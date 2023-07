Němci zkoumali, jaký typ motoru je nejúspornější při jízdě naplno po dálnici, elektřinu radši vynechali před 9 hodinami | Petr Prokopec

U nás by podobné srovnání nic velkého neřeklo, protože jízda naplno po dálnici znamená jet 130 km/h, při takové se moderní auta ani nezapotí. V Německu to s bavoráky s mnoha stovkami koní znamená pořádný kalup, v případě efektivity pak naprosto jednoznačně vládne diesel.

Jak se zdá, elektrická revoluce nám možná skončí dřív, než vůbec stačí pořádně začít. I po utracení mnoha bilionů korun totiž výrobci čelí stejným problémům, jaké nedokázal na počátku minulého století překonat ani takový génius, jakým byl Ferdinand Porsche. S bateriovým pohonem je totiž spojena jak vysoká cena, tak i nemalá hmotnost a ne zrovna oslňující využitelnost. Většina lidí si přitom auto kupuje nikoli z plezíru, ale z nutnosti. A protože má pouze na jedno, potřebuje, aby to plnilo naprosto vše od každodenního rozvozu drobotiny až po výlety na hory či k moři.

Je sice pravdou, že elektromobily tyto povinnosti také nějak zvládnou, ovšem jejich nedostačující reálný dojezd vede k mnohem větším časovým nárokům na cestování a vůbec péči o auto. Pokud navíc nemáte vlastní dům a garáž posázené fotovoltaikou, pak musíte dobíjení řešit skrze veřejné stanice. Ty nejsou zrovna levné, návdavkem ale ještě urychlují už tak problematickou degradaci baterií. Zrovna s nimi je nicméně spojena největší ekologická zátěž a také největší část ceny. Pokud tedy nezvládnete najet vyšší desítky tisíc kilometrů, a musíte akumulátor měnit, pak planetě škodíte více než se spalovacím vozem. Nemluvě o tom, že se nedoplatíte.

Tyto argumenty zazněly již tisíckrát, přesto je prakticky žádný politik či aktivista nebere vážně. Jenže výrobci již realitu nemohou déle ignorovat. Stále více se totiž ukazuje, že bylo chybou se ke klientele obrátit zády, místo toho, aby si automobilky společně duply a oznámily politikům, že pokud budou nadále tlačit elektrický nesmysl, budou to v prvé řadě oni, kdo ponese následky. V reakci na prodeje, které nedosahují očekávaných hodnot, začínají někteří více či méně obracet.

V souvislosti s tím se začínají zpátky do reality vracet i německá média, která taktéž dosud stavěla bateriový pohon na piedestal. Jenže i ona z reakcí zjistila, že lidé již mají polopravd spojených s elektromobilitou plné zuby. Do hry se proto začínají znovu vracet spalovací auta. Krásně je to vidět i na aktuálním testu efektivity Auto Bildu, kterého se zúčastnila dvojice téměř identických BMW, tedy benzinová varianta M440i a dieselové provedení M440d.

Mnichovská automobilka nabízí i elektrickou variantu i4, která ve verzi eDrive40 disponuje stejným výkonem jako dieselový model, tedy 340 koňmi. Pokud tedy kolegové hledali to nejlepší z nabízených motorů či pohonů, bylo by jen logické, kdyby vzali v potaz i třetího do party. Jenže test byl z velké části zaměřen na spotřebu při ostré jízdě a při maximálce 250 km/h. Jenže na takové tempo se i4 ani nedostane, omezovač totiž zasahuje o 60 kilometrů v hodině níže.

To je nicméně asi ten nejmenší problém, daleko horší by byla spotřeba. Značka totiž uvádí, že elektrická verze si řekne o 16,1 až 19,1 kWh na 100 kilometrů, na jedno nabití by tedy měla zvládnout až 589 km. Jenže to je ryzí teorie, při 190 km/h lze počítat spíše s tím, že vám baterie o využitelné kapacitě 81,1 kWh, což je ekvivalent zhruba 20litrové nádrže nafty, vydrží možná na 150 km. A to jen díky omezovači, jinak bychom byli na desítkách km/h. Při ceně 1 497 600 Kč to opravdu není žádná sláva.

Oba spalovací vozy pak sice stojí o poznání více (M440i xDrive startuje na 1 860 300 Kč, M440d xDrive na 1 903 200 Kč), ovšem problémy s dojezdem nemá ani jedno kupé. Které je ovšem úspornější? V celkovém průměru se kolegové u benzinové verze dostali na 9,8 litru na sto kilometrů, u dieselové pak na 7,2 l/100 km. Jakmile se ručička tachometru usadila na rychlosti 250 km/h, při které auta ujela 33 km, vzrostla spotřeba na 22,78, respektive 17,1 litru.

To jsou ve finále velmi pěkné hodnoty, diesel je pak evidentně zásadně efektivnější bez ohledu na zátěž. Obě auta navíc disponují 59litrovou nádrží, což znamená, že diesel by měl zvládnout 350 km na plný plyn. A poté po několikaminutové zastávce může tímtéž tempem znovu pokračovat. Při zrychlení na stovku je navíc toto provedení dokonce rychlejší než benzinový model, jakkoliv papírově má jeho 374 koní zvládnout akceleraci za 4,5 sekundy, tedy o desetinu rychleji.

Opravdu se tak ani nelze kolegům divit, že elektrické provedení do testu nepozvali. Jen by se totiž ukázalo, že opravdu není o co stát, a to dokonce ani v rámci dynamiky - zmíněná verze eDrive40 totiž ke zrychlení na stovku potřebuje 5,7 sekundy. Je pak sice hezké, že je levnější, zrovna v tomto případě ale opravdu neplatí, že kdo šetří, má za tři. Ostatně úsporně, tedy pod 6 litrů, se dá jezdit i s dieselem, který zůstává komplexně nepřekonaný a pro tuto chvíli zřejmě i nepřekonatelný.

M440i xDrive sice zní lépe, ovšem identicky vypadající varianta M440d xDrive dává více smyslu. Při akceleraci na stovku je rychlejší, při každém tempu pak úspornější. Je přitom více než jisté, že překonává i stejně výkonné elektrické provedení i4. To pak kolegové raději do testu ani nepřizvali. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

