Německé STK si posvítily na elektromobily, poruchovější než Tesla už jsou jen dvě auta před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Příznivci značky rádi tvrdí, že zkazky o nekvalitě a nespolehlivosti amerických elektromobilů jsou přehnaná tvrzení těch, kteří Tesle nepřejí. Tohle je ale objektivní metrika a zvěsti o mimořádné nekvalitě jen potvrzuje.

Každý podzim Němci zveřejňují aktualizovaný TÜV Report. Tedy jakýsi sumář výsledků kontrol tamních STK, který mapuje kvalitu a spolehlivost dvou- až jedenáctiletých aut všech značek a typů. Pro kupce nových i ojetých vozů tak jde o důležité čtení, které jim dopředu naznačí, s jakou spolehlivostí mohou u toho kterého vozu počítat.

Až dosud součástí TÜV Reportu nebyly elektromobily, což nebyl žádný kompot, mělo to jednoduché opodstatnění. Aby si Němci mohli být jisti objektivitou, zařazují do výsledků pouze auta, která prošla technickými kontrolami v dostatečném množství. A jelikož bateriové vozy stály hlavně v minulých letech na okraji zájmu, neexistoval dostatek dat. To se nicméně po zavedení velkorysých dotací změnilo.

Momentálně tak do TÜV Reportu zamířily čtyři modely, a sice Smart ForTwo Electric Drive (nyní nabízený jako Smart EQ ForTwo), BMW i3, Renault Zoe a Tesla Model S. Dvoumístný prcek přitom dopadl nejlépe, na kontě má totiž pouze 3,5procentní poruchovost. Znamená to, že 35 aut z tisíce neprojde hned napoprvé technickou kontrolou. Průměr celé branže pro dvou- a tříletá auta přitom činí 4,7 %.

Přesně na této úrovni skončilo BMW i3, u kterého technici zkritizovali nejen světlomety, ale především brzdy. Dle provozního ředitele TÜV Reportu Joachima Bühlera jde přitom o závadu, která je typická právě pro elektromobily. Většina majitelů totiž spoléhá na rekuperaci a jednopedálové řízení, v důsledku čehož standardní brzdy nejsou až tak využívané a proto rychleji korodují.

Ještě hůře než BMW i3 je na tom Renault Zoe, který je aktuálně nejrozšířenějším elektromobilem v Německu. Za tím nestojí jeho kvality, nýbrž skutečnost, že díky oněm dotacím byl k mání zcela zdarma - byť tedy jen skrze operativní leasing. Tohoto kroku leasingové společnosti možná litují, neboť vůz má problémy se světly i se zavěšením, poruchovost tak činí 5,7 %.

Tím se dostáváme na konec, a to doslova. Existují totiž pouze dvě auta horší, než je Tesla Model S, a to Dacia Duster a Dacia Logan. Za rumunské vozy nicméně zákazníci platí daleko méně než za Teslu s 10,7procentní mírou poruchovosti. Problémů je totiž u tohoto vozu hned několik, kromě špatných světel jde rovněž o praskající lichoběžníky. Na něco takového přitom nedojíždí ani zmiňované Dacie.

Máme tu tedy potvrzení nepříliš pochvalných příběhů o Tesle a kvalitě její výroby, jakkoliv chlubit se nemá čím ani BMW. Jeho i3 je totiž na stejné úrovni jako daleko levnější Škoda Rapid, přičemž Fabia nebo Citigo německý hatchback dokonce překonávají. Renault Zoe je pak na tom sice lépe než Octavia či Volkswagen Passat, ovšem pouze proto, že těmto vozům logicky neprospívá výrazně vyšší nájezd.

S uspokojením tak lze vlastně hledět jen na elektrický Smart, na který v žebříčku 132 aut připadá pětatřicátá příčka. Jsme přitom zvědavi, zda si dané hodnocení udrží i v příštích letech. Pokud ano, pak jako jedno z mála elektrických aut může dávat alespoň nějaký smysl, neboť při své velikosti nepotřebuje až tak velké baterie. I tento vůz ovšem trápí jejich omezená životnost.

Zatímco elektrický Smart ForTwo lze hodnotit pozitivně... Foto: Smatz



...u BMW i3 a... Foto: BMW



Renaultu Zoe je již třeba přimhouřit oko. Foto: Renault



V případě Tesly Model S vám však nepomůže ani zavření obou a nasazení růžových brýlí, horší než tento vůz jsou totiž pouze Dacie. Foto: Tesla

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.