foto: Volkswagen
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
včera
- Ford Mustang s továrním kompresorem se postavil vrcholné Tesle Model 3 ve sprintu s jednou zatáčkou, favorit dostal na zadek
24.12.2025
- Tvůrce Call of Duty zemřel při ošklivé nehodě se svým Ferrari, kolemjdoucí vše natočili na video
24.12.2025
Nové na MotoForum.cz
- Irské mistrovství v silničních závodech náznak zlepšení včera 10:00
- Brabus 1400 R Signature Edition: vévoda z karbonu včera 08:00
- Krádež dílů Ducati MotoGP a WorldSBK: zatčen bývalý zaměstnanec 25.12.2025
- Test Honda GL1800 Gold Wing Tour: dárek k padesátinám 24.12.2025
- Návrat po 78 dnech 23.12.2025
Nejnovější články
- Max Verstappen nakonec skutečně bude jezdit za Mercedes, o Vánocích to neoznámili náhodou
před 2 hodinami
- Řidič Ferrari ještě s motorem V12 bez turba se v běžném provozu rozjel na 326 km/h, je to let za zvuku jako ze starých F1
včera
- Němci vyzkoušeli levné SUV VW chválené za spolehlivost jako ojetinu. Nezklamalo, pár složitých témat se ale přesto najde
včera
- Nizozemci až po letech vnucování elektrických autobusů pochopili jejich reálné dopady na okolí
včera
- Škodu Octavia I jde i dnes koupit nejetou po 1. majiteli. A krásnou. V této verzi jde o nezničitelné auto za pakatel
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva