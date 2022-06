Němci vyzkoušeli největší moderní propadák Fordu jako ojetinu. Nízká cena hojí mnohé, ale ne vše před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Tohle auto jako nové na trhu totálně propadlo a přinejmenším na dlouho v Evropě zabilo jméno po dekády velmi úspěšného modelu. I díky tomu stojí jako ojetina relativně málo, a tak je zajímavější, k magnetu bazarů má ale i tak daleko.

Čtvrtá a ještě před pár měsíci stále prodávaná generace Fordu Mondeo poprvé debutovala pod názvem Fusion již na autosalonu v Detroitu v roce 2012. Do Evropy se ale dostala až o dvě léta později, za což si modrý ovál vysloužil kritiku. A jelikož automobilka publikum neúměrně dlouho napínala, vzbudila v něm nemalá očekávání, kterému liftback, sedan a kombík nikdy nezvládly dostát. Kromě toho se změnila situace na trhu, kdy lze v třídě Mondea výrazně uspět jen s opravdu povedeným autem. Tím někdejší americký bestseller ve své čtvrté iteraci jednoznačně nikdy nebyl.

Z výsluní tak zamířil hodně rychle dolů. Ford sice po léta doufal, že svůj někdejší hit v Evropě znovu vrátí do hledáčku zákazníků pomocí faceliftu, pohled na registrace ale svědčí o tom, že se toho nikdy nedočkal. V roce 2017 aspoň ještě dokázal jednou překonat metu 6 tisíc prodaných aut za měsíc, v roce 2018 už šel jen jednou nad 5 tisíc. A poslední roky to byl totální propadák, však předloni s bídou překročil 20 tisíc prodaných aut za celý rok. Loni oslovil už jen 13 481 lidí, to je neuvěřitelně málo - ještě v roce 2008 zvládal modrý ovál oslovit tolik lidí za jediný měsíc a na konci 90. let prodával přes 320 tisíc Mondeí ročně.

Do showroomů se zkrátka nehnali ani věrní zákazníci tohoto modelu, natož pak kdokoli jiný. Nejsme tedy překvapeni, že si Mondeo čtvrté generace nedávají na vrchol svého seznamu lidé, kteří zvažují koupi ojetiny, čemuž odpovídají i jejich ceny. Všechny tři karosářské verze jsou totiž kvůli problematickému renomé k mání dosti levně a při cenách pod 200 tisíc Kč působí nabídka Fordu o poznání atraktivněji. Však je to velké auto za docela malé peníze.

Má ale smysl se o něj skutečně zajímat? Jeho pověst je mizerná, ale počáteční recenze mohlo kalit hlavně ono dlouhé čekání, stejně jako skutečnost, že novinka zamířila trochu jiným směrem než předchůdce. Navíc šlo v Evropě o novinku, která mohla trpět chybami, které se postupem času mohlo podařit vychytat. Tyto nejasnosti se rozhodli vyřešit kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali ojeté kombi 2,0 TDCi z roku 2017.

Vůz od té doby najel 158 821 kilometrů, a je tedy stále před výměnou řemene, která má proběhnout každých 200 tisíc km. Tento servisní zásah vychází asi na 30 tisíc Kč a je třeba s ním kalkuloval, když ojeté Mondeo vybíráte - i pokud nepůjdete po nejlevnějších kusech, snadno se bude jednat o výdaj odpovídající 10 % ceny vozu, to je opravdu hodně.

Němci sáhli po modernější, ne až tak jeté a bohatě vybavené verzi, přesto cena testovaného Mondea jinak zůstávala nízko - 15 680 Eur znamená asi 385 tisíc Kč. To je asi třetina původní ceny a na trhu nebude lehké najít tak velký dieselový kombík a výbavou „vše potřebné a ještě víc” za takovou sumu, hovoříme-li o 5 let starých autech s jasnou historií.

Jak Němci říkají, Mondeo dokáže zaujmout i jízdní dynamikou, neboť diesel se 180 koňmi stačí na stovku za 9,1 sekundy a maximálku 215 km/h. Motor i dvouspojkový automat navíc fungovaly bez problémů i u vozu, který už skoro čtyřikrát obkroužil Zemi okolo rovníku. Spotřeba 6,8 litru nafty v testu je příjemný údaj, skoro 63litrová nádrž je pak sympatickým závanem starých časů - uvažovat o 1000kilometrovém dojezdu na jedno natankování není s lehčí nohou nic troufalého.

Interiér ale u Mondea mnoho nevydrží a krom relativně drahých investic do pravidelné údržby je třeba počítat i s nečekanými výdaji, které u Mondea za podobné peníze statisticky nejsou výjimkou. Ceny ne zcela neprůstřelných dílů jako alternátoru, vodní pumpy nebo tlumiče výfuku se pohybují vždy v řádu desítek tisíc korun, což vzhledem k ceně auta není málo, ať se na to podíváme jakkoli.

Že Mondeo není „milionová ojetina jen za 300 tisíc”, naznačuje i jeden z prodejců DAT Autohus (sic) ve městě Bockel, který vůz k testu poskytl. Ten říká, že s ohledem na možné reklamace firma vůbec neprodává ojetá Mondea koncovým zákazníkům, ale jen velkoobchodně jiným autobazarům. Navzdory těmto obavám ale Auto Bild dává ojetému Mondeu palec nahoru, protože bezprostředně znamená velmi dobrý poměr výkonu a ceny, zvlášť dnes. Pozor je třeba si dát jen na slabší verze a prohlédnout spodek kvůli možné korozi, která bude zřejmě čtyřkové Mondeo trápit do budoucna jen víc.

Ceny ojetého Fordu Mondeo poslední generace se dostaly i pod 200 tisíc korun. Vypadá tak jako atraktivnější nabídka a Němci říkají, že jde o dobrou koupi, ne však bez výhrad. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.