Němci vyzkoušeli někdejší milionovou pýchu Mercedesu jako ojetinu za 100 tisíc a ptají se: Je to auto pro borce, nebo jde o vrak?
Petr ProkopecNeříkejte, že vás nikdy ani nenapadlo v bazaru sáhnout po některém z pořád zachovalých kusů luxusních německých limuzín, které stávaly miliony a najednou jsou k mání za nízké statisíce. Pokud tohle pokušení nemůžete vyhnat z hlavy, Němci jedno takové auto zkusili.
V roce 2005 přivezl Mercedes-Benz na tehdejší autosalon ve Frankfurtu zcela novou třídu S generace W221. Překvapivě však nepřišel dlouho trvající potlesk, nýbrž jen takové vlažné plácání rukou. Důvodem byl vzhled vozu, především pak vypouklé zadní blatníky, které působily poněkud barokně. A i když v někom vytvářely dojem sportovnosti, jak automobilka zamýšlela, tradiční klientela se začala obávat, že třícípá hvězda se přesouvá směrem k BMW řady 7, které rovněž kladlo důraz spíše na dynamiku než luxus a komfort.
Vzápětí se však ukázalo, že jakkoliv nová třída S působí mnohem dramatičtěji, ze svých starých schopností o nic nepřišla. Zvětšení veškerých proporcí vedlo k navýšení místa uvnitř, Mercedes navíc vsadil na daleko kvalitnější materiály. A přihodil také na technologiích, mezi které se řadil třeba přednárazový bezpečnostní systém nebo noční vidění. K tomu všemu nebyl problém sáhnout po dvanáctiválcových motorech, které u verzí AMG produkovaly až 630 koní.
Z generace W221 se tedy vyklubal hit, který svého předchůdce snadno deklasoval i po prodejní stránce. To je nakonec jeden z důvodů, proč tuto třídu S můžete v bazarech koupit za opravdu směšné peníze, na nejvíc olítané exempláře nepotřebujete ani 100 tisíc korun. Je sice pravdou, že v té chvíli již musíte počítat s nájezdem přes 200 tisíc kilometrů, tak je tomu však i u mnoha jiných ojetin - snad žádná jiná však neztrácí hodnotu tak jako třícípá hvězda.
Kolegové z německého Auto Bild vyzkoušeli osmiválcové provedení S500 a mají pro to nepřekvapivé vysvětlení. Důvodem nízkých cen ojetin jsou drahé opravy, ke kterým navíc dochází stále častěji, neboť nejstarší a tedy povětšinou ty nejlevnější exempláře již slaví 20leté výročí existence. To znamená, že u nich s největší pravděpodobností budete řešit vadné kontrolní jednotky, senzory či jiná závažná selhání podvozku. Stejně jako vadné tlumiče či vzduchové měchy.
Na hranách dveří a kapoty či na brzdových hadičkách se již může začít objevovat oxidace, zatímco motorový prostor může být znečištěný unikajícím olejem. Pokud cokoli z toho budete řešit v autorizovaném servisu, pak účet za opravy může být snadno i několikrát vyšší než pořízení auta samotného. Kolegové proto doporučují, aby se zájemci po náhradních dílech porozhlédli po vrakovištích a našli si nezávislého specialistu na vozy Mercedesu.
Suma sumárum zde tedy platí přesně to, co u každé luxusní ojetiny. Její koupě může být levná, údržba vás však může svléknout z kalhot. Podobně jako provoz, neboť pouze na dálnicích při relativně umírněném tempu okolo 130 km/h lze počítat se spotřebou leda lehce pod 10 litrů. Ve městech či na okreskách je ale pětimetrový luxusní křižník mnohem žíznivější. A pokud nahradíte benzinový motor dieselovým, budete pro změnu často řešit potíže s filtrem pevných částic.
Zatímco tak obecně platí, že při koupi ojetiny je třeba rozpočet rozdělit na tři třetiny, kdy dvě dáte za pořízení a jednu si ponecháte na opravy, u Mercedesu třídy S je tomu naopak - třetinu vyhraďte na koupi, dvě zbývající pak v průběhu pár let necháte v servisech. Nutno však dodat, že pokud vůz bude fungovat, užijete si každý kilometr, neboť máloco dokáže nabídnout takovou úroveň komfortu, luxusu, bezpečnosti i dynamiky. Za borce už s tímto autem nebudete, ale vrak navzdory až podezřele nízkým cenám obvykle také nekoupíte - částky potřebné k pořízení jsou dány skutečně hlavně až panickou hrůzou většiny trhu z vlastní představy o náročnosti provozování takového auta s dekádami na krku, ne nutně onou náročností jako takovou.
Třída S generace W221 je jako ojetina k mání neskutečně levně. A má to své opodstatnění, realita jejího provozu ale nemusí být až taková osina, jak se z může nabušení auta svého času špičkovou technikou od podlahy až po střechu zdát. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Auto Bild
