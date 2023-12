Německá elektrická mise se míjí účinkem, je to špatná zpráva pro 98 procent obyčejných lidí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

I po mnoha letech ohýbání reality, kastrování trhu, rozdání miliard eur a poskytnutí daňových výhod v možná ještě větší výši představují elektromobily pouhá 2 procenta německého vozového parku. Politici se tak rozhodli, že když nezafungovala metoda cukru, vyrukují na 98 procent „odmítačů” s bičem.

Němečtí politici si v listopadu roku 2021 stanovili opravdu ambiciózní cíl, dle kterého by po tamních silnicích mělo v roce 2030 jezdit 15 milionů elektromobilů. S tím měly v nemalé míře pomoci dotace, stejně jako řada dalších, nejen daňových výhod pro bateriový pohon. Jenže na sklonku letošních letních prázdnin se štědrá vládní ruka stáhla. Zatím sice jen v případě firem, ovšem právě ty stály za většinou registrací. Prodeje tak výrazně klesly a dá se čekat, že další rána přijde v lednu, kdy budou výrazně omezeny i dotace pro soukromé kupce.

Z tohoto důvodu značky jako Volkswagen, které na bateriový pohon vsadily pomalu vše, doufaly, že politici dotace vrátí do hry. Nestalo se tak, místo toho přišel zákon o „vyhlazení špiček“, který od 1. ledna příštího roku začne odrazovat i ty lidi, kteří by jinak o elektromobilu alespoň uvažovali. Provozovatelé distribučních sítí totiž získali právo utlumit odběrová místa, pokud by hrozil blackout. Nedojde tak sice na jejich dočasné úplné odpojení, při sníženém maximálním výkonu 4,2 kW však elektromobil ani přes noc nedobijete.

„Cíl spolkové vlády v podobě 15 milionů aut na německých silnicích v roce 2030 je tak hodně ambiciózní,“ uvedla nově prezidentka německé automobilové asociace VDA Hildegard Müller. Neopomněla sice zmínit, že závazek branže vůči elektromobilitě se nemění, z jejího hlasu však byla znát nemalá skepse. Stefan Bratzel s Centra pro automobilový management, který je též jinak k elektromobilitě velmi pozitivní, pak rovnou zmínil, že vláda svůj cíl mine o polovinu. Ani on zjevné nezavírá oči před realitou.

Zavírat je nicméně nehodlají ani politici, což je velmi špatná zpráva. Protože elektromobily zatím představují jen pouhá dvě procenta německého vozového parku, bylo rozhodnuto, že podojit je třeba zbývajících 98 procent lidí. Tedy těch, kteří si bateriový pohon nemohou dovolit, nebo jej z jakéhokoliv důvodu odmítají. Nově ovšem budou muset přispívat do státní kasy daleko více, neboť se chystá zavedení hned několika poplatků, jenž mají vlastnictví spalovacích aut nemalou měrou zdražit.

Vláda doufá, že právě tímto způsobem se jí povede vylepšit bilanci státního rozpočet a dosáhnout onoho ambiciózního cíle za pomoci dalšího přerozdělování. Stále nové daně a zhoršení životních podmínek ovšem mohou být tou příslovečnou čarou, za kterou se už ani jindy nadmíru poslušní Němci nevydají. Což ve finále může být ještě horší zpráva, neboť k moci se může dostat kdekdo, kdo začne mluvit o zrušení zákazu spalovacích aut.

Co dodat? Snad jen tolik, že o životní prostředí tu skutečně nejde. Pokud by tomu tak bylo, byla by mezi alternativy přijata syntetická paliva, která snáze řeší (anebo „řeší”, nicméně jejich celková bilance není horší) to samé. Jejich požehnání se však zejména němečtí politici brání, jejich strategii skutečně je jen a pouze elektromobilita. Platí to přitom v rámci nákladní kamionové dopravy, což je již holé šílenství. Vozy, které by plně nahradily ty spalovací, totiž neexistují a v dohledné době existovat ani nebudou. Čekají nás tak jen další problémy a zdražování - někomu to zřejmě vyhovuje a s opačnou vůlí většiny lidí si hlavu zjevně nedělá.

Takový ID.3 je v Německu levnější než u nás, v přepočtu vám na jeho pořízení stačí 971 tisíc korun. Přestože však naši sousedé mají o poznání vyšší platy než my, do bateriového pohonu celí žhaví nejsou. Nyní je proto čeká „spravedlivý trest“. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

