Němci vyzkoušeli nejlevnější velký kombík jako ojetinu, lákavé nabídce radí se vyhnout

Na trhu mladších ojetin jiný tak velký a levný kombík nenajdete. Už kvůli tomu jde o lákavou nabídku, podle Auto Bildu ale nedává smysl nechat se ojetou Dacií Logan MCV svést.

Koupě jakéhokoliv ojetého vozu sebou nese jistá rizika, a to i v momentě, kdy vám prodávající nic podstatného nezamlčí. Ani on nemusí vědět o veškerých problémech, které jsou teprve na spadnutí a se kterými se budete muset potýkat až vy. Některé se navíc mohou projevit až pár měsíců po koupi, kdy je původní majitel již definitivně z obliga. Vás ovšem v tu chvíli bude čekat oprava, jejíž výše snadno může převýšit i hodnotu samotného vozu. Nebojte se tedy propátrat každý detail, zvláště pokud pasete po ojeté Dacii Logan MCV.

To radí německý Auto Bild po testu rumunského kombíku z druhé ruky. Stojí za tím už fakt, že vůz z roku 2014 se 105 500 km na tachometru osazený 1,2litrovým benzinovým čtyřválcem o výkonu 75 koní a točivém momentu 107 Nm je sice absolutně levný, relativně je ale nebetyčně drahý. Taková auta dnes v použitelném stavu startují s cenou okolo 3 800 Eur, tedy asi 100 tisíc Kč. Na něco málo přes šest let starý velký kombík to není moc, jenže je to také skoro polovina původní ceny, což pro změnu na tak staré ojeté auto s více jak 100 tisíci km hodně je. Ale tak to zkrátka u Dacií chodí - dobře pro první majitele, hůře pro ty druhé a další.

Takto draze se prodávají i nepříliš vybavené vozy, které kupříkladu nemají ani klimatizaci. Ta je v dnešní době skoro nezbytností, jinak jednoduše riskujete, že z rumunského kombíku budete každé léto vystupovat s „koláči” pod rameny. Potit se ale ve výsledku budete i před jízdou, a to kvůli obavám, zda vůbec nastartujete, či zda následně dorazíte do cíle. Němci totiž naznačují, že koupě Dacie Logan MCV je rozumnou záležitostí jen v případě, kdy jste první majitel. A jako takový ji navíc musíte prodat včas, tedy před prvními většími opravami či před koncem záruky.

Pohled na komponenty, které testovaný kousek potřeboval, tento pohled jen stvrzuje. Logan MCV totiž musí dostat nový alternátor, startér, vodní pumpu, rozvodový řemen, zadní tlumiče, levý přední blatník a brzdové kotouče a destičky. Suma sumárum to dělá 3 328 Eur (přes 87 tisíc Kč) a s pořizovací cenou jsme tak rázem blízko sumy, za níž rumunský kombík šlo koupit jako zcela nový i se zárukou. Stále ovšem musíte počítat s všudypřítomnou a prakticky neřešitelnou korozí či koberečky, které prý po 10 tisících kilometrech vypadají jak v Mercedesu po půl milionu.

Abychom nebyli jen negativní, můžeme zmínit, že rumunské kombi je chváleno zejména za svůj zavazadlový prostor, který je skutečně obří. Praktičnost mimo to navyšuje i nízko posunutá nákladová hrana. Pokud ale chcete tyto benefity užívat dlouhodobě, musíte u každé ojetiny ihned vyrukovat s antikorozní úpravou. A bez šroubováku, kombinaček, kladiva a krabice šroubků, matiček a žárovek byste taktéž neměli vyrážet na cestu, stejně jako tomu kdysi bylo v případě Škod 105/120/125 atd.

Koupi ojeté Dacie Logan MCV, a vlastně jakéhokoliv vozu rumunské značky, tedy opravdu nelze s klidným svědomím doporučit, podle Němců nedává smysl. Pokud vás Logan kombi zaujal, lepší bude dát přednost zcela novému vozu, za nějž ve výsledku budete platit podobné peníze, ovšem pouze v jednom případě u toho bude jízda bez starostí a nevyzpytatelných nákladů. V takovém případě ale budete muset jednat rychle - výroba Loganu MCV nedávno skočila bez nástupce a nabídka skladových vozů už se bude jen tenčit.

Jako nová dávala Dacia Logan MCV smysl, jako ojetá ho podle Němců nedává. Její horší kvalita sebou totiž nese častou nutnost drahých oprav, která není vyvážena poklesem ceny ojetých exemplářů. Ilustrační foto: Dacia

