Němci vyzkoušeli ojetou Škodu Kodiaq se 176 tisíci km a zjišťovali, proč stojí víc než sesterský VW. Je prostě lepší

Auto s takovým nájezdem bude mnohým připadat jako zralé na odpis, v případě Kodiaqu se ale pořád můžeme bavit o voze za skoro 600 tisíc Kč. To je síla. Co za tím vězí? Auto není jen odvarem z VW, právě naopak.

Doba, kdy se zejména na západ od českých hranic lidé vozům značky Škoda smáli, je dávno pryč. V nemalé míře za tím stojí převzetí mladoboleslavské automobilky německým Volkswagenem, který nejprve zlepšil kvalitu a pak někdejšímu AZNP dokořán otevřel své sklady. V obou ohledech Němci byli velmi vstřícní a můžeme se jen ptát, zda jsou za to ve výsledku rádi, nebo litují toho, že se to trochu obrátilo proti nim. Škoda je dnes ziskovější firmou, i když své vozy prodává pořád levněji. A spojována je také s vyšší zůstatkovou hodnotou.

I německá média tak už mluví o tom, že třeba ojetá Škoda Kodiaq je lepší volbou než VW Tiguan, tedy její příbuzný z Wolfsburgu. České SUV lze přitom pořídit i za méně než 300 tisíc korun, což je na auto, jehož první kusy se k zákazníkům dostaly v únoru 2018, zajímavé. Je ale třeba dodat, že vliv na tuto láci mají hned dva faktory. V prvé řadě jde o nájezd, který zpravidla převyšuje 200 000 km a může se vyšplhat až nad půl milionu kilometrů. Druhým je pak skutečnost, že jde o britské vozy, tedy ty s volantem na špatné straně.

Pokud chcete levostranný Kodiaq s méně než 100 tisíci km na tachometru, musíte už sáhnout do kapsy docela hluboko - bez 400 tisíc korun stále nemáte šanci. V té chvíli lze navíc pod kapotou očekávat přeplňovanou benzinovou jedna-čtyřku se 125 koňmi. Jakmile ovšem své hledání ještě upravíte a do rovnice začleníte dvoulitrový turbodiesel naladěný na 150 koní, jste rázem na půl milionu korun. Srovnatelný Tiguan je přitom v takové chvíli o zhruba 100 000 Kč levnější.

Zmíněné vysoké nájezdy lze ale - obecně vzato - vnímat i jako klad, dokládají totiž značnou spolehlivost, s níž je české SUV spojováno. Ve statistikách TÜV je Kodiaq jedním z vůbec nejspolehlivějších aut právě vzhledem k nájezdu a na tomto poli je jasně nejlepší Škodou. Pochopitelně to ale neznamená, že by byl zcela bezporuchový. Mimo jiné došlo již na 8 svolávacích akcí, během nichž se řešila nesprávně přišroubovaná zadní sedadla, praskající rám toho řidičova či potíže s nastartováním kvůli softwarové chybě způsobující nedostatek točivého momentu. Zamykat se ale začalo i řízení, stejně jako docházelo na uvolnění brzdového pedálu.

Co se problémů týče, s ohledem na velikost a především hmotnost nepřekvapí, že rychleji odchází brzdy a řešit musíte rovněž opotřebení podvozku, zvláště pak zavěšení či ložisek. Dieselové verze jsou obecně spolehlivější, stejně jako úspornější, nicméně i tak je třeba u nich zkontrolovat vstřiky a turbodmychadla. S benzinovými jednotkami je naopak spojena vyšší konzumace oleje a problematičtější rozvody. Oba typy motorů pak lépe fungují v kombinaci s manuálem, DSG často hapruje.

Ještě než přistoupíte k podpisu smlouvy, trvejte na testovací jízdě, a to i u kousku, jehož stav je příkladný. Odhlučnění kabiny není zas až tak extra, výhled z ní pak spadá spíše do podprůměru. Na obojí se tedy zaměřte, jinak můžete následně splakat nad výdělkem. Prakticky nutností u ojetin je pak kontrola litých kol a karoserie kvůli škrábancům, stejně jako případného znečištění plastů a čalounění uvnitř. Dochází na to přitom jak u aut, které sloužily rodinám, tak u těch z firemních parků.

Jak si ojetý Kodiaq vede v praxi, ověřili kolegové z Auto Bildu u kousku z roku 2019, se kterým jeho majitel zvládl najet úctyhodných 176 349 km. Kvitují prostor a dokonce i kvalitu zpracování, která je podle nich lepší u wolfsburské alternativy, jen obložení kufru má dost a odpadává, patrně s ním nebylo zacházeno v rukavičkách. Jinak se nájezd obešel bez drastických následků na interiéru, který u bohatě vybavené verze působí prý i po letech luxusně.

Zvolené auto bylo dodáno nejen ve vysoké výbavě, ale i v takřka optimální specifikaci s motorem 2,0 TDI a pohonem všech kol. 190koňová verze není nutností, ta 150koňová vám dá podobné množství muziky za méně peněz i méně spotřeby, může ale táhnout až 2,3tunový přívěs, což někteří ocení. Odpružení zůstává pohodlné, aerodynamický hluk s rostoucím věkem roste. Terénní schopnosti jsou omezené, snad jen verze Scout dokáže dát i v těchto podmínkách pár dobře mířených ran.

Motor spojený s automatem DSG trpí na trhavé řazení dvojspojkového ústrojí, tomu se skoro nedá vyhnout, zvlášť ne po takovém nájezdu. Samo o sobě to ale nemusí znamenat bezprostřední problém, jen takový, který se pozvolna blíží. Němci tak u auta za pořád vysokých 22 980 Eur (565 tisíc Kč) konstatují, že jde o stále všestranný a prostorný vůz s řadou dostupných motorů, který je ale poněkud hlučnější a viditelnost z něj není optimální. Pro rodinu to bude to pravé ořechové, faktem ale je, že atraktivní kombinace výbavy a technicky jsou pořád hodně drahé, možná až příliš. Dražší než VW Tiguan je ale Škoda Kodiaq prostě proto, že je i podle Němců lepším autem. To je co říci.

Kodiaq má na kontě vysokou spolehlivost, díky které zvládá dosahovat vysokých nájezdů. Je to také univerzální, prostorné, nezřídka dobře vybavené a technický solidní auto. To všechno je fajn, původní majitelé si ale za to všechno nechávají pochopitelně řádně zaplatit. Foto: Škoda Auto

