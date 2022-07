V bazarech přehlížená alternativa Škody je citelně levnější, nejúspornější verzi koupíte už jen ojetou před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Aut či jejich verzí, které dnes koupíte už jen v bazaru, je stále více. Tato je další z nich, což je docela paradox ve chvíli, kdy se mluví o snižování spotřeby paliva a emisí CO2. Má totiž pod kapotou jeden z nejúspornějších motorů vůbec, bez chyb ale není.

Jakkoli to může znít neuvěřitelně, Seat Ateca letos oslavil už své šesté narozeniny. Pro španělskou automobilku jde přitom o klíčový model, bez jehož pomoci by se totiž v Evropě nikdy nedostala přes hranici půl milionu celkových prodejů. V roce 2019 nicméně prodala 90 291 kusů SUV, které bylo pojmenováno podle vesnice ležící poblíž Zaragozy. Jeden z pěti zákazníků značky tedy odjížděl ve voze, jehož výrobu má na starosti Škoda ve východočeském závodě v Kvasinách, a to po boku u nás mnohem populárnějšího SUV Karoq.

Ateca je vedle svého českého sourozence poněkud přehlíženou alternativou, a to i poté, co předloni dostala facelift, který jí mimo jiné přivál nové nárazníky. Je pak otázkou, kdy přijde nástupce, jedno je však jisté - očekávat u něj už nelze dieselové motory. Místo toho chce koncern VW Group přes mild-hybridy a plug-in hybridy postupně přejít k plné elektromobilitě. I když je pochopitelně otázkou, zda se veškeré dosud upředené plány v reakci na neustále se zhoršující ekonomickou situaci nezmění. My se proto budeme věnovat Seatu Ateca jako ojetině, která je paradoxně k dispozici v nejširší paletě verzí.

Na španělské SUV jsme si posvítili už dříve, přičemž zejména pohledem německých techniků se jeví velmi dobře. V aktuálním TÜV Reportu skončilo na 49. místě, přičemž výtky mířily hlavně k brzdovým kotoučům, které odcházejí dříve, než by bylo zdrávo. Mimo to jsou problémy spojené také se světly, Ateca navíc prošla již několika svolávacími akcemi. Během nich došlo na nápravu elektronické parkovací brzdy nebo instalaci chybějícího zamykání zadní středové hlavové opěrky.

Takové hodnocení je nicméně spojeno s celkovou produkcí, která - jak jsme naznačili v úvodu - opravdu není malá. Jde tedy o bernou minci, nebo existuje více oblastí, na něž se musí zájemci soustředit? To se rozhodli zjistit naši kolegové z německého Auto Bildu, kteří otestovali exemplář z roku 2017 osazený 1,6litrovým turbodieselem. Vůz osazený nadstandardní výbavou přitom původně stál 33 015 Eur (dnes cca 818 tisíc Kč), po najetí 125 927 kilometrů je však k mání za 17 680 Eur (asi 438 tisíc Kč).

Jak Němci hned na úvod zmiňují, při takovém nájezdu nelze očekávat zrovna špičkový stav. Karoserie tak nese známky mnoha oděrek od odletujících kamínků, na dveřích řidiče jsou navíc rýhy. Potvrzena pak byla i neblahá pověst brzd. Kromě toho se vůz jevil velmi dobrým dojmem, tedy pokud pomineme mnohé tvrdé plasty, které ovšem přišly již z výroby. Evidentně jsou však dobře smontované, neboť za jízdy se neozývalo žádné skřípání a rachtání.

Pohonná jednotka naladěná na 115 koní pak sice dynamikou nikoho neoslní, na druhou stranu však v jejím případě můžete počítat s reálnou spotřebou pod 6 litrů na sto kilometrů, i když se nebude nijak zvlášť snažit. Něco takového se dnes počítá dvojnásob, navíc kombinace točivého momentu 250 Nm a instalovaného výklopného tažného zařízení vám umožní i připojení menšího přívěsu. Vůz, který tak kromě jiného byl osazen i Alcantarou, tak lze rozhodně doporučit.

Němci zdůrazňují, že Ateca je i přes stejnou platformu MQB nabízena v bazarech levněji než Karoq či rovněž spřízněný Volkswagen T-Roc. Zároveň pak doporučují lidem, kteří chtějí připojit větší přívěs či plánují výlety do lehčího terénu, aby místo verze 1,6 TDI spárované s pohonem předních kol sáhli po provedení 2,0 TDI s pohonem 4Drive. Je však nutné podotknout, že u takových aut se pod půl milionu korun nedostanete ani přes vysoký nájezd. Stejně jako můžete zapomenout na méně než 6litrovou spotřebu.

Dieselový motor padne SUV všeobecně jako ulitý, s jedna-šestkou pak Seat Ateca dosahuje velmi nízké reálné spotřeby. Kromě brzdových kotoučů se pak skutečně zdá být bezproblémovým. Ilustrační foto: Seat

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

