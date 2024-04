Němci vyzkoušeli ojetý VW Golf VIII kombi. Auto s větším kufrem než Octavie upadlo, pořád ale má co nabídnout včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Doby, kdy byl Golf neoddiskutovatelným králem evropských aut, jsou dávno pryč, jenže ani konkurence se nesnaží tak moc, jak by mohla. I osmá generace někdejšího bestselleru tedy jako ojetina není špatnou volbou, jen musíte přijmout, že je horší než předchůdce.

V roce 1974 přišel Volkswagen se svým dosud největším bestsellerem. Po zhruba pětačtyřicet let totiž Golf dovolil jen málokomu, aby jej sesadil z evropského prodejního trůnu. Nebylo to nicméně až tak překvapivé, neboť Němci objevili kouzelný recept na úspěch. Stačil, aby Golf dosáhl alespoň dobrého hodnocení ve všech klíčových aspektech. I když jej tedy v rámci komfortu, dynamiky, bezpečnosti, efektivity či luxusu někteří konkurenti uměli překonat, jako celek měl VW vždy navrch.

Čím více se nicméně blížila ke konci svého životního cyklu sedmá generace, tím začalo být jasnější, že každá pohádka jednoho dne skončí. Němci se totiž po propálení dieselového skandálu rozhodli očistit s pomocí elektromobility, a na všechny strany proto hlásali, že novým králem se stane Volkswagen ID.3. Ten byl nejen upřednostňován při vývoji, ale zároveň jeho směrem zamířily i nemalé peníze, které automobilka sebrala týmu, jenž se staral o novou generaci jejího dosavadního klenotu.

Jak vše dopadlo, asi víte, ostatně nejde o zas až tak dávnou historii. ID.3 je obrovským propadákem, přičemž o trůn nakonec Golf obrala konkurence. Nedá se navíc předpokládat, že by se na něj někdejší král ještě kdy vrátil, a to přes veškerá ubezpečení Němců, že si kritiku publika vzali k srdci. Nedávný facelift totiž ukázal, že ve Wolfsburgu stále ještě preferují úřady před zákazníky. I když tedy některé chyby automobilka napravila, eliminací dobře prodávaných verzí nadělala nové.

Budoucnost je navíc v tomto ohledu ještě temnější, neboť devátá generace má přepřáhnout na elektřinu. Tedy na pohon, který minimálně v nejbližší dekádě většině lidí vyhovovat nebude. A nejspíše tomu bude i po další roky. Víceméně to znamená, že pokud lidé budou chtít zajímavý Golf, pak takový na ně bude čekat v autobazarech. Připravit se ale musí na to, že ceny takové sedmé generace po faceliftu jsou již nyní poměrně vysoké.

Oproti tomu generaci osmou lze pořídit od nějakých 250 tisíc korun, což je z pohledu potenciální klientely dobrá zpráva. Je ale zatím poslední Golf opravdu tak špatný? Ověřit se to rozhodli kolegové z Auto Bildu, kteří proklepli kombík (tradičně zvaný Variant) poprvé zaregistrovaný v roce 2021. Od té doby vůz s obřím kufrem (611 litrů, o 1 litr víc než u Octavie III Combi) osazený benzinovou jedna-pětkou ujel 108 913 km, což není zrovna málo. Nabízen je pak za 16 980 Eur (cca 430 tisíc Kč), což se pro změnu zdá být docela hodně.

Kolegové nicméně nenarazili na jediný problém. Zavěšení vozu pracuje hladce, žádné nepříjemné zvuky nevychází ani z interiéru. Ten je na poměry dané třídy velmi dobře odhlučněný, palec nahoru lze ukázat i multimédiím či asistenčním systémům - snad jen zpětná kamera má jisté zpoždění při náběhu obrazu. Původní majitel navíc nesáhl po automatu DSG, který je rozšířenější než manuál, přestože na konto dvouspojkové převodovky míří dlouhodobě kritika za trhavé řazení po větším kilometrovém zápřahu.

Daný kousek se tedy jeví pozitivně, podobně jsou pak na tom i mnohé další. Ona kritika totiž z velké části vychází z faktu, že zmíněná sedmá generace nasadila laťku opravdu příliš vysoko. A její nástupce ji kvůli oněm úsporám nepřeskočil. Vevnitř je tedy třeba počítat s plasty horší kvality, stejně jako s některými nedostatky ohledně ovládání. Kapotu motoru je pak třeba zajišťovat manuálně. A zejména software počátečních aut selhává až příliš, většinou ale již byl přehrán novou verzí.

Zatímco tedy dříve bylo možné vybírat ojetý Golf pomalu poslepu, a to ještě velmi rychle, neboť za rohem již stála hromada dalších zájemců, nyní neuděláte chybu, když do bazaru vyrazíte s alespoň trochu schopnějším známým, když už ne rovnou se zkušeným mechanikem. Právě to je důvod, proč ceny ojetin obecně míří velmi rychle dolů, což se odráží i na reputaci nových aut.

Golf Variant osmé generace je prostorným vozem, který stále zvládne okouzlit. Jen je potřeba se smířit s tím, že to nejlepší automobilka nabízela před rokem 2019. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.