Německá policie odstartovala projekt, který vás může připravit o řidičák, i když jste nic špatného neprovedli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Aktivismus německé policie v některých oblastech je pozoruhodný. Nově se tak můžete v Německu setkat se „zdravotní policií”, což ale není připodobnění „módní policii”, nýbrž skutečná policie, která bude zakazovat řízení už za neprojití kontroverzním testem.

Svůj čas v podstatě každý den dělím mezi rodinu, práci a pobyt za volantem. A občas dojde i na spánek. Řízení se nicméně věnuji z podstaty věci velmi často, byť poslední dobou mají prioritu auta ojetá před těmi novými. To ovšem pro tuto chvíli není až tak podstatné, hovořit chci o ostatních motoristech, které odmítám škatulkovat jinak než na řidiče dobré a špatné, a to až poté, co bez ohledu na předsudky poznám jejich skutečné chování.

K docela jinému škatulkování ovšem začínají přistupovat politici. A není to na základě skutečných schopností lidí, stačí k tomu třeba jen věk. Jasně patrné je to ze stávajících návrhů Evropské unie, která chce starší motoristy pravidelně posílat na přezkum. Přitom má nejspíše pocit, že se koupou v penězích, pročež si veškeré prohlídky mají i platit. Proti tomu se sice ostře ohradil třeba německý ministr dopravy Volker Wissing, ovšem ani naši západní sousedé nemají zrovna čistý štít.

Němci totiž v Lipsku odstartovali projekt tzv. zdravotní policie. Její členové tak budou moci během kontrol řidičům přikázat, aby absolvovali soubor testů, jenž má odhalit, zda v provozu nikoho neohrožují svým zdravotním stavem. Lidé tedy musí třeba spojit ruce za zády a stočit dlaně směrem dovnitř, stejně jako svou způsobilost prokážou otočením přes rameno doleva i doprava. Musí pak i přešlapovat z paty na špičky nohou, důležitou součástí prověrky je pak také oční test.

„Speciálně vycvičeným policistům bude po absolvování certifikovaného tréninku umožněno, aby prováděli testy řidičských schopností,“ uvedl k tématu Dieter Müller, profesor saské policejní akademie. Jeho kolega Jürgen Kanngiesser, pod kterého spadá dálniční policie v Hildesheimu a jenž patří mezi iniciátory projektu, pak dodává, že „lékařské testy provádí pouze doktoři. Zdravotní test ale není lékařským, byl vytvořen pouze pro potřeby policie“.

Tím nicméně Kanngiesser jen poukázal na podstatu celého problému. Pokud se totiž v noci špatně vyspíte a zablokujete si sval, nemusíte testem projít, ač jste jinak zcela zdrávi. Neznamená to nicméně, že byste nezbytně museli být sobě či jiným účastníkům provozu nebezpeční - stačí jen svému stavu přizpůsobit jízdu, což v řadě případů je možné a rozumný řidič to nejlépe posoudí sám. Za volantem vás tedy nic trápit nemusí, novým speciálním testem „zdravotní policie“ ale přesto nemusíte projít. A v té chvíli vám může být zabaven řidičský průkaz.

Samozřejmě, jako Čechy nás to bude trápit jen v omezené míře, neboť zákaz řízení v Německu nemá na možnost řídit v Česku žádný vliv, alespoň dnes. Jak ovšem říká Siegfried Brockmann z Německé asociace pojišťoven, i tady lze čekat další vývoj. „Jedinou věcí, kterou je třeba skutečně prověřovat, a to bez ohledu na věk, je zrak,“ říká s tím, že je k nápadu policie „značně skeptický“, neboť může mít dalekosáhlé následky. Program se totiž snadno může následně stát celonárodním, a pokud EU selže v protlačení svého řešení, pak i celoevropským. To by se nás pak týkalo ještě bezprostředněji.

Němci stále více dokládají, že oni dělají z řidičů třídní nepřátele. Nově proto vyrukovali se speciálním zdravotním testem, který má doložit, že jste schopni vše zvládnout. A můžete jím neprojít, i když řízení zvládáte s nadhledem. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

