Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou

Své nejlepší časy má tohle auto za sebou, konkurence se ale v posledních letech také příliš nesnaží, a tak se i jako ojetina jeví pořád atraktivně. Ani po delším zápřahu řada 3 generace G20 neodhaluje slabin, obezřetnost je ovšem přesto na místě.

Home > Rubriky a sekce > Život řidiče > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Život řidiče

Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou

včera | Petr Prokopec

Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou

/

Foto: BMW

Své nejlepší časy má tohle auto za sebou, konkurence se ale v posledních letech také příliš nesnaží, a tak se i jako ojetina jeví pořád atraktivně. Ani po delším zápřahu řada 3 generace G20 neodhaluje slabin, obezřetnost je ovšem přesto na místě.

Pro spoustu lidí je BMW řady 3 snem, který si jednoho dne chtějí splnit. Protože sedan jako nový startuje na 1 163 500 korunách, navíc ve verzi, která mnoho touhy nevzbuzuje, dosáhnout na něj jen někteří. Zbytek publika si musí pár let počkat, než se první majitelé nabaží a přistoupí k prodeji. Očekávat přitom mohou o poznání nižší ceny, často i poloviční oproti těm, které kdysi inkasoval dealer. Na druhou stranu se ale také musí spokojit s tím, že jsou kupříkladu poškrábané vnitřní plasty a kapotu motoru „zdobí” poškození od odlétnuvších kamínků.

Kosmetické vady jsou ale vždy tím nejmenším, horší to bývá s těmi technickými, jejichž náprava nemusí být snadná ani levná, zvlášť pokud jde o prémiovou značku. O tom se ostatně nedávno přesvědčil jeden americký majitel devět let starého Volva S90, které koupil za necelých 165 tisíc korun. V servisu se ovšem dozvěděl, že uvedení techniky do korektního stavu vyjde na přibližně dvojnásobek. A i když v neautorizovaném by šlo o nižší sumu, nízká by nebyla nikdy a nikde.

Právě v drahých opravách se skrývá největší riziko koupě ojetých aut prémiových značek. A řada 3 pochopitelně nepředstavuje výjimku, ostatně třeba za startér dáte takřka 20 tisíc korun, což je navíc cena bez montáže. Když pak ťuknete přední blatník, rázem jste na víc než 30 tisících Kč. Nové přední brzdové kotouče a destičky pak sice vyjdou na polovinu, ovšem když si budete užívat výkonný motor a pohon zadních kol, budete je měnit dost často, stejně jako pneumatiky.

Musíte si rovněž uvědomit, že moderní auta jsou napěchována dotykovými displeji, na které se přesunulo pomalu veškeré ovládání. To ovšem znamená, že pokud vám displej „klekne“, nemáte jak se dostat k mnoha funkcím - nová obrazovka vás ale může vyjít na 90 tisíc korun. Abyste ji ale mohli využívat na maximum, musíte mít vždy aktualizovaný software. S tím aktuálně problém není, do budoucna ovšem hrozí, že si BMW za své služby vykonané pro starší produkci nechá řádně zaplatit.

Právě na příliš komplexní, a tedy poměrně zranitelnou elektroniku poukazují kolegové z Auto Bildu, kteří otestovali provedení 318i Sport Line z roku 2022. To mělo najeto 115 903 kilometrů, pročež jeho cena po relativně krátké době klesla na polovinu, tedy na 22 970 Eur neboli asi 558 tisíc Kč. Za to dnes nekoupíte ani základní Škodu Octavia. A jakkoli 156 koní produkovaných dvoulitrovým čtyřválcem není mnoho, stovka za 8,4 sekundy a spotřeba 7,3 l/100 km nejsou špatné hodnoty.

Pohonné ústrojí ostatně kolegové chválí, stejně jako mají dobré předchozí zkušenosti také s dvoulitrovým turbodieselem či třílitrovým šestiválcem v modelu M3. Naznačují však, že v motorových prostorech může docházet na únik oleje. S čím je nicméně třeba počítat poměrně často, to jsou předčasně a nadprůměrně opotřebované komponenty zavěšení. Trojkové BMW totiž již není úplně muší váha, navíc svou koncepcí vyzývá k jízdě, kterou si užíváte.

Rozhodně tedy trvejte na testovací jízdě, při které budete mít nastražené uši - pokud uvnitř bude leccos drnčet, je to známka velkého opotřebení podvozku, kdy náprava není levná ani v nejmenším. Požadovat byste měli i doložení servisní historie, zvláště u kousků s vyšším nájezdem, které nejspíše sloužily jako firemní vozy. Je sice pravdou, že v takové chvíli nemůžete pomýšlet na nejlevnější kousky na trhu, právě ty ale často představují finanční past.


Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 1 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 01Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 2 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 02Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 3 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 03Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 4 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 04Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 5 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 05Němci vyzkoušeli ojetý sen mnoha řidičů od BMW, i ve své poslední generaci láká nízkými cenami a kvalitou - 6 - BMW 3 G20 tmave seda ilu 06
Řada 3 je designově pořád „normální”, navíc je prostorná i zábavná na řízení. Jako ojetou ji navíc můžete pořídit poměrně levně, pozor však na drahý servis. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.