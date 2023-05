Nejlevnější moderní SUV Fordu je jedním z největších držáků, Němci ho vyzkoušeli jako ojeté před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto bylo levné už jako nové a ještě levnější dnes jako ojeté. Koupě exemplářů z let 2019 až 2021 je přitom sázkou skoro na jistotu, jak ukázal i test jednoho z EcoSportů ze strany německých kolegů.

Za první letošní kvartál Ford v Evropě prodal jen 99 337 nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o 1,8procentní propad, což na první pohled nevypadá nijak dramaticky. Stačí se nicméně vrátit o pár let zpátky a uvidíte, o jakou tragédii se jedná. Třeba jen v březnu 2018, tedy za jediný měsíc roku, měla značka na starém kontinentu na kontě 132 765 nově prodaných aut. Dnes Ford tuto bilanci nevyrovná ani za celý kvartál.

A to je třeba dodat, že automobilka měla už před oněmi 5 lety nakročeno spíše ke dnu než ke hvězdám. O rok dříve totiž za stejný měsíc prodala 156 040 nových aut. Stála za tím její tehdejší strategie, manažeři se totiž rozhodli potlačovat základní úrovně výbav a místo nich zákazníkům cpali před nos novou luxusní úroveň Vignale. Jenže rohlíkem se nechal opít jen málokdo. Bylo to jen logické, neboť Ford je do jisté míry ekvivalentem džínů. Ty sice můžete prezentovat jako nóbl oblečení, do opery vás s nimi ale ani tak nepustí.

Člověk by čekal, že se modrý ovál chytne za nos a z vlastních chyb se poučí. Realitou je ale pravý opak, po fiasku s drahými modely se totiž Ford rozhodl, že zkusí zákazníkům nabídnout vozy ještě dražší, navíc o poznání méně využitelné. Budoucností značky nejen v Evropě má být totiž elektromobilita. Jak něco takového může dopadnout, je otázkou. Od nových vozů se tedy přesuneme k těm ojetým, ovšem i mezi nimi je je patrný pád značky, který posílá ceny některých modelů dolů, i když si to ničím nevysloužily. A EcoSport patří mezi ně.

Tomuto čtyřmetrovému SUV jsme se obecně věnovali na sklonku loňského léta, kdy bylo zmíněno, že ceny exemplářů z roku 2019 startují okolo 270 tisíc korun. To ale již není pravda, aktuálně vám stačí i méně než 200 000 Kč. I za takovou cenu lze sáhnout po vozech s méně než sto tisíci najetými kilometry a alespoň 125 koňmi pod kapotou. EcoSport se tak náhle začíná jevit jako bezkonkurenční nabídka. Zvláště když s vozem je spojována nemalá spolehlivost - mezi čtyř- až pětiletými Fordy je to dle dat TÜV druhý nejspolehlivější model vůbec.

SUV původně představené již v roce 2012 prošlo před šesti lety faceliftem. Ten sice odstranil řadu neduhů, zároveň ale přišly i nové. Auta vyrobená v roce 2018 totiž trpěla na skřípějící či zablokované brzdy, stejně jako na zámky dveří, které za deště nešlo zavřít. Stížností od zákazníků pak sice nebylo mnoho, odstranění daných potíží ale bylo finančně náročné. Jakkoli pak sice Ford přistoupil k nápravě, bylo již pozdě. I proto, že dorazila nová Puma cílící na tutéž klientelu.

Dnes tedy EcoSport představuje snadnou cestu ke kvalitní ojetině. Jakmile totiž vyberete kousek z posledních tří let výroby, která skončila rokem 2021, v podstatě se můžete obávat pouze šrámů po předchozích majitelích. Jak ovšem dodávají kolegové z Německa, kteří jeden z ojetých EcoSportů vyzkoušeli, navzdory tvaru karoserie nelze vůz považovat za skutečný off-road. Jeho světlá výška 16 cm si nezadá s osobními auty, brodivost pak činí pouhých 55 cm a hlavně přední nájezdový úhel 21 stupňů je nedostačující.

EcoSport navíc pobere jen 381 kg do zavazadelníku a zvládne maximálně 900 kil vážící přívěs. Také těmto omezením ale nakonec odpovídají současné ceny. Kolegy testovaný kousek s 85 320 najetými kilometry a bohatou výbavou je totiž k mání za 14 480 Eur (cca 341 tisíc Kč). Na první registraci přitom došlo v únoru 2020, tedy před pouhými třemi lety. Už tehdy malé SUV stálo skoro dvojnásobek. Je nicméně docela dobře možné, že pokud si dupnete, dostanete se s cenou blíže 300tisícové hranici. Doby, kdy EcoSport stál v bazarech v průměru jen 44 dní, jsou už dávno pryč.

EcoSport sice působí jako pravověrné SUV, reálně toho v terénu ale zase tolik nesvede. Ceny vozu jsou ovšem lákavé a zvolíte-li kousek z let 2019, 2020 či 2021, nemusíte se obávat nespolehlivosti, auto je jedním z největších držáků mezi moderními Fordy. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

