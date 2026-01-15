Němci vyzkoušeli ojetou Škodu Enyaq, jejich závěry pomáhají pochopit enormní propad hodnoty
Němci vyzkoušeli ojetou Škodu Enyaq, jejich závěry pomáhají pochopit enormní propad hodnoty
včera | Petr Prokopec
Ceny klidně jen tři až čtyři roky starých Enyaqů s nájezdem mezi 100 a 150 tisíci km dnes začínají okolo 380 tisíc Kč, což je brutální bilance na auto, které jako nové nešlo koupit za méně než 1,1 milionu Kč. Krom obvyklých důvodů má tento stav i své specifické příčiny.
Od premiéry Škody Enyaq uplynulo už víc než pět let. Znamená to tedy, že české elektrické SUV dávno dávno není problém sehnat v bazarech. Kolegové z Auto Bildu tak přistoupili k testu jednoho z dostupných exemplářů a proklepli ojetinu z roku 2022. Nebyla zrovna moc použitá, takže měla najeto jen necelých 55 tisíc kilometrů. I to ale stačilo na krutý pokles hodnoty. To z auta činí zdánlivě zajímavou koupi, ale je jí ojetý Enyaq skutečně? Právě na to se dnes podíváme.
Už úvodní informace připomene jeden z velkých problémů elektrického pohonu, a to relativně rychlý vývoj, kterým tato auta v posledních letech prochází. Není bůhvíjak překotný, i tak ale stačí k tomu, aby před čtyřmi roky pouze nekonkurenceschopné zboží bylo dnešní optikou zcela marné. Kolegové totiž měli k dispozici základní provedení iV 50, které se dočkalo pouhých 148 koní výkonu. Ani v případě dynamiky tak nejde o zajímavý vůz - na stovku se dostane až za 11,3 sekundy, maximálka omezená na 160 km/h je docela směšná.
4,7metrové SUV schopné pobrat 1 710 litrů nákladu by potřebovalo úplně jiný pohon, takhle jej dynamicky převálcuje i dvacet let stará Fabia, kterou pořídíte za pár desítek tisíc korun. Kolegy zkoušený elektromobil byl ale relativně levný též - 19 580 Eur, což je dle aktuálního kurzu nějakých 470 tisíc korun, reflektuje hlavně enormní pokles hodnoty, před kterým jsme varovali už několikrát.
Problém je to pochopitelně hlavně pro původního majitele, který musel zaplatit víc než dvojnásobek a daleko s autem opravdu nedojel. Nakonec ani není divu, neboť základní Enyaq totiž kromě oněch 148 koní disponuje také bateriemi o kapacitě 52 kWh, což je ekvivalent 13litrové nádrže na naftu, které lze nabíjet při maximálním výkonu jen 50 kW. Něco takového byly hodnoty k smíchu už v době, kdy měl Enyaq premiéru. O pět let později nad nimi můžeme jen plakat.
Kolegové navíc dodávají, že právě s dobíjením má české elektrické SUV občasné problémy, neboť je jednoduše nevyzpytatelné. Automobilka si toho evidentně je vědoma, proto od debutu vozu posílá do světa jednu online modernizaci za sebou. V případě zájmu se tedy ujistěte, že vyhlédnutý kousek má tovární aktualizace za sebou, jinak se klidně už první dobíjení může stát noční můrou.
Se samotnými bateriemi zatím mnoho problémů není, na to je auto moc mladé, až ale přijde jejich čas, je třeba se připravit na extrémní ceny náhrad, což je pochopitelně další faktor, který tlačí ceny dolů. S defekty či poklesem kapacity je nutné počítat i dnes, ovšem jen ve velmi ojedinělých případech. Automobilka u každého paketu bez ohledu na jeho velikost počítá s osmiletou zárukou, ta je ale zároveň podmíněna nájezdem 160 tisíc kilometrů. Proto jsou také vozy s nájezdy okolo 150 tisíc km ještě o hodně levnější, i když může jít i o modely disponující větším paketem se 77 kWh.
Totéž, co platí o dobíjení, platí o elektronice jako taková. Multimédia tedy mohou haprovat, ostatně Škoda je rovněž řešila s pomocí mnohé online modernizace. Kde je vám však internet k ničemu, to je podvozek. I základní Enyaq totiž váží 1 937 kg, pobrat pak navíc dokáže další skoro půltunu. Zavěšení je tedy třeba měnit častěji než u spalovacích aut, což ostatně platí rovněž o pneumatikách. V případě brzd pak závisí hlavně na jízdním stylu původního majitele.
Pokud jste tedy uvažovali o voze, jehož reálný dojezd v žádné z verzí nepřesahuje 400 kilometrů, víte, nač si dát pozor. Těšit se na druhou stranu můžete na solidní akustický komfort, i když třeba standardně dodávaná velká kola přenášejí k vašemu pozadí mnohé větší nerovnosti více, než by bylo zdrávo. Většina lidí pak při koupi sáhla po vyšších úrovních výbavy, načež vás její nedostatek trápit nebude. Zvláště když ani ten nejrozsáhlejší výčet nedrží zůstatkovou hodnotu vysoko. Neutěšujte se ale tím, že když už vůz ztratil 60 nebo 70 procent původní, bude dál provozně levný - ceny budou dál rychle klesat, jakkoli takovou ránu jako první vlastník už z podstaty neschytáte.
Enyaq je na trhu již pět let, v bazarech je tak dávno. Nízké ceny jsou relativně lákavé, je ale třeba si uvědomit, co za ně skutečně kupujete. Foto: Škoda Auto
Zdroj: Auto Bild
