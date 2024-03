Němci vyzkoušeli ojetý Mercedes C s 406 tisíci najetými km, stav auta po takovém zápřahu je dostal do kolen včera | Petr Prokopec

Kam nyní směřuje Mercedes, ponecháme raději bez komentáře, s třídou C generace W204 se ale pokoušel znovu dosáhnout pověsti výrobce téměř nezničitelných aut. O sedmnáct let později si můžeme říci, že uspěl.

Není tajemstvím, že na nové auto spousta lidí nedosáhne. Není se čemu divit, i na nejlevnější vůz na českém trhu, tedy malé 3 670 milimetrů dlouhé Hyundai i10, potřebujete minimálně 279 990 Kč. Žně tak nadále mají autobazary, přičemž ani jim se zdražování nevyhýbá. Průměrná cena ojetin se totiž loni navýšila na 304 700 Kč. To je o pětapadesát tisíc korun více, než je většina Čechů ochotna za jakékoli auto, natož pak to z druhé ruky, zaplatit. Dobrou zprávou je, že i za mnohem méně můžete dostat nemálo kvality.

Kolegové z Auto Bildu se totiž rozhodli dát šanci Mercedesu C Kombi generace W204. Ta jako sedan dorazila v roce 2007, zatímco praktičtější varianta (správně bychom ji měli označovat S204, W204 je jen sedan) si dala pár měsíců načas. Testovaný exemplář byl poprvé zaregistrován v únoru 2008, pochází tedy z úplného počátku výroby. Od té doby najel úctyhodných 405 869 kilometrů a stav vozu po takovém zápřahu dostal kolegy do kolen. Zvenčí jej prozrazuje pouze pár škrábanců, jinak ovšem třícípá hvězda působí stále velmi důstojným dojmem.

V případě podvozku je nájezd znát víc, známky koroze se objevují jak na zadní nápravě, tak na prazích. Jízda je nicméně i nadále komfortní. Během testu přitom na kolegy na palubní desce vyskočila hláška odkazující na vadný senzor ABS, náprava takového problému je ovšem levná. Turbodiesel OM 646 Evo je pak méně komplikovaný než pozdější jednotka OM 651, která je spojena s problematickými rozvody a piezoelektrickýmo vstřikovači.

Dle doložené servisní historie majitel do vozu neváhal investovat, i proto je v podstatě jediným problémem menší olejová skvrna v motorovém prostoru. Dá se pak předpokládat, že časem dojde na výměnu filtru pevných částic. Znovu ale nejde o nic zásadního, co by vás mohlo zruinovat. Platí to pak ve výsledku také o interiéru, kde jsou najeté kilometry patrné hlavně již na osahaném volantu. Řízení je ale i nadále precizní a sedadla komfortní.

Ač tedy kombík prošel náročnou službou, jeho stav jen dokládá, proč si Mercedes před dlouhými šestnácti lety účtoval 40 tisíc Eur, tedy dle aktuálního přepočtu něco málo přes milion korun. Ostatně v nabídce hlavně německých bazarů najdete i kousky, jenž mají najeto 600 tisíc kilometrů a víc. Také s nimi je přitom spojen 136koňový turbodiesel, což byla osvědčená zbraň většiny taxikářů. Za takto ojeté kusy přitom dáte pouze 60 000 Kč.

Kolegy testovaný exemplář byl o trochu dražší, ovšem ani 4 290 Eur (asi 108 tisíc Kč) není suma, na kterou by bylo třeba zdlouhavě šetřit. Platí to pak i ve chvíli, kdy požadujete maximální nájezd 100 tisíc kilometrů - na takové kusy vám stačí necelých 200 tisíc Kč. Místo 2,2litrového turbodieselu je u toho nicméně 1,8litrová benzinová jednotka přeplňovaná kompresorem, jenž výkon zvedá na 156 koní. Ani s tímto motorem nicméně nejsou problémy.

Lze tak pouze dodat, že největší slabinou generace W204 je sklon pálit žárovky, brzdové destičky a brzdové kotouče rychleji, než k tomu dochází u konkurence. Náhradní díly z druhovýroby jsou ovšem velmi levné, rozhodně se tedy vyplatí spřátelený servis či u takto starých aut klidně i amatérská dílna. Pokud tedy kdy bylo možné opravdu doporučit nějaký prémiový vůz, pak je to právě tento případ.

Kombi třídy C generace W204 je nejen velmi kvalitní, ale i praktické a úsporné. Se základním turbodieselem naladěným na 136 koní si v průměru řekne o 6,8 l/100 km, do zavazadelníku lze pak naložit 485 až 1 500 litrů. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

