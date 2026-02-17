Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou
Petr ProkopecSvé nejlepší časy má tohle auto za sebou, konkurence se ale v posledních letech také příliš nesnaží, a tak se i jako ojetina jeví pořád atraktivně. Ani po delším zápřahu řada 3 generace G20 neodhaluje slabin, obezřetnost je ovšem přesto na místě.
Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek
Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou
včera | Petr Prokopec
Své nejlepší časy má tohle auto za sebou, konkurence se ale v posledních letech také příliš nesnaží, a tak se i jako ojetina jeví pořád atraktivně. Ani po delším zápřahu řada 3 generace G20 neodhaluje slabin, obezřetnost je ovšem přesto na místě.
Pro spoustu lidí je BMW řady 3 snem, který si jednoho dne chtějí splnit. Protože sedan jako nový startuje na 1 163 500 korunách, navíc ve verzi, která mnoho touhy nevzbuzuje, dosáhnout na něj jen někteří. Zbytek publika si musí pár let počkat, než se první majitelé nabaží a přistoupí k prodeji. Očekávat přitom mohou o poznání nižší ceny, často i poloviční oproti těm, které kdysi inkasoval dealer. Na druhou stranu se ale také musí spokojit s tím, že jsou kupříkladu poškrábané vnitřní plasty a kapotu motoru „zdobí” poškození od odlétnuvších kamínků.
Kosmetické vady jsou ale vždy tím nejmenším, horší to bývá s těmi technickými, jejichž náprava nemusí být snadná ani levná, zvlášť pokud jde o prémiovou značku. O tom se ostatně nedávno přesvědčil jeden americký majitel devět let starého Volva S90, které koupil za necelých 165 tisíc korun. V servisu se ovšem dozvěděl, že uvedení techniky do korektního stavu vyjde na přibližně dvojnásobek. A i když v neautorizovaném by šlo o nižší sumu, nízká by nebyla nikdy a nikde.
Právě v drahých opravách se skrývá největší riziko koupě ojetých aut prémiových značek. A řada 3 pochopitelně nepředstavuje výjimku, ostatně třeba za startér dáte takřka 20 tisíc korun, což je navíc cena bez montáže. Když pak ťuknete přední blatník, rázem jste na víc než 30 tisících Kč. Nové přední brzdové kotouče a destičky pak sice vyjdou na polovinu, ovšem když si budete užívat výkonný motor a pohon zadních kol, budete je měnit dost často, stejně jako pneumatiky.
Musíte si rovněž uvědomit, že moderní auta jsou napěchována dotykovými displeji, na které se přesunulo pomalu veškeré ovládání. To ovšem znamená, že pokud vám displej „klekne“, nemáte jak se dostat k mnoha funkcím - nová obrazovka vás ale může vyjít na 90 tisíc korun. Abyste ji ale mohli využívat na maximum, musíte mít vždy aktualizovaný software. S tím aktuálně problém není, do budoucna ovšem hrozí, že si BMW za své služby vykonané pro starší produkci nechá řádně zaplatit.
Právě na příliš komplexní, a tedy poměrně zranitelnou elektroniku poukazují kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali provedení 318i Sport Line z roku 2022. To mělo najeto 115 903 kilometrů, pročež jeho cena po relativně krátké době klesla na polovinu, tedy na 22 970 Eur neboli asi 558 tisíc Kč. Za to dnes nekoupíte ani základní Škodu Octavia. A jakkoli 156 koní produkovaných dvoulitrovým čtyřválcem není mnoho, stovka za 8,4 sekundy a spotřeba 7,3 l/100 km nejsou špatné hodnoty.
Pohonné ústrojí ostatně kolegové chválí, stejně jako mají dobré předchozí zkušenosti také s dvoulitrovým turbodieselem či třílitrovým šestiválcem v modelu M3. Naznačují však, že v motorových prostorech může docházet na únik oleje. S čím je nicméně třeba počítat poměrně často, to jsou předčasně a nadprůměrně opotřebované komponenty zavěšení. Trojkové BMW totiž již není úplně muší váha, navíc svou koncepcí vyzývá k jízdě, kterou si užíváte.
Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, při které budete mít nastražené uši - pokud uvnitř bude leccos drnčet, je to známka velkého opotřebení podvozku, kdy náprava není levná ani v nejmenším. Požadovat byste měli i doložení servisní historie, zvláště u kousků s vyšším nájezdem, které nejspíše sloužily jako firemní vozy. Je sice pravdou, že v takové chvíli nemůžete pomýšlet na nejlevnější kousky na trhu, právě ty ale často představují finanční past.
Řada 3 je designově pořád „normální”, navíc je prostorná i zábavná na řízení. Jako ojetou ji navíc můžete pořídit poměrně levně, pozor však na drahý servis. Foto: BMW
Zdroj: Auto Bild
Bleskovky
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
před hodinou
- Zbytečného hybridu nové Lamborghini nezbavíte, částí výfukového systému ho ale zbavit jde. A zní bez nich skvěle
včera
- Královny garáží? Šéf Bugatti a Rimacu ukázal dva hypersporty s nájezdem přes 200 tisíc km, ježdění neříkají ne
16.2.2026
Nejčtenější články
- Ještě líp: Šéf auta roku přiznal, že loňská volba vítěze byla omyl, auto skoro nikdo nekupuje
20.1.2026
- Majitel havarovaného Bugatti za 75 milionů zkouší auto opravit s pomocí dílů z Audi A3 za statisíce, jsou stejné
20.1.2026
- Mondeo se může vrátit, přiznal šéf Fordu, když si uvědomil, že si nemůže dovolit dál neprodávat normální dostupná auta
20.1.2026
- Němci dva roky po ukončení dotací na elektromobily začali jejich prodej znovu dotovat, nic zoufalejšího si nejde představit
20.1.2026
- Někdo se pokusil prodat auto v aukci s pomocí fotek upravených AI, vykopli ho i s „koberečky ze šutráků”
20.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva