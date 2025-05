Němcům otrnulo, ve srovnání elektrického a spalovacího VW vyhlásili jasným vítězem benzinové auto. A to nevybrali žádného krasavce včera | Petr Miler

Také tento výsledek ukazuje dlouhodobou neudržitelnost umělého protežování elektrického pohonu. Je ostatně těžké zavírat oči před realitou ve chvíli, kdy nedokáže vyrovnat hlavně použitelnost a výhodnost provozu spalovací klasiky ani mnoho let poté, co měl mít dávno navrch.

I když se automobilky už léta snaží nám elektrická auta předkládat jako lepší řešení, i když se nám je politici snaží předkládat dokonce jako jediné možné řešení, i když do jejich vývoje, výroby a podpory všeho druhu byly nasypány snad biliony z peněz vzniklých kdekoli jinde, a i když jsou stále intenzivněji utahovány šrouby volného šíření informací mezi námi, stále víc lidí přirozeně vnímá, že elektromobil opravdu není tím, za co je vydáván.

Je to nakonec něco jako většina věcí vzešlých ze „zelených” snah všeho druhu - řešení se svými specifickými výhodami, které jistě lze smysluplně využít, pokud jej ale začnete pasovat do role univerzální spásy, selže na celé čáře. Stejně jako není možné udržet energetickou soustavu při životě jen s pomocí tzv. obnovitelných zdrojů, není možné, aby všechny potřeby automobilismu ležely na bedrech elektrických aut v jejich současné i jakkoli brzce budoucí podobě. Prostě není.

Ti nejlepší technici to vědí dávno, ti, kteří umějí počítat a nezavírají oči před realitou, to pochopili záhy. Těm ostatním to trvá déle, také oni ale postupem času začínají rozumět tomu, že bychom potřebovali diametrálně jiné baterky, diametrálně jinou elektrickou síť a diametrálně víc samotné elektřiny, aby se celá „transformace” stala vůbec realizovatelnou. Můžeme se nyní se vší vážností bavit, zda je něco takového reálné za 20, 30, 50 let nebo možná nikdy, zahajovat za současné situace „revoluci shora” v doufání, že ono nařízení donutí aktéry celého procesu něco vymyslet... Bože, to je tak tupé, je to jako ze dvora Rudolfa II. z Císařova pekaře a Pekařova císaře.

Není to složitá úvaha, která k takovému výsledku vede, spousta lidí ji ale není schopna. Přesto ani oni nejsou s to zavírat oči před sekundárními dopady výše popsaného - pokud uměle protežujete to, co jinak nemá šanci se přirozeně prosadit, je to drahé. A stejně je to horší. Leccos se dá různými přerozdělovacími mechanismy zastřít, mezi současnými elektrickými a současnými spalovacími auty ale panuje zejména z hlediska jejich použitelnosti a ekonomické výhodnosti jejich provozu takové rozdíl, že to prostě praská. A vidí to každý, kdo je ochoten používat zrak.

Situace nyní zašla tak daleko, že i jinak dost aktivističtí kolegové z Auto Bildu nejprve nenašli způsob, jak vyhlásit elektromobil vítězem ve srovnání Škod Elroq a Karoq, nyní už ho ani nehledali ve srovnání VW Tiguan s VW ID.4. A to si vybrali docela marné auto, současný Tiguan je v některých ohledech vážně nepřesvědčivý vůz. Jenže ID.4 je prostě ještě o mnoho marnější.

Celý test si můžete přečíst na webu Auto Bildu, vládnete-li němčinou, srovnání je ale překvapivě realistické. Výhody elektrického modelu se hledají a najdou, nepřekvapivě lépe akceleruje v nízkých rychlostech, je prostornější, dokáže být tišší a agilnější. Ale to je tak vše, zejména pokud přijde na použitelnost a náklady na provoz, je hrozivě ztracen zejména pořád kvůli jednomu a tomu samému - baterii, její omezené kapacitě, vysoké hmotnosti, dlouhé době dobíjení, omezené životnost a vysoké ceně. Tyto vlastnosti ID.4 přímo či nepřímo, dlouhodobě či okamžitě v podstatě zabíjí. A to je navzdory milionu umělých podpor pořád podstatně dražší.

Závěr kolegy Geralda Czajky je tak až překvapivě jednoznačný: „Benzinový Tiguan vítězí, protože mnohem víc zapadne do běhu vašeho života. Je zkrátka vhodnější pro každodenní použití. To se projevuje ve variabilitě, dojezdu a především v nižších nákladech na každý ujetý kilometr,” konstatuje Gerald v květnu 2025. A mimochodem, ten náklad na každý ujetý kilometr je u Tiguanu o 2,50 Kč nižší, i když kolegové kalkulují s optimistickou zůstatkovou hodnotou elektrického modelu. To je obrovský rozdíl, 250 Kč každých 100 km.

Takže... Kdo je připraven si připlatit za horší řešení? Takto otázka od začátku stojí a nebude divu, když na ni bude stále častěji padat jediná nevyhnutelná odpověď: Nikdo. Krom pár fandů elektrického pohonu nikdo. Když už před tím ani Auto Bild nezavírá oči, něco to znamená.

Nový Tiguan je nehezké a ošizené auto... Foto. Volkswagen



...i takové ale stačí, aby ve srovnávacím testu zašlapalo do země protežovaný elektrický VW ID.4. Na jednu stranu nepřekvapivé, na tu druhou svým způsobem přelomové. Foto: Volkswagen

