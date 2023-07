Němci vyzkoušeli „terénní” verzi legendárního VW Passat jako ojetinu, nabízí hromadu muziky za peníze před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Je to verze, která si nijak zvlášť velkou popularitu nezískala, na poměry Passatu rozhodně ne. O to výhodněji ji ale i díky tomu můžete pořídit ojetou, lze s ní udělat lepší obchod než se standardním „pašíkem”.

Pro Volkswagen byly po dlouhá desetiletí klíčovými vozy dieselový Golf a dieselový Passat. V roce 2015 však na Němce prasklo, že jejich pohonné jednotky s již legendárním označením TDI jsou čisté pouze v laboratořích. Jakmile je opustily, chytrý software mění mapu řídicí jednotky. Pro majitele to znamenalo spíše plus, neboť počítat mohli s lepší dynamikou a nižší spotřebou. Úřadům se nicméně překračování limitů emisí NOx nelíbilo, proto zavelely k nápravě.

Aby se Němci očistili, vzhlédli se v elektromobilitě, v jejímž případě již podvádět nemusejí - v případě elektrického pohonu za ně podvádí politici, když jej papírově považují za stoprocentně „čistý“, i když takový rozhodně není. Zákonodárci se totiž rozhodli, že o škodlivosti aut rozhoduje to, zda mají či nemají výfuk. Emise spojené s výrobou elektřiny jsou pak nezajímají, stejně jako ty spojené s výrobou aut jako takových. Pokud by k tomu totiž došlo, rázem by i onen „cinknutý“ TDI vypadal lépe.

Dieselový Passat pak sice i nadále je v nabídce značky - a letos navíc dorazí v nové generaci -, ovšem ta bude spalovací motory používat jako vůbec poslední. Znamená to tedy, že na koupi smysluplného auta máte už jen pár let. Bude však třeba, abyste byli takříkajíc za vodou. Aktuálně totiž nejlevnější Passat 2,0 TDI stojí 1 007 900 Kč, což je suma, kterou si opravdu nemůže dovolit zaplatit každý. Novinka pak jistě bude ještě dražší.

Vedle výchozího kombíku se možná vrátí i varianta Alltrack, i když si mnoho popularity nezískala. Jedním z důvodů je cena, neboť na její pořízení potřebujete už nyní alespoň 1 336 900 Kč. Napříště nejspíše půjde o 1,5 milionu korun jako nic. Značku tedy nejspíše čeká dlaší pokles prodejů, zvláště pokud emisní norma Euro 7 odnese z trhu mini a malá auta. Místo showroomů se totiž lidé budou poohlížet po bazarech, kde lze Alltrack stále aktuální generace B8 pořídit už od 300 tisíc korun. I tam totiž dojíždí na omezenou popularitu.

Taková suma působí rozumně, zvláště když je s ní spojeno minimálně 190 koní a vyšší výbava - Alltrack je brán jako jeden z vlajkových typ. Počítat ale musíte s vyšším nájezdem. A také s starším datem zrodu, přičemž na vozy z let 2015 až 2019 prší největší kritika. Důvodem jsou kupříkladu špatné housingy zadních ložisek (auta ze srpna 2017), jenž se mohou rozpadnut. Špatně utěsněná mohou být i střešní okna (2015-2017), stejně jako vám problémy může nadělat nedostatek výkonu v nízkých otáčkách (2018-2019).

Zmínit lze i špatné airbagy (2016), hlavové opěrky (2018), světlomety (2015-2016), dětské zámky (2015-2016) či ESP (2015). Míra závad tedy není nejužší, na druhou stranu jde však pokaždé spíše o menší série. V důsledku toho se Passat pyšní 92,1procentní spolehlivostí, která jej ve vyšší střední třídě řadí na čtvrtou příčku. Koncernovým vozům se navíc věnuje velké množství servisů, i těch neautorizovaných, kde za náhradní díly a práci techniků nebudete platit majlant.

Jeden z ojetých Alltracků, který byl poprvé zaregistrován v lednu 2018, proklepli naši kolegové z Auto Bildu. Ti neobjevili jediný podstatný problém, když i auto mělo najeto skoro 157 tisíc km. Na Passat, který platí za jeden z největších moderních držáků, jsou i takové kilometry málo - prý ani interiér nenesl známky dramatického používání. Co rychle klesá, je cena - dnes byste za srovnatelné nové kombi na chůdách se 190 dieselovými koňmi pod kapotou, automatem a řadou příplatkových prvků včetně masážních sedadel zaplatili okolo 1,6 milionu Kč jako nic, však už svého dosavadního majitele přišel v přepočtu na víc jak 1,4 milionu korun. Nyní je však vůz nabízen za 22 289 Eur, tedy asi 528 tisíc Kč. To už bude přijatelná suma pro kdekoho, navíc za ni dostáváte opravdu spoustu muziky včetně bezvadné předchozí péče.

Finální zmínku pak věnujeme benzinové verzi 2,0 TSI naladěné na 272 koní. U té sice je třeba počítat s vyšší žíznivostí, ovšem zároveň také s mnohem příznivější cenovou politikou. Pod nějakých 600 tisíc korun se totiž můžete dostat i v případě aut, které nemají najeto ani 50 000 km. Nabídka je ale v tomto případě velmi omezená, neboť většina prvních majitelů dala přednost pro Passat celkově vhodnějšímu dieselu.

Passat Alltrack dává smysl hlavně s dvoulitrovým TDI. Jakkoli ale těchto aut bylo prodáno více než benzinových, u nichž lze počítat i s vyšším výkonem, ceny nižší nejsou. I když oproti zcela novým vozům klesají i u pár let starých kousků na polovinu, po pěti letech na méně než třetinu. Foto: Volkswagen

Zdroje: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.