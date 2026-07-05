Němec natankoval starý VW Passat 1,9 TDI až po okraj naftou a zkusil, kam dojede. Značka najednou hlásila: „polární kruh”
Petr ProkopecJe to takové nenucené připomenutí toho, co to znamená opravdu dlouhý dojezd, navíc bez nutnosti se automobilu zásadně přizpůsobovat. Tahle auta mají v podstatě nekonečný akční rádius, tak proč někteří za cosi lepšího označují vozy trápící se při snaze o zlomkový dojezd?
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Němec natankoval starý VW Passat 1,9 TDI až po okraj naftou a zkusil, kam dojede. Značka najednou hlásila: „polární kruh”
včera | Petr Prokopec
Je to takové nenucené připomenutí toho, co to znamená opravdu dlouhý dojezd, navíc bez nutnosti se automobilu zásadně přizpůsobovat. Tahle auta mají v podstatě nekonečný akční rádius, tak proč někteří za cosi lepšího označují vozy trápící se při snaze o zlomkový dojezd?
Dojezd toho kterého vozu ovlivňuje vlastně všechno, čím je. V prvé řadě je to kombinace typu pohonu a zdroje energie, klíčová je ale také velikost, hmotnost nebo zpřevodování. A významnou roli pochopitelně hraje také jízdní styl. Přesto je třeba si říci, že se v jiných typech autech obvykle budete moci přetrhnout, ale dojezdem stěží překonáte hlavně menší dieselové motory skoro v jakémkoli relevantním typu aut, které mají k dispozici velkou palivovou nádrž. Takové potřebují i při slušném tempu každých 100 kilometrů jen kapku nafty, které mají v zásobě menší bazén.
Německý nadšenec, který na Youtube provozuje kanál Offroadadventure, si je evidentně vědom toho, že pokud chce své publikum ohromit dojezdem, potřebuje právě takové auto. A nejnověji se se svým autem, klasickým Volkswagenem Passat Variant generace B5, který továrnu v Emdenu opustil v roce 1998, rozhodl ukázat výrobcům elektromobilů, že bychom jim neměli skákat na špek, pokud za něco ohromujícího označují dojezdy na jedno dlouhé nabíjení v řádu stovek kilometrů, navíc za jízdy, při které se po silnicích potáhnete jako smrad z ponožek člověka, který si k vám přisedl v čekárně u doktora.
Tento Passat na silnice vyrážel nejčastěji poháněn 1,9litrovým turbodieselem, který produkoval 90, 110 nebo 115 koní před faceliftem, po něm pak 100 nebo 130. Jakou verzi autor toho pokusu používá, nebylo upřesněno, ono je to ale nakonec jedno, podobně efektivní jsou všechny. Předpokládáme ovšem, že jde o ikonické provedení „Pumpe-Düse“, které proslulo nejen vysokou spolehlivostí, ale i velmi nízkou spotřebou.
Tu majitel demonstroval už dřív, kdy se mu během jednoho z výletů povedlo na jednu 72litrovou nádrž urazit 1 913 km. To je úctyhodný neskutečný počin, který znamená 3,8litrovou průměrnou spotřebu. Jenže rekordy je třeba překonávat, a to nejen o fous, ale rovnou o parník.
Pro letošek se tedy vlastník dieselového „pašíka“ rozhodl, že zkusí dojet ještě dál a vyrazil směrem na sever Evropy. Než se ovšem jednoho květnového v 5 hodin ráno vydal na cestu z německého Hildesheimu, přistoupil k několika drobným úpravám optimalizujícím zejména aerodynamické fungování auta. Z kombíku tedy odstranil střešní ližiny, stejně jako anténu. K tomu mu dal pneumatiky s nízkým valivým odporem a „uzavřené“ kryty kol. Došlo ale i na instalaci zcela nových filtrů a olejů.
Následně youtuber naplnil nádrž až po okraj a tu zapečetil, aby o věrohodnosti chystaného počinu nemohlo být pochyb. Po najetí přibližně tisíce kilometrů se ukázalo, že jeho cesta hned tak neskončí, neboť spotřeba se i díky jízdě za kamiony po dálnicích ustálila okolo tří litrů nafty na 100 km. Rezerva se pak rozsvítila až ve chvíli, kdy měl za sebou 2 090 kilometrů.
Nakonec se mu ale podařilo ujet bez tankování 2 398 km a dojet na jednu nádrž až za polární kruh, jak předem doufal. Svůj rekord z loňského roku tak překonal o téměř pět set kilometrů. A dosáhl tedy průměrné spotřeby 3,0054 l/100 km, což je hodnota, k jaké se nepřibližují ani všemožné moderní hybridy. V reálu, ne na papíře. A pokud si nyní říkáte něco jako jako: „Fajn, ale Passat B5 už nechci,” pak je třeba dodat, že i současná Škoda Superb umí něco velmi podobného.
Takový dojezd možná v praxi nikdo nepotřebuje, nikdo si neplánuje tisícikilometrové cesty, na kterých nebude tankovat. Však proč by to dělal? Podobné extrémní pokusy ale ukazují, co je také možné, když to z nějakých důvodů třeba bude, kupř. když se vám na německé dálnici rozsvítí „hladové oko” ve 3 ráno, první pumpa, kolem které projedete, má zavřeno a další je 100 km daleko. Stačí trochu ubrat a jste tam, v autě bez podobného potenciálu budete muset místo tohoto banálního řešení hledat mnohem složitější. Akceschopnost dieselových aut je pořád dalece nepřekonaná...
Passat generace B5 je řadou lidí stále vnímán jako jistý vrchol evoluce této modelové řady. Po stránce dojezdu tomu tak rozhodně je, s 1,9litrovým turbodieselem a 72litrovou nádrží zvládne i amatér až 2 398 km, to dnes zopakujete obtížně. Foto: Volkswagen
Zdroj: ]http://www.youtube.com/@Offroadventure Offroadadventure@Youtube]
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