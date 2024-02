Němci vyzkoušeli ojetou španělskou náplast za neexistující Škodu Karoq RS. Je levná, za pár přišla až o dvě třetiny ceny před 5 hodinami | Petr Prokopec

Je to auto zdánlivě zaškrtávající všechna správná políčka a jako nové rozhodně nemá problém s odbytem. Jako ojeté ale zákazníky až tak netáhne, což má jeden velmi pozitivní dopad pro případné kupce - Cupra Ateca je s ohledem na své možnosti až pozoruhodně levná.

S prémiovým segmentem jsou odjakživa spojené vyšší marže. Nelze se tedy divit touze mainstreamových výrobců proniknout i do této části trhu. Povětšinou však jejich ambice nebyly odměněny úspěchem, ostatně na nepříliš pozitivní zkušenosti se můžete zeptat u Fordu či třeba u Citroënu. Jakmile ale začnete bušit na dveře Seatu, dočkáte se odlišných slov. Divize Cupra, která se před šesti lety osamostatnila, totiž pomalu začíná válcovat i mateřskou značku - loni prodala 230 700 aut (+50,9 %), zatímco Seat skončil rok s 288 400 registracemi (+24 %).

Pokaždé, když vidím některý z modelů Cupry postávat na parkovišti, se úspěchu značky ani nedivím. Vozy této značky totiž dostaly dravý design, stejně jako řadu detailů, jenž značí příslušnost k oné prémii. Ceny až tak lákavé nejsou, ale zjevně neodrazují - taková Ateca je k mání od 1 499 900 Kč v základu, což je docela dost na auto, které u nás známe jako Škodu Karoq. Kdyby vznikl Karoq RS, bude vypadat nějak takto, jenže takový neexistuje. Škodovka tak dál nabízí maximálně 190 koní, zatímco v jádru stejný motor pod kapotou Cupry (2,0 TSI) jich produkuje 300.

Ateca je tak v podstatě hot hatchem na chůdách, jenž může navíc počítat s rozsáhlou standardní výbavou, do které mimo jiné patří 19palcová litá kola, dvouzónová automatická klimatizace či multimédia s 9,2palcovým displejem. Vše pak ještě pozdvihuje na vyšší úroveň praktičnost španělského SUV, kromě pěti lidí totiž sveze také 485 litrů zavazadel. Danou kapacitu pak lze sklopením zadní lavice navýšit na 1 579 litrů. To vůbec není špatné na vůz, který stovku pokoří za 4,9 sekundy a jehož nejvyšší rychlost činí 250 km/h.

Chápeme nicméně, že i oněch 1,5 milionu korun je pro většinu lidí příliš tučným soustem. Pokud však zamíří ze showroomů s novými vozy do autobazarů, mohou počítat s citelnou úsporou. Ojetá Cupra Ateca (často ještě jako Seat) totiž startuje na 500 až 600 tisících Kč podle aktuální nabídky, což je na maximálně pět let stará auta s nájezdy v řádu desítek tisíc km snad i láce - propad hodnoty je v tomto případě opravdu drastický, snadno víc než 60procentní. A jak už padlo, není ni vykoupen vysokými nájezdy, ani absolutně nejvíce ojetá Cupra v dnešní nenajela víc než 137 tisíc km. A to je spíš rarita.

Je čeho se obávat? Data spojená s verzí převlečenou za prémiový model aktuálně ještě nejsou k dispozici, výchozí Seat Ateca však několik vad na kontě má. Většina z nich se však váže k exemplářům vyrobeným v době, kdy se Cupra ještě neodtrhla. Obtěžovat by vás tedy mohl maximálně rám předních sedadel, který má sklony k prasknutí, stejně jako řídicí jednotka motoru, která se může přepínat do nouzového režimu. Tyto závady se přitom týkají produkce z roku 2019, ta novější je bez chronických poruch.

To ostatně potvrzují i kolegové z Auto Bildu, kteří vyzkoušeli čtyři roky staré provedení, jehož majitel najel pouze 45 179 kilometrů. Bohužel se však přitom nedržel dále od vpředu jedoucích aut, karoserie tak od odlétnuvším kamínků doznala několika výrazných šrámů. Ohoblované jsou pak i blatníky, což dokládá, že majitel se onen nemalý potenciál motoru nebál využít. Je tak otázkou, zda při riziku větších skrytých škod utrácet v tomto případě poměrně vysokých 33 930 Eur (cca 846 tisíc Kč). Pořád je to ale skoro polovina původní ceny po tak malém nájezdu.

Pokud rozpočet máte opravdu napjatý, zvažte rovněž, jestli oněch 300 koní vůbec uživíte. Nejen kolegové totiž poukazují na zhruba 10litrovou spotřebu, která je spojena i s poklidnou jízdou. Jakmile tedy budete plynový pedál drtit, můžete 55litrovou nádrž vyprázdnit i během 250 kilometrů. Zásluhu na tom má také vyšší hmotnost, tedy alespoň na svou dobu - s ostrým SUV je totiž spojeno 1 632 kg. To při délce 4 376 milimetrů není nic, čím by se sportovní značka mohla chlubit, třebaže dnes je to relativně lehký vůz.

Ateca disponující luxusním logem a 300 koňmi může být vaše již za přibližně 550 tisíc korun, propad hodnoty je tedy opravdu výrazný. Na nespolehlivost ale španělské SUV nedojíždí, jeho vysoký výkon a hmotnost nicméně vedou k vysoké spotřebě, i když vysoko s dynamikou jízdy nemíříte. Foto: Cupra

