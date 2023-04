Němci vzali stejné auto s benzinovým, dieselovým a hybridním pohonem a hledali, který je nejvýhodnější před 2 hodinami | Petr Prokopec

Šlo dokonce o dva dobíjecí hybridy vedle dvou klasických pohonů. Pokud se místo, ke kterému dnes míří automobilky - Mercedes nevyjímaje - nejmenuje peklo, pak by plug-in hybridy měly být jasně nejlepší. Jenže nejsou, ani zdaleka.

Na první pohled představují plug-in hybridy ideální řešení. Výrobci totiž i v jejich případě sahají po bateriích se stále větší kapacitou, díky čemuž během jízdy po městě často nemusíte celý den nahodit spalovací ústrojí. Jakmile pak majitel městskou zástavbu opustí, může snadno počítat s dosažením cíle, který je vzdálen v podstatě jakkoli daleko. Jedna nádrž mu na to sice nevystačí, její doplnění je však dílem několika málo minut. Když k tomu ještě přihodíme možnost elektrické podpory při akceleraci, stejně jako povolení k vjezdu do nízkoemisních zón, zdá se, že je vyhráno.

Je ale realita skutečně taková, jako nám automobilky malují? Bohužel nikoli. I přes onu stále větší kapacitu baterií se dojezd čistě na elektřinu pohybuje maximálně lehce nad sto kilometry. Po najetí této vzdálenosti se tak již musíte spolehnout pouze na spalovací ústrojí. To se sice může postarat o opětovné doplnění energie akumulátorů, zároveň se však musí vypořádat s dodatečnými kilogramy. Nejde přitom o zanedbatelnou porci, v případě takového Mercedesu GLC jde o 400 kilogramů. Něco takového odpovídá hmotnosti kompletně celé posádky i s jejími zavazadly a snadno zabije jakékoli jiné výhody plug-in hybridního pohonu.

SUV třícípé hvězdy v tomto ohledu nezmiňujeme náhodou. Kolegové z Auto Bildu se totiž rozhodli zjistit, jak si vedou benzinová a dieselová varianta v porovnání s těmi plug-in hybridními. Kolem horké kaše přitom zbytečně chodit nebudeme, a rovnou zmíníme, že vítězem testu se stal pohon, který je momentálně nejvíce démonizován. Ovšem právě takový, který se k dvoutunovým SUV hodí nejvíce, tedy ten dieselový. V celkových nákladech zohledňující pořizovací cenu i výdaje za pohonné hmoty vychází ze srovnání nejlépe.

Pro tento účel kolegové na základě výsledků dosažených na stokilometrovém testovacím okruhu provedli kalkulaci na čtyři léta dopředu, během kterých lidé ujedou 60 000 km. V případě plug-in hybridů pak rozhodli, že polovina dobíjecích cyklů bude realizována doma, zatímco půlka u veřejných stanic. V případě GLC 300d se tak dostali na 0,84 Eura (cca 19,80 Kč) na kilometr, zatímco GLC 300 má na kontě 0,88 Eur (20,70 Kč)/km, GLC 300e 0,87 Eur (20,40 Kč)/km a GLC 300de dokonce 0,91 Eur (21,40 Kč)/km.

Rozdíly to sice nejsou velké, ovšem jakmile je vynásobíte zvažovaným nájezdem, už jste v případě GLC 300d a 300de na částce 96 tisíc korun, která by vám s přehledem stačila na slušnou letní i zimní dovolenou. Navíc je nutné dodat, že elektřinu stoprocentně čeká další zdražování, mimo jiné i proto, že Němci tento měsíc odstavili poslední jaderné reaktory. To však znamená, že více než dříve budou muset spoléhat na uhlí. Spolu s tím ovšem přijdou také emisní povolenky, které se do cen energie nepříznivě promítnou.

Dále je třeba pamatovat na zdanění. Čím více elektromobilů a plug-in hybridů bude, tím méně budou jednotlivé země vybírat na daních spojených s fosilními palivy. Je pochopitelně možné, že se to projeví dalšími eko-poplatky, kromě toho si však politici došlápnou také na elektřinu. Ve finále se tak může stát, že v horizontu oněch čtyř let ušetříte s dieselovou verzí daleko více. Chválit si pak budete i její praktičnost, neboť plug-in hybridy dostaly do vínku baterii o kapacitě 31,2 kWh, kterou bylo třeba někam umístit.

Vše pochopitelně odskákal zavazadelník, a to nemalou měrou. Je totiž třeba si uvědomit, že daný paket je prakticky stejný, jaký má k dispozici zcela elektrická Honda e. Zatímco tak u spalovacích verzí nad zadní nápravu naskládáte 620 až 1 680 litrů, v případě plug-in hybridů lze počítat jen se 470 až 1 530 litry. Stále to sice není vyloženě málo, ale je to o hodně méně. A baterie přizvedly podlahu, což vám třeba nakládání kočárku neusnadní. Po sklopení sedadel je navíc třeba počítat s výrazným schodem.

Ve prospěch plug-in hybridů nehovoří opravdu nic. A to je třeba dodat, že očekávaný vyšší propad hodnoty u variant 300e a 300de (než u těch spalovacích) může být ve skutečnosti ještě výraznější. Protože plug-in hybrid bez baterek nefunguje a i baterky pro tyto vozy jsou velmi drahé, ve finále jsme znovu u vyšších nákladů na jeden ujetý kilometr. Čistý diesel bude jezdit se stejným motorem, dokud nepadne...

Benzin i diesel ke všemu své sourozence poráží rovněž ve zrychlení, stejně jako v rámci nejvyšší rychlosti. Jakmile se tedy dostanete do showroomu třícípé hvězdy, vlastně není co řešit. Tedy snad až na jednu věc - rozhodně zapřemýšlejte o vzduchovém podvozku, který je spárován s řiditelnou zadní nápravou. V té chvíli se vám totiž dostane nejen většího komfortu, ale i výrazného zmenšení v případě průměru otáčení (10,9 m). Či lepší stability ve vyšších rychlostech.

Která verze Mercedesu GLC je ta nejlepší? Na základě testu kolegů jde vlastně i nepřekvapivě o tu dieselovou, daný pohon se totiž pro dvoutunová SUV hodí ze všeho nejvíce. S plug-in hybridy na tom budete hůře prakticky ve všech ohledech. Proč nám je tedy Mercedes tak vehementně vnucuje? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

