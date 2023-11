Německé „vyhlazení špiček” je hotová věc, lidé si doma nemusí dobít elektromobil ani přes noc před 4 hodinami | Petr Miler

Je fascinující, že Němci přicházejí s takovým nápadem v momentě, kdy elektromobily netvoří ani dvě procenta tamního automobilového parku. Nakonec ho ho definuje trochu jiný slovník, než zprvu měl, výsledek je ale prakticky stejný - přetížení sítě povede až k extrémnímu omezení dodávek elektřiny.

První balónek s nápisem „vyhlazení špiček” vypustili němečtí politici už skoro před třemi roky. Takové slovní spojení zní všelijak, sémanticky ale dává smysl - smyslem od začátku bylo zavést možnost omezení spotřeby elektrické energie v konkrétní domácnosti z vůle operátora sítě v případě, že bude kvůli odběrovým špičkám hrozit její přetížení. Něco takového pochopitelně může nastat kdykoli a kdekoli, jinde než v rozvojových zemích toho ale moc často svědky nejsme.

Německo ovšem kráčí cestou omezování stabilních zdrojů elektrické energie na straně jedné a zvyšování nárazových nároků na její spotřebu na straně druhé, což jej může dostat do stejné situace. I když celková spotřeba elektřiny hlavně kvůli omezování průmyslové výroby v poslední době klesá, nárazové nároky kvůli dobíjení elektromobilů a rozmachu tepelných čerpadel jsou naopak vyšší. Aby tedy Německo předešlo blackoutům, chce mít v rukou možnost onoho „vyhlazení špiček” přes snížení spotřeby jednotlivých domácností i bez jejich aktivního zapojení.

Němci v mezičase začali tomuto opatření říkat jinak, „vyhlazení špiček” asi neznělo dostatečně sexy. Když jsme ale psali o posunu této iniciativy skoro před rokem, podstata byla pořád stejná. Nyní jde o hotové zákonné opatření se všemi prováděcími předpisy, které bude platné od 1. ledna 2024. A tak si můžeme říci, co pěkného Němce čeká.

No, nic pěkného to vlastně není. Jak informuje Bundesnetzagentur ve své tiskové zprávě, místo „vyhlazení špiček” se nyní jedná o „definici procesu integrace řiditelných odběrných zařízení a řiditelných elektrických přípojek podle § 14a energetického zákona”. Proč říkat věcem jednoduše a srozumitelně, když to jde složitě a nesrozumitelně, takže se jich nikdo nebude bát, že? Obavy jsou ale na místě, neboť moc nad domácností každého Němce brzy přeberou operátoři sítě.

Pozitivní je snad jen to, že operátoři nebudou mít možnost domácnost ze sítě zcela odpojit (původně to bylo ve hře), to se přirozeně stane až v momentě, kdy síť přes veškerou snahu o opak selže jako celek. Provozovatelé distribučních sítí tedy mohou podle nového zákona v případě přetížení sítí snížit spotřebu konkrétní domácnosti až na 4,2 kW celkem. Na to, abyste si pustili televizi, rádio, ohřáli si vodu a upekli si toust, to bude s přehledem stačit. S vytápěním už to bude o hodně horší, 4,2 kW budou v zimě stačit jen extrémně efektivním stavbám, navíc v momentě, kdy nepoužijete žádný jiný spotřebič. Starší stavby mohou mít v teplotách pod bodem mrazu tepelné ztráty i šestinásobné a s tímto nevytopíte prakticky nic.

Podobné je to s auty. Uvážíme-li, že elektromobilem s typickou baterií je dnes něco jako Škoda Enyaq (77 kWh použitelné kapacity), pak při 85% účinnosti nabíjení (může být o něco líp i o dost hůř) bude nabíjení probíhat po dobu téměř 22 hodin. Iluze, že si nabijete auto během spaní, je tak rázem lichá. Během osmi hodin takto dobijete asi 28,5 kWh energie, to je ekvivalent asi sedmi litrů nafty. Kdyby vám přes noc nosily do auta naftu bílé myšky v miniaturních kyblíčcích udělaných z náprstků, budou nepochybně rychlejší.

Navíc znovu - nesmíte jinak spotřebovat vůbec nic. Pokud tedy dojde v zimě k přetížení sítě a budete si potřebovat nabít a zatopit, s 4,2 kW dostupného elektrického výkonu zmrznete a ještě pro vás ráno budou muset přijet spalovacím pohřebákem. To bude teprve to správné vyhlazení...

Pozoruhodné navíc je, že tato možnost vstupuje v platnost v době, kdy elektromobily nemají na celém německém autoparku podíl ani 2 procenta. Co se asi bude dít, až (tedy pokud vůbec) jich bude 20 procent, 50 procent, 70 procent..? Raději nechceme domýšlet, vyhlídka na krásnou budoucnost to ale opravdu není.

