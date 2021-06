Němci varují před velkými a levnými ojetými Daciemi, prý se nemohou vyplatit před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jako nové skončily, a tak do bazarů lákají i kupce nových aut. Ti by si na ně ale měli dát pozor, pakliže nejde o zcela zánovní vozy - s oběma je příliš mnoho problémů na to, aby se vyplatily i dlouhodobě.

Nová kapitola osudu rumunské Dacie se začala psát již v roce 2004. Tehdy automobilka poslala na trh Logan první generace, který se záhy stal velkým prodejním hitem. Na ten konkurence v podstatě nezareagovala dodnes, což platí i o ostatních modelech značky. My ale momentálně setrváme pouze u novodobé firemní prvotiny, která byla nejprve k mání jen jako sedan, než v roce 2006 dorazil i kombík s označením MCV (Multi Convivial Vehicle).

Toto provedení fascinuje dodnes už proto, že zákazníci si mohli vybrat mezi pěti- nebo sedmimístnou verzí, což je nejen v této obchodní třídě anomálií. Ač tedy kombík na délku nepřesáhl 4,5 metru, nabídnout mohl zavazadelník o kapacitě až 2 350 litrů. Tomu se již nemohou rovnat ani vozy o segment výše, pročež vlastně nepřekvapí, že se mezi říjnem 2006 a červencem 2010 prodalo přes 300 tisíc exemplářů.

Při pohledu na zmíněné roky je navíc zjevné, že Logan MCV již nějakou dobu figuruje také mezi ojetinami. A pokud si uvědomíme, že jeho pořizovací cena startovala okolo 200 tisíc korun, můžete jej dnes pořídit doslova za babku, tedy od nějakých 15 tisíc korun. To je velmi lákavá nabídka, němečtí kolegové před ní ale vytrvale varují a dělají to znovu, neboť po loňském úplném konci MCV ve výrobě se do bazarů dostávají i lidé, kteří by jinak brali nový vůz.

Spolehlivost Dacií totiž strmě klesá již po třech letech provozu. A čím starší rumunská auta jsou, tím více je můžete považovat za pojízdnou pokladničku. Pokud tedy toužíte po levném kombíku, neuvažuje o ničem jiném než o druhé generaci, která se ukázala v roce 2013. I v jejím případě je ale na místě přinejmenším velká obezřetnost.

Zajímavé je, že označení MCV od druhé generace značí Maximum Capacity Vehicle, k čemuž ale Logan měl paradoxně dále. Je totiž třeba zmínit, že úspěch prvogeneračního kombíku byl dán řadou změn, jimiž tento model prošel oproti výchozímu sedanu. V prvé řadě to bylo prodloužení rozvoru o neskutečných 275 milimetrů, díky čemuž se dovnitř snadno naskládaly ony tři řady sedadel. Nová generace však disponuje stejným prostorem mezi nápravami u všech verzí, přičemž svými 2 634 mm výrazně zaostává za někdejšími 2 905 mm.

To znamená, že nově můžete pomýšlet pouze na transport pěti osob či maximálně 1 518 litrů nákladu. Tato čísla nejsou malá, ale už nejsou tak ohromující, navíc je doprovází citelně vyšší ceny. I ty jsou ale poměrně příznivé, neboť takovou jedna-dvojku se 75 koňmi lze pořídit od zhruba 90 tisíc korun, pokud se spokojíte s nájezdy kolem 200 tisíc km.

Nač si v takové chvíli dávat pozor? Němci poukazují prakticky na vše myslitelné. Problémy jsou už s lakem, sekundárně pak s korozí. Při nákupu se pak vyplatí kontrola hlavně podvozku, neboť zejména přední osa vyšším kilometrážím odolává bídně a opravy jsou drahé. Totéž platí rovněž o brzdách, kde se vyžaduje prověření jak samotných brzd, tak i celistvosti hadiček. Se rzí se pak velmi často přátelí také výfuk, což zjistíte již podle zvuku, zatímco netěsnost olejových trubek snadno zkontrolujete pouhým okem.

Prověřit je třeba rovněž světlomety, stejně jako samotnou karoserii či interiér. Zde přitom velmi záleží na předchozím majiteli - nicméně čím pečlivější byl, tím více bude za kombík požadovat. A se smlouváním v takové chvíli rozhodně nepočítejte, neboť za dveřmi stojí u takových kusů opravdu hodně dlouhá fronta, která tlačí ceny výše.

I to je ale podle Němců nakonec důvod, proč se Logan MCV jako ojetina nemůže vyplatit. Buď je sice levný na pořízení, pak ale vyžaduje vysoké investice do oprav. Nebo je tak drahý, že už je celkem jedno, jak moc náročné jej bude udržovat, protože relativně vysoké náklady platí od bodu 0. Typický případ levné věci, na jejíž pořízení není nikdo z nás dost bohatý? Skoro to tak vypadá.

